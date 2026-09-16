Amanda Seyfried și Thomas Sadoski se despart după nouă ani de căsnicie. Primele declarații ale celor doi

Amanda Seyfried și Thomas Sadoski au decis să meargă pe drumuri separate după nouă ani de căsnicie. Cei doi actori, care au împreună doi copii, au confirmat despărțirea.

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  de  ELLE.ro
Amanda Seyfried și Thomas Sadoski se despart după nouă ani de căsnicie. Primele declarații ale celor doi

Amanda Seyfried și Thomas Sadoski se despart după nouă ani de căsnicie. Cei doi au confirmat vestea marți, printr-o declarație oferită revistei People.

„Suntem despărțiți de ceva vreme și s-a dovedit că a fost decizia potrivită pentru noi și pentru familia noastră. Ne vom avea mereu unul pe celălalt și este un lucru BUN”, au transmis ei.

Cu puțin timp înainte ca vestea despărțirii lor să devină publică, Seyfried, în vârstă de 40 de ani, a publicat pe Instagram Stories o fotografie cu Sadoski, în vârstă de 50 de ani, în care acesta poza alături de dragonul ei bărbos, Romeo.

„@thomassadoski este #reptiledad”, a scris ea în dreptul imaginii.

Seyfried a distribuit, de asemenea, pe Instagram Stories un mesaj enigmatic: „De fapt, nimic nu este dificil decât dacă decizi că este dificil. Altfel, este pur și simplu următorul lucru pe care încerci să-l înțelegi.”

În martie 2017, în timpul unei apariții în emisiunea „The Late Late Show with James Corde”, Sadoski a dezvăluit că el și Seyfried se căsătoriseră în secret.

„Pur și simplu am plecat undeva la țară, împreună cu persoana care a oficiat ceremonia, doar noi doi, și am făcut lucrurile în felul nostru”, a povestit el. A adăugat: „Este persoana pe care o iubesc, o admir și o respect cel mai mult pe lumea asta.”

Cei doi s-au cunoscut în 2015, când au jucat împreună în piesa off-Broadway „The Way We Get By”. Ulterior, au apărut împreună și în filmul „The Last Word”, lansat în 2017.

În lunile dinaintea anunțului, Seyfried vorbise deschis despre dificultatea de a-și împărți timpul între familie și o perioadă profesională extrem de aglomerată. Actrița mărturisea în noiembrie 2025 că îi era „foarte greu” să echilibreze creșterea celor doi copii cu proiectele sale, iar la începutul acestui an spunea despre Sadoski că „sacrifică multe” pentru ea, în contextul numeroaselor oportunități profesionale pe care le primea.

„Este perioada în care am muncit cel mai mult de când am doi copii și nu mi s-a mai întâmplat niciodată să am două filme lansate în același timp. Așa că, în momentul de față, sunt puțin copleșită', a declarat ea pentru Us Weekly, referindu-se la producțiile sale din 2025, „The Housemaid” și „The Testament of Ann Lee”.

În ianuarie, într-un interviu acordat revistei Vogue, Seyfried a recunoscut că starul din „John Wick” „sacrifică multe” pentru ea.

„Știe și el că, în acest moment, oportunitățile care mi se oferă sunt incredibile. Spun ‘nu’ foarte des”, a spus actrița despre rolurile pe care le primește.

Seyfried este cea de-a doua soție a lui Sadoski. Actorul a mai fost căsătorit cu directoarea de casting Kimberly Hope, însă cei doi s-au despărțit în octombrie 2015, după opt ani de căsnicie. Pentru Seyfried, Sadoski este primul soț.

Amanda Seyfried este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, devenită celebră odată cu rolul din „Mean Girls” și apreciată ulterior pentru producții precum „Mamma Mia!”, „Les Misérables” și serialul „The Dropout”, pentru care a câștigat un premiu Emmy. Thomas Sadoski este actor de film, televiziune și teatru, cunoscut pentru aparițiile din serialele „The Newsroom” și „Life in Pieces”, dar și pentru activitatea sa pe Broadway.

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foto: Getty Images

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