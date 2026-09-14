Cântăreața Bibi a fost cerută în căsătorie. Primele imagini cu inelul de logodnă: „O viață lângă tine”

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Bianca Mihaela Lixandru, pe numele ei real Bibi, așa cum este cunoscută în mediul online, a anunțat că a fost cerută în căsătorie. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, pentru că artista a fost discretă în ultima vreme cu viața ei personală.

Bibi, primele declarații după ce a fost cerută în căsătorie

Bibi a dezvăluit pe Instagram faptul că a fost cerută în căsătorie. Artista și-a uimit fanii cu acest anunț, pentru că aceștia nu știau că ea este într-o relație. Cântăreața le-a împărtășit urmăritorilor săi primele imagini cu inelul de logodnă primit de la partenerul ei în Italia, în regiunea Dolomites. Pe logodnicul ei îl cheamă Andrei Trandafir și, potrivit profilului său de Instagram, el este antreprenor în marketing-ul digital.

„Pentru cei dintre voi care nu știau că am un iubit, nu vă faceți griji… Nu am. Am un LOGODNIC”, a fost mesajul transmis de către Bibi pe Instagram, alături de imaginile cu partenerul ei.

Într-un alt mesaj publicat pe Instagram, Bibi a avut o mulțime de cuvinte de laudă pentru logodnicul ei și a transmis o declarație de dragoste pentru acesta. Artista este în culmea fericirii de când a fost cerută în căsătorie și este încântată de această nouă etapă care urmează în viața lor de cuplu.

„O viață lângă tine? O veșnicie? DA!

DOAMNE, ÎȚI MULȚUMESC! Ce frumos e să iubești un om, să te uiți la el și să știi. Pur și simplu să știi.

Aș avea multe de spus, dar amândoi simțim și știm cel mai bine, așa că aici o să spun doar atât:

Te iubesc, omul meu preferat! Tu-mi faci bine!”

Cine este, de fapt, Bibi

Bibi este o cunoscută artistă și actriță, care a apărut în diverse seriale de televiziune, așa cum este serialul Profu’, care a fost la PRO TV, și a dublat voci în producții Disney. Ea cântă de la vârsta de 5 ani și a cunoscut succesul în 2016, odată cu lansarea piesei „Ciocolata.” În 2017, ea și-a lansat un canal de YouTube, care a strâns în scurt timp foarte mulți urmăritori. Ea a urmat cursurile Colegiului Național de Muzică „George Enescu”, iar ulterior a studiat la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

În plan personal, Bibi a avut o relație publică cu Antonio Pican. Cei doi s-au împăcat și despărțit de mai multe ori pe parcursul poveștii lor de dragoste. Cei doi s-au logodit în 2021, iar cererea în căsătorie a avut loc în aeroport, înainte de o călătorie în Dubai. Însă, în 2022 s-au despărțit. În 2024 au mai acordat o șansă relației lor, iar în 2025 s-au despărțit definitiv. De atunci, artista și-a păstrat viața amoroasă cât mai departe de ochii publicului și a preferat ca pe rețelele de socializare să vorbească despre proiectele ei profesionale.

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Foto: Instagram

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