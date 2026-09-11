Gillian Anderson, dezvăluiri oneste despre sexualitatea sa: „Sunt atrasă de toate genurile”

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Gillian Anderson a vorbit deschis despre sexualitatea sa și a dezvăluit că se identifică drept pansexuală. Actrița în vârstă de 58 de ani, cunoscută pentru rolurile din The X-Files și Sex Education, a făcut declarația într-un interviu acordat publicației The Australian pe 10 septembrie.

Gillian Anderson a explicat că este „pan, adică pansexuală, adică atrasă de toate genurile”, alegând astfel un termen clar pentru a-și descrie sexualitatea, după ce în trecut vorbise în mai multe rânduri despre relațiile sale cu femei și despre faptul că se consideră fluidă din punct de vedere sexual.

În 2024, într-un interviu acordat publicației The New Yorker, actrița recunoștea că încă se întreba care dintre termenii folosiți pentru a descrie orientarea sexuală i se potrivește cel mai bine.

„Sunt pansexuală? Sunt bisexuală?”, spunea Anderson la momentul respectiv.

Actrița, care se află în prezent într-o relație cu scenaristul Peter Morgan, a abordat în interviul pentru The Australian și subiecte precum sexul, dorința și vulnerabilitatea. Discuția a avut loc în contextul promovării volumului More, continuarea bestsellerului Want, publicat în 2024.

Cele două cărți reunesc fantezii sexuale și mărturii anonime trimise de femei din diferite colțuri ale lumii. Relatările merg de la fantezii explicite până la experiențe profund personale despre pierdere, imagine corporală, dorință și tandrețe, Anderson fiind cea care aduce aceste povești în atenția publicului.

În același interviu, actrița s-a descris drept „o ființă foarte sexuală”, dar a recunoscut că relația sa cu propria sexualitate s-a schimbat de-a lungul vieții.

Un rol important în disponibilitatea sa de a vorbi atât de deschis despre aceste subiecte l-a avut și personajul Jean Milburn, terapeuta sexuală pe care a interpretat-o în serialul Sex Education. Potrivit actriței, rolul a contribuit la deschiderea unor conversații despre sex și a reprezentat, în cele din urmă, una dintre sursele de inspirație pentru cărțile sale.

Gillian Anderson a vorbit și despre felul în care se raportează la această etapă a vieții sale. La 58 de ani, spune că se simte mai confortabil cu ea însăși, mai puternică și mai sigură pe sine.

„Simt că putem cuceri lumea”, a declarat ea pentru The Australian, referindu-se la această perioadă a vieții.

Deschiderea cu care actrița a abordat de-a lungul anilor subiecte legate de sexualitate a contribuit și la popularitatea sa în rândul comunității LGBTQ+. De la Dana Scully, personajul său din The X-Files, până la Jean Milburn din Sex Education, Anderson a devenit o figură apreciată de publicul queer.

Cel mai recent proiect al său continuă într-o direcție similară. Actrița apare în Teenage Sex and Death at Camp Miasma, un film care are în centrul poveștii personaje queer și explorează inclusiv intimitatea dintre femei.

Cu toate acestea, Anderson crede că s-ar putea apropia de finalul perioadei din cariera sa în care sexualitatea a ocupat un loc atât de important în proiectele sale.

„Odată ce termin cu această carte și odată ce termin cu acest film [Miasma], simt că… s-ar putea să fie sfârșitul acestui capitol din viața mea”, a mărturisit ea pentru The Australian.

În cadrul aceluiași interviu, Gillian Anderson a răspuns și unei întrebări despre părțile corpului pe care le consideră cele mai atrăgătoare. În cazul bărbaților, actrița a ales antebrațele și mâinile, iar în cazul femeilor, buzele, fesele și clavicula.

Foto: Getty Images

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