Dezvăluirile făcute de Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Elon Musk, despre miliardar: „Își dorea o legiune de copii înainte de războiul civil”

Ashley St. Clair face noi dezvăluiri despre relația cu Elon Musk și susține că miliardarul avea planuri surprinzătoare în privința familiei sale.

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  de  ELLE.ro
Dezvăluirile făcute de Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Elon Musk, despre miliardar: "Își dorea o legiune de copii înainte de războiul civil"

Ashley St. Clair susține că fostul ei partener, Elon Musk, și-ar fi dorit „o legiune de copii înainte de războiul civil”, potrivit unor dezvăluiri care apar în viitorul documentar „Musk”.

Fosta creatoare de conținut de dreapta afirmă că miliardarul, care are 14 copii, i-ar fi făcut această mărturisire într-un mesaj trimis înainte de nașterea fiului lor, Romulus, în 2024. St. Clair a vorbit despre acest subiect marți, în fața jurnaliștilor prezenți la Festivalul de Film de la Veneția, potrivit The Guardian. Întrebată dacă este de părere că Musk se teme de izbucnirea unui război civil sau dacă, dimpotrivă, încearcă să alimenteze o astfel de idee, St. Clair a criticat modul în care acesta folosește platforma X.

„Oricare ar fi explicația, ceea ce face cu această platformă, X, nu poate fi ignorat, pentru că alimentează niște tensiuni care nu există în lumea reală. Creează ceva care produce efecte în lumea reală prin tot ceea ce se întâmplă pe X. Cred că provoacă în mod deliberat diviziuni care ar putea deveni catastrofale dacă acest lucru nu este reglementat sau ținut sub control ori dacă noi nu ne facem partea pentru a-l opri”, a declarat ea.

Musk, în vârstă de 55 de ani, a cumpărat platforma X, cunoscută anterior drept Twitter, în 2022 și și-a exprimat în repetate rânduri opiniile politice prin intermediul acesteia, inclusiv susținerea pentru partidul german de extremă dreapta Alternative für Deutschland.

Ashley St. Clair susține că i s-au oferit 40 de milioane de dolari pentru a păstra tăcerea

St. Clair, în vârstă de 28 de ani, a mai susținut în fața jurnaliștilor că i-ar fi fost oferite 40 de milioane de dolari, în numele lui Musk, pentru a nu vorbi despre acesta în documentar.

„Când ți se oferă ceva de genul acesta pentru a păstra tăcerea, începi cu adevărat să te întrebi ce înseamnă dreptul tău de a vorbi, cât de valoros este și de ce vor să-mi ofere o asemenea sumă de bani pentru a nu spune nimic?”, a declarat ea, potrivit People.

Într-un interviu acordat în luna iunie podcastului „Don Lemon Show”, St. Clair a afirmat că acordul de confidențialitate i-ar fi fost prezentat de Jared Birchall, administratorul averii fondatorului Tesla.

„Inițial, Elon ne-a trimis mie și lui Jared un mesaj în care spunea: ‘Transferă-i lui Ashley 15 milioane de dolari pentru o casă și un fond de rezervă’, și atât”, a susținut ea.

„Câteva zile mai târziu, Jared a avut o conversație telefonică de două ore cu mine, în care îmi spunea, în esență, că va trebui să existe un fel de acord de confidențialitate.”

St. Clair susține că a refuzat atât acordul, cât și o altă ofertă care ar fi presupus plata a „15 milioane de dolari și 100.000 de dolari pe lună timp de 20 de ani”, în schimbul păstrării tăcerii asupra relației cu Musk.

Pentru mine a fost o decizie morală”, a explicat ea. „I-am spus: ‘Aș prefera să mă mut într-o garsonieră cu ambii mei copii decât să semnez asta’.”

Documentarul „Musk” explorează viața personală și imperiul miliardarului

Documentarul regizat de Alex Gibney a avut premiera marți la Festivalul de Film de la Veneția și urmează să ajungă în cinematografe pe 16 octombrie. Producția, cu o durată de patru ore, explorează atât viața personală a lui Elon Musk, inclusiv faptul că are 14 copii cu patru partenere, cât și cariera și imperiul său de afaceri, care include Tesla, SpaceX și Starlink. Documentarul abordează și fosta sa alianță apropiată cu președintele Donald Trump.

Nu este clar cât de amplă va fi contribuția lui Ashley St. Clair în documentar, însă este de așteptat ca aceasta să vorbească despre relația cu Musk, despre creșterea fiului lor și despre disputa juridică privind custodia copilului.

St. Clair l-a dat în judecată pe Musk în februarie 2025, solicitând custodia exclusivă a lui Romulus. În ianuarie 2026, Musk a scris pe X că intenționează să solicite, la rândul său, custodia deplină a băiatului, după ce St. Clair și-ar fi exprimat susținerea față de comunitatea transgender.

Pe lângă Romulus, Elon Musk mai are 13 copii: Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno, Arcadia și Seldon Lycurgus, din relațiile cu alte trei partenere.

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foto: Arhiva ELLE

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