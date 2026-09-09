Penélope Cruz și Javier Bardem, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Cum arată ținutele purtate de celebrul cuplu

Penélope Cruz și Javier Bardem joacă împreună în Bunker, noul thriller dramatic semnat de Florian Zeller, care a dezvăluit că a scris filmul special pentru ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Penélope Cruz și Javier Bardem, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Cum arată ținutele purtate de celebrul cuplu

Penélope Cruz și Javier Bardem au participat marți seară, 8 septembrie, la premiera filmului Bunker, în cadrul Festivalului de Film de la Veneția 2026. Cei doi actori, căsătoriți și în viața reală, interpretează un cuplu în noua producție scrisă și regizată de Florian Zeller. 

Bunker pornește de la povestea unui arhitect care acceptă să construiască un adăpost de supraviețuire pentru un miliardar din industria tech, o decizie care ajunge să afecteze inclusiv relația cu soția sa. Filmul urmărește felul în care un proiect controversat din punct de vedere moral scoate la suprafață problemele unui mariaj de 17 ani.

„Bunker este un thriller dramatic care analizează provocările emoționale și morale cu care se confruntă un cuplu, pe măsură ce neliniștile unei lumi tot mai nesigure încep să le transforme căsnicia, explorând temerile, îndoielile și dilemele etice care definesc epoca noastră”, se arată în sinopsisul oficial publicat de Festivalul de Film de la Veneția.

Florian Zeller a dezvăluit că proiectul a fost conceput încă de la început cu Penélope Cruz și Javier Bardem în minte. Regizorul și scenaristul și-a dorit ca relația lor din viața reală să adauge o nouă dimensiune poveștii și să estompeze deliberat granița dintre realitate și ficțiune.

„Am scris Bunker pentru Penélope Cruz și Javier Bardem, care au reprezentat atât punctul de plecare, cât și sursa de inspirație pentru acest proiect, nu doar pentru că se numără printre cei mai talentați actori care lucrează în prezent, ci și pentru că formează un cuplu emblematic. Am vrut să explorez iubirea, fidelitatea și iertarea, plasând în același timp publicul într-o poziție deliberat ambiguă. La ce anume suntem invitați să asistăm? La o frântură de realitate? La ficțiune? Sau la o analiză, la nivel meta, a adevărului?”, a explicat Florian Zeller, potrivit declarației publicate de Festivalul de Film de la Veneția.

Alături de Penélope Cruz și Javier Bardem, distribuția filmului îi include pe Patrick Schwarzenegger, Paul Dano și Stephen Graham.

Înaintea premierei, Penélope Cruz, Javier Bardem și ceilalți actori au participat la conferința de presă și la ședința foto organizate pentru prezentarea filmului în cadrul festivalului.

Penélope Cruz, despre căsnicia cu Javier Bardem

În urmă cu câțiva ani, Penélope Cruz a oferit câteva declarații rare despre căsnicia cu Javier Bardem, dar și despre cei doi copii ai lor, Leo și Luna. Penélope a dezvăluit că Javier Bardem este cel care distrează întreaga familie, fiind un adevărat talent când vine vorba despre imitații.

„Cântă și este un mare dansator. Și îl imită uimitor de bine pe Mick Jagger. Îi imită pe Al Pacino și pe De Niro vorbind unul cu celălalt. Este incredibil”, a mărturisit Penélope Cruz.

Celebrul cuplu încearcă să își crească cei doi copii departe de lumina reflectoarelor, actrița mărturisind că „ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor avea o slujbă care este mai expusă publicului sau nu. Vor putea vorbi despre asta când vor fi pregătiți”.

În plus, Penélope Cruz a dezvăluit că Leo și Luna nu au conturi pe rețelele sociale și nici nu dețin telefoane mobile.

„Este atât de ușor să fii manipulat, mai ales dacă ai un creier care încă se formează. Și cine plătește prețul? Nu noi, nu generația noastră, care, poate la 25 de ani, a învățat cum funcționează un BlackBerry. Este un experiment cumplit făcut pe copii, pe adolescenți”.

Cum s-au cunoscut cei doi actori

În urmă cu doi ani, și Javier Bardem a făcut câteva dezvăluiri inedite despre căsnicia cu Penélope Cruz și despre prima întâlnire cu actrița.

„Ea avea 17 ani, iar eu 22. Era primul ei film; unul dintre primele mele filme. Un film important. Ne-am întâlnit la proba de costume, unde ne-am privit, și cred că atunci s-a întâmplat ceva. Ceva care nu are nicio explicație și care depășește logica și rațiunea”, a povestit Bardem pentru revista The Gentleman’s Journal.

Cu toate acestea, povestea de dragoste dintre Bardem și Cruz nu a început atunci, ci 17 ani mai târziu, când s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale peliculei Vicky Cristina Barcelona.

„Am conștientizat că sentimentul era încă acolo. Foarte viu. Spre surprinderea noastră! S-a întâmplat ca amândoi să fim singuri în acel moment, așa că, firesc, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat, două persoane s-au reconectat pentru că aveau o mulțime de lucruri în comun, mult mai multe decât se așteptau”, a povestit actorul.

Javier Bardem a precizat și că faptul că s-au cunoscut înainte de a avea succes i-a ajutat să pună bazele unei relații solide.

„Ne-am cunoscut și ne-am văzut unul pe celălalt înainte de toată agitația, înainte de succes și înainte ca oamenii să ne vadă altfel din cauza a ceea ce deveniserăm. Și asta este o fundație importantă, să te bazezi pe cineva pentru că îl cunoști cu adevărat și te cunoaște cu adevărat. Tu mă vezi, eu te văd. Asta contează”.

Citește și:
Salma Hayek, apariție îndrăzneață pe internet. Cum s-a pozat actrița, care a împlinit 60 de ani

Foto: Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Dezvăluirile făcute de Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Elon Musk, despre miliardar: "Își dorea o legiune de copii înainte de războiul civil"
People
Dezvăluirile făcute de Ashley St. Clair, fosta parteneră a lui Elon Musk, despre miliardar: "Își dorea o legiune de copii înainte de războiul civil"
Tily Niculae, confesiuni despre viața ei după divorț. Cum a gestionat despărțirea de soțul ei după 15 ani de căsnicie: "Indiferent ce s-a întâmplat în realitate între doi oameni..."
People
Tily Niculae, confesiuni despre viața ei după divorț. Cum a gestionat despărțirea de soțul ei după 15 ani de căsnicie: "Indiferent ce s-a întâmplat în realitate între doi oameni..."
Adrian Sînă, implicat într-un accident rutier în București. Ce au descoperit polițiștii când i-au verificat scuterul
People
Adrian Sînă, implicat într-un accident rutier în București. Ce au descoperit polițiștii când i-au verificat scuterul
Prințul George a început cursurile la Eton College. Primele portrete oficiale ale adolescentului
People
Prințul George a început cursurile la Eton College. Primele portrete oficiale ale adolescentului
Theo Rose, confesiuni emoționante despre adolescență, anii de liceu și cei de facultate: "Cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular..."
People
Theo Rose, confesiuni emoționante despre adolescență, anii de liceu și cei de facultate: "Cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular..."
Vila lui Nicolas Cage din Malibu se scufundă. Ce s-a întâmplat cu proprietatea estimată la peste 10 milioane de dolari
People
Vila lui Nicolas Cage din Malibu se scufundă. Ce s-a întâmplat cu proprietatea estimată la peste 10 milioane de dolari
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alina Pușcău, despre problemele cauzate de tratamentul împotriva cancerului și decizia neașteptată luată când aștepta rezultatul la biopsie: "Am dureri și nu mai pot..."
Alina Pușcău, despre problemele cauzate de tratamentul împotriva cancerului și decizia neașteptată luată când aștepta rezultatul la biopsie: "Am dureri și nu mai pot..."
People

Alina Pușcău a făcut deja a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului, urmând ca pe 18 septembrie să afle dacă tumorile s-au micșorat. Însă tratamentul nu este lipsit de efecte secundare, așa cum a dezvăluit chiar ea.

+ Mai multe
Prințul Harry și Meghan Markle, reacție neașteptată după ce Regele Charles i-a numit oficial "cetățeni privați"
Prințul Harry și Meghan Markle, reacție neașteptată după ce Regele Charles i-a numit oficial "cetățeni privați"
People

Revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie pare să fi reaprins tensiunile cu Familia Regală. Ducii de Sussex s-au declarat surprinși de o scrisoare transmisă la ordinul Regelui Charles.

+ Mai multe
Alexia Eram, apariție în alb la Festivalul de Film de la Veneția 2026. Cum arată și cât costă ținuta creatoarei de conținut
Alexia Eram, apariție în alb la Festivalul de Film de la Veneția 2026. Cum arată și cât costă ținuta creatoarei de conținut
People

Alexia Eram a cucerit pe toată lumea cu apariția ei de la cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Ce ținută a ales să poarte creatoarea de conținut pe covorul roșu?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC