Penélope Cruz și Javier Bardem, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția. Cum arată ținutele purtate de celebrul cuplu

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Penélope Cruz și Javier Bardem au participat marți seară, 8 septembrie, la premiera filmului Bunker, în cadrul Festivalului de Film de la Veneția 2026. Cei doi actori, căsătoriți și în viața reală, interpretează un cuplu în noua producție scrisă și regizată de Florian Zeller.

Bunker pornește de la povestea unui arhitect care acceptă să construiască un adăpost de supraviețuire pentru un miliardar din industria tech, o decizie care ajunge să afecteze inclusiv relația cu soția sa. Filmul urmărește felul în care un proiect controversat din punct de vedere moral scoate la suprafață problemele unui mariaj de 17 ani.

„Bunker este un thriller dramatic care analizează provocările emoționale și morale cu care se confruntă un cuplu, pe măsură ce neliniștile unei lumi tot mai nesigure încep să le transforme căsnicia, explorând temerile, îndoielile și dilemele etice care definesc epoca noastră”, se arată în sinopsisul oficial publicat de Festivalul de Film de la Veneția.

Florian Zeller a dezvăluit că proiectul a fost conceput încă de la început cu Penélope Cruz și Javier Bardem în minte. Regizorul și scenaristul și-a dorit ca relația lor din viața reală să adauge o nouă dimensiune poveștii și să estompeze deliberat granița dintre realitate și ficțiune.

„Am scris Bunker pentru Penélope Cruz și Javier Bardem, care au reprezentat atât punctul de plecare, cât și sursa de inspirație pentru acest proiect, nu doar pentru că se numără printre cei mai talentați actori care lucrează în prezent, ci și pentru că formează un cuplu emblematic. Am vrut să explorez iubirea, fidelitatea și iertarea, plasând în același timp publicul într-o poziție deliberat ambiguă. La ce anume suntem invitați să asistăm? La o frântură de realitate? La ficțiune? Sau la o analiză, la nivel meta, a adevărului?”, a explicat Florian Zeller, potrivit declarației publicate de Festivalul de Film de la Veneția.

Alături de Penélope Cruz și Javier Bardem, distribuția filmului îi include pe Patrick Schwarzenegger, Paul Dano și Stephen Graham.

Înaintea premierei, Penélope Cruz, Javier Bardem și ceilalți actori au participat la conferința de presă și la ședința foto organizate pentru prezentarea filmului în cadrul festivalului.

Penélope Cruz, despre căsnicia cu Javier Bardem

În urmă cu câțiva ani, Penélope Cruz a oferit câteva declarații rare despre căsnicia cu Javier Bardem, dar și despre cei doi copii ai lor, Leo și Luna. Penélope a dezvăluit că Javier Bardem este cel care distrează întreaga familie, fiind un adevărat talent când vine vorba despre imitații.

„Cântă și este un mare dansator. Și îl imită uimitor de bine pe Mick Jagger. Îi imită pe Al Pacino și pe De Niro vorbind unul cu celălalt. Este incredibil”, a mărturisit Penélope Cruz.

Celebrul cuplu încearcă să își crească cei doi copii departe de lumina reflectoarelor, actrița mărturisind că „ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor avea o slujbă care este mai expusă publicului sau nu. Vor putea vorbi despre asta când vor fi pregătiți”.

În plus, Penélope Cruz a dezvăluit că Leo și Luna nu au conturi pe rețelele sociale și nici nu dețin telefoane mobile.

„Este atât de ușor să fii manipulat, mai ales dacă ai un creier care încă se formează. Și cine plătește prețul? Nu noi, nu generația noastră, care, poate la 25 de ani, a învățat cum funcționează un BlackBerry. Este un experiment cumplit făcut pe copii, pe adolescenți”.

Cum s-au cunoscut cei doi actori

În urmă cu doi ani, și Javier Bardem a făcut câteva dezvăluiri inedite despre căsnicia cu Penélope Cruz și despre prima întâlnire cu actrița.

„Ea avea 17 ani, iar eu 22. Era primul ei film; unul dintre primele mele filme. Un film important. Ne-am întâlnit la proba de costume, unde ne-am privit, și cred că atunci s-a întâmplat ceva. Ceva care nu are nicio explicație și care depășește logica și rațiunea”, a povestit Bardem pentru revista The Gentleman’s Journal.

Cu toate acestea, povestea de dragoste dintre Bardem și Cruz nu a început atunci, ci 17 ani mai târziu, când s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale peliculei Vicky Cristina Barcelona.

„Am conștientizat că sentimentul era încă acolo. Foarte viu. Spre surprinderea noastră! S-a întâmplat ca amândoi să fim singuri în acel moment, așa că, firesc, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat, două persoane s-au reconectat pentru că aveau o mulțime de lucruri în comun, mult mai multe decât se așteptau”, a povestit actorul.

Javier Bardem a precizat și că faptul că s-au cunoscut înainte de a avea succes i-a ajutat să pună bazele unei relații solide.

„Ne-am cunoscut și ne-am văzut unul pe celălalt înainte de toată agitația, înainte de succes și înainte ca oamenii să ne vadă altfel din cauza a ceea ce deveniserăm. Și asta este o fundație importantă, să te bazezi pe cineva pentru că îl cunoști cu adevărat și te cunoaște cu adevărat. Tu mă vezi, eu te văd. Asta contează”.

Foto: Getty

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