Theo Rose, confesiuni emoționante despre adolescență, anii de liceu și cei de facultate: „Cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular…”

Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Theo Rose a vorbit cu emoție despre anii de studiu, ea dezvăluind și o fotografie inedită din anii petrecuți pe băncile școlii.

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  de  Andreea Ilie
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Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Cântăreața are concerte peste tot în țară și, pe lângă cariera din muzică, ea se preocupă și de alte proiecte, cum ar fi Vocea României, acolo unde este antrenoare, dar și colaborările pe care le are cu diverse brand-uri în social media. 

Theo Rose, confesiuni emoționante despre adolescență, anii de liceu și cei de facultate

Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Theo Rose a vorbit cu emoție despre anii de studiu, ea dezvăluind și o fotografie inedită din anii petrecuți pe băncile școlii.

„Când s-a făcut poza asta, vigilența mea era high level. Miroseam conflictul de la poarta școlii și mă băgam la mijloc să-i fac să râdă. Poate nu se mai băteau.
Ce copil…
Altfel, școala merită. Credeți-mă. Cel mai bine mi-a prins generala. Baza, comunitatea, competiția aia firească între copii: cine termină primul, cine scrie mai frumos, cine știe răspunsul”, și-a început artista dezvăluirea.

Theo Rose a povestit cu ironie de anii de liceu când nu a mai acordat atât de multă importanță studiilor.

„În liceu m-am trezit prea „deșteaptă” și m-am lăsat de învățat. Să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce să mă întorc”.

Lucrurile s-au schimbat în facultate, atunci când a fost criticată constructiv și acest lucru a determinat-o să se reapuce conștiincios de studii.

„În facultate m-am reapucat de citit după ce cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular. Mi-a rănit mândria de la țară și m-am pus pe treabă. Abia acum începe să se vadă ceva”.

„De-asta mă zgârie când văd câte o fată talentată, frumoasă, carismatică, dar care nu știe să vorbească. Nu o judec. Îmi pare rău, pentru că știu cât o poate limita”.

Artista a ținut să sublinieze că nivelul de educație și modul de exprimare sunt importante pe termen lung în orice domeniu, inclusiv în televiziune sau în industria muzicală. Ea și-a încurajat fanii să nu renunțe la școală și la educație, povestind și despre unele cazuri întâlnite la Vocea României.

„Până și la Vocea României am văzut că publicul nu votează numai vocea. Contează și omul, cum gândește, cum vorbește, cum se arată.
Așa că învață, fată. Citește. Strânge acolo.
O să-ți trebuiască fix când nu te aștepți.
Și mai lasă-i pe ăia să se bată. Nu era treaba ta să-i salvezi pe toți”, a conchis ea.

Theo Rose, despre criticile pe care le primește cu privire la aspectul ei fizic

Theo Rose este admirată nu numai pentru vocea ei impresionantă și carisma de care dă dovadă la fiecare emisiune și fiecare concert, cât și pentru silueta ta de invidiat. Cu toate acestea, multe persoane îi critică adesea aspectul fizic.

Theo Rose a explicat adesea că nu urmează o dietă strictă, ci pur și simplu organismul său s-a obișnuit cu mâncare puțină și nici nu este pasionată de dulciuri, acesta fiind motivul pentru care nu trebuie să se confrunte cu kilograme în plus.

Mai mult, artista are o viață personală și profesională agitată, împărțindu-și timpul între concerte, întâlnirile cu fanii și momentele de calitate petrecute în compania soțului ei, Anghel Damian, și a băiețelului lor, Sasha.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre reproșurile pe care le primește adesea cu privire la aspectul ei fizic.

„Sunt mii de oameni care îmi spun: ‘Aoleu, fă ceva cu pieptul ăla, că nu ai deloc! Zici că ești băiat!’. Nu, nu zici că sunt băiat și nu mă simt deloc ca un băiat. Mă simt ca o femeie, cu adevărat. Soțul meu mă iubește așa cum sunt, dar și pentru că și mie îmi place de mine așa cum sunt”, a declarat Theo Rose, în cadrul unui interviu.

Cântăreața a mărturisit că a avut unele complexe în adolescență, însă acum a devenit mult mai încrezătoare în propria persoană și este mândră de felul în care arată.

„În legătură cu aspectele astea fizice, nu prea am avut complexe. Am avut și eu în liceu. Atunci, îmi puneam sutiene cu push-up, doar așa ca să se înțeleagă intenția. După care, am devenit foarte lejeră cu felul în care arăt”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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