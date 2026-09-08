Andreea Ibacka, vacanță alături de fiica ei, Namiko. Ce destinație populară au ales

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Andreea Ibacka profită de zilele însorite de început de toamnă pentru o escapadă în Turcia. Actrița se află în Antalya alături de fiica ei, Namiko, iar cele două și-au făcut timp și pentru o vizită la un parc acvatic, unde distracția a fost pe primul loc.

Andreea Ibacka, vacanță cu fiica ei

Vedeta a împărtășit pe Instagram un videoclip în care a surprins câteva dintre momentele petrecute împreună. Imaginile redau atmosfera animată din parc, cu piscine, tobogane și numeroase atracții acvatice, Namiko părând să se bucure din plin de experiență.

Andreea Ibacka obișnuiește să le arate urmăritorilor săi fragmente din vacanțele și momentele petrecute în familie, iar escapada din Antalya nu a făcut excepție. Îmbrăcată cu un costum de baie alb din două piese, care îi pune în valoare silueta tonifiată, Andreea Ibacka s-a distrat de minune alături de fiica ei în parc.

Andreea Ibacka, prima aniversare după divorțul de Cabral

După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago.

Andreea Ibacka a ales să își sărbătorească ziua de naștere alături de cei doi copii ai ei. Actrița a mers cu ei într-un resort de pe litoralul românesc, acolo unde s-au distrat pe cinste, în special Namiko și Tiago, care au fost încântați de locurile de joacă și activitățile pregătite special pentru copii.

„Să-mi petrec ziua de naștere într-un resort ideal pentru familiile cu copii a fost cea mai bună idee.

Piscine și tobogane cât e ziua de lungă, gonflabile, spectacole pentru copii în fiecare după-amiază, loc de joacă și pe uscat, plajă cu loc de joacă — practic, copiii nu-și văd capul de treabă. Normal că și-au făcut și prieteni noi.

Iar pentru adulți există și masaj, saune, șezlonguri și un bufet cu atâtea bunătăți.

Bine că fac abdomene de fiecare dată când mă așez și mă ridic – imediat – de pe șezlong. Adică de multe ori. Barometrul distracției? Avem noi o tradiție în familie. Dacă @tiagoibacka nu ajunge treaz seara la cazare înseamnă că am avut o super super zi.”

Andreea Ibacka, adevărul după divorțul de Cabral

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, actrița a explicat de ce a ales să nu își expună suferința în mediul online și a subliniat că discreția nu înseamnă lipsa emoțiilor sau a dificultăților.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest „minut de celebritate” nu se regăsește printre opțiunile mele. Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli. Și sunt încrezătoare că voi nu judecați superficial fiecare postare. Promit să revin cu lucruri extraordinare în plan profesional. Vă mulțumesc pentru susținere, feedback și recomandări!”, a transmis Andreea Ibacka.

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Foto: Arhiva ELLE

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