Secretul Danielei Nane la 54 de ani: cum se menține în formă după o viață de diete. „Asta funcționează la mine…”

Daniela Nane a vorbit deschis despre modul în care se menține în formă la 54 de ani și cum a reușit să slăbească destul de mult în ultimele luni.

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  de  Andreea Ilie
Secretul Danielei Nane la 54 de ani: cum se menține în formă după o viață de diete. "Asta funcționează la mine..."

La 54 de ani, Daniela Nane traversează o etapă extraordinară atât în plan profesional, cât și personal.

Cum se menține în formă Daniela Nane

Daniela Nane a trecut prin momente mai puțin plăcute pe plan personal, după despărțirea de tenorul Octavian Ene, cu care a format un cuplu aproape doi ani

Prezentă la petrecerea VIVA! Influencers, unde a primit o distincție pentru întreaga sa carieră, actrița a atras toate privirile cu o siluetă de invidiat. Dincolo de strălucirea apariției, Daniela Nane a vorbit deschis despre eforturile din spatele imaginii sale și despre provocările constante legate de greutate.

După nenumărate diete încercate de-a lungul anilor, salvarea actriței a venit dintr-o schimbare de ritm și adoptarea postului intermitent. Daniela Nane a detaliat principiile după care se ghidează acum în alimentație.

„Am ținut diete toată viața. La un moment dat nu mai funcționează nimic și, pur și simplu, ce funcționează acum la mine este să nu mai mănânc după ora 16. Nu mai mănânc după ora 16 până a doua zi dimineața. Foare rar mănânc seara. Dacă ies cu prietenii la o cină, nu o să stau să mă uit la ei! Dar, știind că se întâmplă asta, mănânc peste zi un iaurt sau un fruct. Și atât. Numărul de calorii pe zi să fie maxim 1200. Nu-mi bat capul prea mult nici cu asta. Oricum, mănânc puțin. Mănânc foarte puțin, în general. Și acum, chiar mănânc foarte puțin.”, a declarat ea pentru revista VIVA!.

Metoda funcționează pe un tipar strict de 18 ore de repaus alimentar și o fereastră de 6 ore în care ia masa:

„Da. Păi asta funcționează și la mine. Acest intermitent fasting. Am 18 ore în care nu mănânc. Eu mănânc într-o fereastră de 6 ore și apoi, timp de 18 ore, de la ora 16, nu mai consum nimic.”, a mai spus ea.

Pe plan artistic, agenda Danielei Nane este extrem de plină. Actrița joacă în serialul scris de Lia Bugnar și Anghel Damian, care are în distribuție actori precum Mihai Constantin, Alex Calangiu, Nicoleta Lefter, Adela Popescu, Tiberiu Zavelea.

Dincolo de proiectele profesionale, Daniela Nane spune că are numeroase pasiuni care îi aduc bucurie. Lectura în mijlocul naturii, înotul, dansul sau spectacolele de teatru și operă fac parte din activitățile pe care le preferă. În același timp, călătoriile ocupă un loc special în viața ei, iar atunci când are ocazia încearcă să îmbine munca cu plăcerea de a descoperi locuri noi.

Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit

În luna februarie a anului 2024, Daniela Nane a fost surprinsă de către paparazzi în ipostaze tandre cu tenorul Octavian Ene. Până atunci, se știa că actrița este căsătorită cu Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de externe al României. După apariția imaginilor în care se sărută cu un alt bărbat, Daniela Nane a dezvăluit că a divorțat de Adrian Cioroianu.

Daniela Nane și Adrian Cioroianu au format un cuplu discret și au fost rare ocaziile în care s-au afișat în public. Cei doi s-au căsătorit în anul 2016. Din 1998 și până în 2002, actrița a fost căsătorită cu omul de afaceri Viorel Popa, alături de care are un băiat, pe nume Codrin.

Potrivit unor surse apropiate citate de Click!, Daniela Nane și Octavian Ene nu mai formau un cuplu de mai multe luni și nu au mai fost văzuți împreună de la începutul anului 2025. Cei doi au rămas în relații apropiate și continuă să colaboreze pe plan profesional.

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Foto: Arhiva ELLE

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