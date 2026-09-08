La ce proiect important lucrează împreună Cătălin Scărlătescu și partenera lui, Elena Gogean: „Să facem ceva frumos”

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După ce s-a despărțit de Doina Teodoru, după o relație de trei ani, Cătălin Scărlătescu iubește din nou. Juratul de la MasterChef trăiește o poveste discretă de dragoste alături de Elena Gogean, o tânără arhitectă. Cei doi au apărut până acum în câteva ipostaze împreună, dar mențin totuși misterul în privința relației lor.

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean, o echipă pe cinste

Primele imagini cu Cătălin Scărlătescu și noua lui iubită, Elena Gogean, au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Acum câteva luni, juratul de la MasterChef și partenera lui au ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia. Cei doi obișnuiesc să călătorească împreună și să exploreze tot felul de destinații.

Elena Gogean este originară din Focșani, activează ca arhitectă urbanistă și este și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 26 de ani, însă apropiații susțin că acest aspect nu pare să influențeze relația lor, care continuă într-un ritm stabil, marcat de călătorii și timp petrecut împreună. Pe contul ei de Instagram, Elena Gogean este activă și postează frecvent clipuri care au legătură cu arhitectura și urbanismul.

În cadrul unui interviu recent, Cătălin Scărlătescu a surprins cu declarația făcută despre partenera lui, Elena Gogean. Juratul de la MasterChef și iubita lui lucrează împreună la un proiect cu o însemnătate aparte pentru celebrul chef, mai concret la casa lui din Delta Dunării. Elena Gogean îl va ajuta cu expertiza ei în calitate de arhitectă.

„Încă nu am făcut nimic la casa din Deltă, dar urmează. Abia am dat-o pe aia veche jos și o să ne ocupăm acum de construcția noii case, o căsuță de vacanță. Am stat și m-am gândit…Nu vreau să fac o investiție foarte mare pentru că n-o să stau în Deltă mai mult de o lună și jumătate pe an. Și ce să fac? Să-mi fac o fortăreață? E bine că iubita mea e de meserie arhitect și ea se ocupă de planurile casei, de tot. Ce știu eu de arhitectură, de urbanism? Asta e felia ei (râde). Voiam să apelez la o firmă, dar a apărut ea în viața mea, așa că s-au schimbat planurile. Dar acum o să fie cu cheltuială puțin mai mare, că vrem să fie mai frumos decât mă gândisem eu inițial. Eu nu sunt un tip bogat, dar nici sărac nu sunt, așa că o să avem un buget normal, să facem ceva frumos”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru viva.ro.

Elena Gogean este o persoană discretă, însă uneori mai face excepții și îl însoțește pe Cătălin Scărlătescu la filmările show-ului MasterChef de la PRO TV.

„Mai vine cu mine la filmări. A fost la finala sezonului trecut MasterChef, e și acum pe aici. Păi trebuie să ne susținem unul pe celălalt, nu?”

Cătălin Scărlătescu, detalii despre viața romantică

Chef-ul a preferat până acum să își păstreze relația departe de atenția publicului, însă a vorbit cu umor despre viața sentimentală și despre felul în care poate fi cucerită o femeie.

„Nu știu cu ce le cuceresc. Da, sunt frumoase! De ce, trebuie să umblu cu femei urâte?! Eu umblu cu cea cu care mă înțeleg. Femeia o cucerești doar dacă vrea. Dacă nu vrea ea, poți să alergi cu oala cu sarmale după ea până nu mai poți că tot nu iese nimic”, a spus el pentru Click!.

Cătălin Scărlătescu, despre posibilitatea de a se căsători

Întrebat dacă intenționează să rămână burlac, Cătălin Scărlătescu a lăsat de înțeles că nu exclude căsătoria. Totodată, acesta a explicat că discreția sa a alimentat de-a lungul timpului numeroase presupuneri despre viața personală.

„Sper să nu! Nu cred că rămân. N-am timp să rămân burlac. N-am fost niciodată burlac. Singura chestie este că, nu știu, voi ați fabulat presa. Mie nu-mi place să mă laud. Așa că viața privată trebuie să rămână privată.”

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Foto: Instagram

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