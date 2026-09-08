Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, implicat într-un accident de motocicletă. Cum se simte acum artistul: „M-am ales cu această claviculă ruptă”

Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, le-a povestit fanilor că a fost implicat într-un accident de motocicletă. Artistul a vorbit despre starea lui de sănătate din prezent, dar și despre decizia radicală pe care a luat-o.

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  de  ELLE.ro
Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, implicat într-un accident de motocicletă. Cum se simte acum artistul: "M-am ales cu această claviculă ruptă"

Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un accident de motocicletă. Artistul le-a dezvăluit urmăritorilor săi care este starea sa de sănătate din prezent. 

Cum se simte Mircea Eremia după accidentul de motocicletă

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Mircea Eremia a vorbit pe larg despre accidentul cu motocicleta pe care l-a suferit recent. În urma incidentului, tânărul s-a ales cu o claviculă ruptă și mai multe răni. După această experiență extrem de neplăcută, artistul are nevoie de o perioadă de recuperare medicală. Astfel, fratele Alinei Eremia a luat decizia de a-și pune pe pauză proiectele profesionale, pentru a se preocupa de sănătatea lui. Acum, Mircea Eremia se află în afara oricărui pericol și este teafăr. 

„Salutare, dragi prieteni! De data asta vin către voi cu o veste proastă. Din păcate, am avut un accident de motocicletă. Vă spun sincer că îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici, că sunt cât de cât ok și că lucrurile nu au fost cu mult mai grave. M-am ales cu această claviculă ruptă, câteva julituri pe care nu aș vrea să le arăt și cu o perioadă de câteva săptămâni de recuperare. Va trebui să anulez foarte multe proiecte, evenimente, planuri.

Sunt sigur că fiecare moment de genul apare în viața noastră ca să fie un reminder să o luăm mai încet, să trăim, să iubim viața și să ne dăm seama cât suntem de fragili și cum o secundă de neatenție sau un ceas rău poate schimba foarte mult întreaga viață. În aceste momente, nu-mi rămâne nimic altceva de făcut decât să stau să mă recuperez, să încep să mă simt din ce în ce mai bine și să mă refugiez în muzică. Am să încerc în perioada asta să lansez cât mai mult melodii de care să vă bucurați.”

Mircea Eremia, despre relația cu sora lui, Alina Eremia

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Mircea Eremia a vorbit despre cum se înțelege cu sora lui. Artistul și Alina Eremia au o relație apropiată și se țin reciproc la curent cu ceea ce se întâmplă în viețile lor. 

„Cu Alina am o relație foarte bună, simt că este omul căruia îi pot spune orice și care îmi înțelege toate stările. Când vreau să împărtășesc cu cineva o bucurie sau o tristețe, cu siguranță este primul om care îmi trece prin minte. În funcție de cât ne permite timpul, recuperăm ce s-a mai întâmplat la o plimbare sau luăm masa împreună”, a spus Mircea Eremia pentru Radioimpuls.ro.

Mircea Eremia a recunoscut că au mai existat conflicte și mici tensiuni în relația cu sora lui, Alina Eremia, însă mereu le-au depășit rapid. 

„Au mai fost momente în care am avut probleme grave, însă cumva nesemnificative, eu nu țin minte să dau un exemplu, pentru că dacă există o ceartă, fie că este face to face, fie că este la telefon, în 5-10 minute ne împăcăm. Sunt momente în care ne mai supărăm, dar certați nu putem sta. Cred că dacă nu aș vorbi cu ea o zi și aș ști că este supărată pe mine, mi-aș face multe procese de conștiință.”

Mircea Eremia activează și el în industria muzicală. Fratele Alinei Eremia este cântăreț, compozitor și producător muzical. Fiind amândoi pasionați de muzică, nu este de mirare că artista i-a oferit fratelui ei sfaturi privind industria artistică. 

„Sunt multe sfaturi pe care le-am primit de-a lungul timpului de la ea. Unul pe care l-am înregistrat și am ținut cont de el a fost să procedez așa cum simt că e bine pentru mine, indiferent de părerile din exterior.”

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Foto: Instagram

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