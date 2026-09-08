Cele 3 zodii care au tendința de a fugi de propriile probleme

Următoarele zodii întâmpină dificultăți când este cazul să își înfrunte problemele.

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  de  ELLE.ro
Cele 3 zodii care au tendința de a fugi de propriile probleme

Fiecare dintre noi are o manieră proprie de a-și gestiona problemele, dar unele semne zodiacale au o tendință de a fugi de ele și de a se izola în momentul în care se simt copleșite de ceea ce trăiesc. Iată zodiile care evită să își rezolve problemele. 

1. Săgetător

Dacă simt că nu mai pot face față, nativii Săgetător se retrag în confortul casei lor și se izolează complet de restul lumii. Nu le plac absolut deloc confruntările și tensiunile, ceea ce înseamnă că preferă ca o anumită situație să se rezolve de la sine. Resimt foarte intens emoțiile și au impresia că nu se pot controla în momentul în care se simt copleșiți de un anumit obstacol.

2. Berbec

Nativii Berbec au nevoie să fie împinși de la spate pentru a-și gestiona problemele. Tot timpul trebuie să intervină cineva pentru ei și să le dea indicații. Au o impulsivitate foarte greu de controlat, care se reflectă mai departe în alegerile lor. Nu prea știu cum anume să facă față emoțiilor negative și adesea îi rănesc pe cei din jur cu vorbele lor spuse la nervi.

3. Balanță

În cazul Balanțelor, ele nu suportă deloc ideea de a le spune cineva ce anume să facă. Nu vor să asculte de sfaturile sau sugestiile altora. Dar, uneori, este bine să mai vadă și o altă perspectivă. Au tendința de a fugi de propriile probleme și de a nu-și asuma întreaga responsabilitate a acțiunilor lor. Mereu au impresia că au fost puse într-un context nepotrivit care le-a determinat să facă o alegere nu tocmai inspirată. Au impresia că dacă nu își rezolvă la timp problemele ele vor dispărea, însă nu este tocmai așa. Ele se vor complica tot mai mult cu trecerea timpului.

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Foto: PR

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