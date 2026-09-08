Pamela Anderson, mărturisiri tulburătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „Medicul mi-a spus că mai am 10 ani de trăit”

Pamela Anderson a făcut mărturisiri rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, când a fost diagnosticată cu hepatita C.

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  de  ELLE.ro
Pamela Anderson, mărturisiri tulburătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: "Medicul mi-a spus că mai am 10 ani de trăit"

Pamela Anderson a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, diagnosticul medical care i-a schimbat complet perspectiva asupra viitorului.

Actrița a urcat pe scenă la Gala amfAR Venezia 2026, duminică, 6 septembrie, și a susținut un discurs emoționant în care și-a amintit momentul în care a aflat, în 2002, că are hepatită C. Evenimentul amfAR, organizat la Hilton Molino Stucky din Veneția, Italia, în timpul Festivalului de Film de la Veneția, a recompensat-o pe Anderson, în vârstă de 59 de ani, cu Award of Courage.

„Era o condamnare la moarte. Asta mi-a spus medicul meu, că probabil mai aveam în jur de 10 ani de trăit”, și-a amintit pe scenă protagonista din „The Last Showgirl”, potrivit Variety.

Pamela Anderson a declarat anterior că a contractat virusul hepatitei C după ce a folosit aceleași ace pentru tatuaje cu fostul ei soț, Tommy Lee. Diagnosticul medicului „i-a influențat și i-a afectat profund deciziile”, a continuat Anderson.

„Nu îmi era teamă de moarte, ci de ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu copiii mei, care erau mici. Mi-a dat viața peste cap.”, a mai declarat actrița pe scena Festivalului de Film de la Veneția.

Fosta vedetă din „Baywatch” și Tommy Lee, în vârstă de 63 de ani, au împreună doi fii, Brandon Thomas și Dylan Jagger, ambii ajunși acum la maturitate.

„A fost nevoie de tot ce aveam în cont” pentru a-și putea plăti tratamentul, a mai spus Anderson. În 2015, actrița a anunțat că s-a vindecat de hepatita C. Un tratament curativ pentru această infecție virală a devenit disponibil începând din 2011.

„Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare. Sunt puternică și capabilă, mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Nu sunt domnița aflată la ananghie, indiferent cât de ușor este să joci acest rol.”, a declarat

Premiul i-a fost înmânat Pamelei Anderson de Taika Waititi, colegul său din viitoarea dramă „Place to Be”. Filmul regizat de Kornél Mundruczó, din distribuția căruia mai fac parte Ellen Burstyn, Édgar Ramírez, Lena Waithe, Murray Bartlett și Maika Monroe, va avea premiera în cadrul festivalului miercuri, 9 septembrie.

Dedicată luptei pentru eradicarea epidemiei HIV/SIDA, organizația amfAR a contribuit, de asemenea, la dezvoltarea cercetării și a activităților de advocacy în domeniul hepatitei C, o coinfecție frecventă în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV. Gala de la Veneția a celebrat-o și pe artista Marina Abramović, care a primit Award of Inspiration, premiu prezentat de Orlando Bloom. Evenimentul a inclus, de asemenea, o licitație și recitaluri susținute de Mimi Webb și Bebe Rexha.

Printre viitoarele proiecte cinematografice ale Pamelei Anderson se numără „Place to Be”, „Alma”, „Love Is Not the Answer” și „Somedays”. Actrița canadiană a apărut anul acesta și în filmul „Rosebush Pruning”, lansat în luna iulie.

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se desfășoară în perioada 2-12 septembrie 2026.

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foto: Getty Images

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