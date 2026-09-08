Cum este Raluca Bădulescu în rolul de mamă. Ce a dezvăluit vedeta despre fiul ei, Alex: „Este extrem de înțelept”

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Raluca Bădulescu a vorbit deschis despre cum este dincolo de imaginea extravagantă pe care o afișează în aparițiile ei publice, dar și despre rolul de mamă.

Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre rolul de mamă

Alex este băiatul pe care Raluca Bădulescu îl are din căsnicia cu fostul ei soț, Vali Pungă. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni și păstrează legătură, dar se și preocupă împreună de creșterea și educația fiului lor. De asemenea, vedeta a declarat în mai multe rânduri faptul că merge în vacanțe alături de fostul ei soț, Vali Pungă, și băiatul lor, Alex.

Raluca Bădulescu este foarte mândră de fiul ei și vorbește adesea în termeni laudativi despre acesta. Recent, Raluca Bădulescu a dezvăluit că fiul ei a făcut o schimbare importantă în viața lui. Alex are un nou job și, pe lângă acesta, urmează cursurile a două mastere.

Raluca Bădulescu a vorbit cu multă deschidere despre cum este în rolul de mamă și despre cât de mândră este de băiatul ei, Alex.

„Fiul meu are 24 de ani. Este o minune de copil și am mai spus-o de o mie de ori: sunt binecuvântată să am un copil atât de minunat! Nu știu ce minune am făcut ca să merit așa un copil, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, este ceva fantastic! Eu nu pot să-i dau sfaturi. Dacă el vreodată îmi cere mie sfaturi, eu îi ofer cu dragoste orice sfat. În rest, eu iau sfaturi de la el”, a spus Raluca Bădulescu pentru spynews.ro.

Raluca Bădulescu nu s-a ferit să recunoască faptul că fiul ei îi oferă multe sfaturi înțelepte.

„Da, el îmi dă sfaturi. Iau sfaturi de la el. Este extrem de înțelept, deștept, are jobul visurilor, se duce deja la al doilea master. Este genial, este minunat, este fantastic! Am spus, nu știu ce am făcut eu ca să merit așa o minune de copil.”

Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu după ce vedeta a devenit imaginea unei afaceri controversate

Între cei doi este o relație de invidiat, dovadă fiind și reacția lui Alex la activitățile mamei sale. Raluca Bădulescu a dezvăluit recent că a acceptat să fie imaginea unei afaceri controversate și a vorbit și despre modul în care Alex a reacționat atunci când a aflat vestea.

„Absolut niciun fel de reacție. A spus că este în regulă. Suntem liberi și mulțumesc părinților mei pentru că ne-au crescut foarte open-minded. Am avut noroc de la Dumnezeu. Părinții mei au fost înaintea timpurilor lor, ca să spun așa. Eu sunt dintr-o familie extraordinară. Ai mei au făcut foarte multe școli, foarte multe facultăți. Eu am făcut facultate la rândul meu. Pentru cine se întreabă, n-avem două clase ca trenul. Știu că am mai întâlnit chestia asta de foarte multe ori. Dezacordurile pe care le fac sunt voite. Caterincile pe care le fac sunt voite, ca să înțeleagă oamenii și să nu creadă cumva că suntem analfabeți”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Cum răspunde Raluca Bădulescu celor care o critică în mediul online

Raluca Bădulescu nu s-a lăsat niciodată afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

„Dacă cineva sare calul cu un comentariu urât, îl ascund. Mi-au zis mulți că ba m-am dezgropat, ba că am ieșit alaltăieri din coșciug. Dacă ești prea slab, nu e bine; dacă ești prea gras, iar nu e bine, oricum ai da-o, tot nu e bine. Dacă este un comentariu cât de cât pertinent și poți să-i răspunzi elegant, atunci să vezi cum se schimbă atitudinea celui care îți comentează”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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