Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară. Cum a fost fotografiată alături de partenerul ei și bebelușul lor

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Natalie Portman a devenit mamă pentru a treia oară. Actrița în vârstă de 45 de ani a adus pe lume luna trecută, la Paris, cel de-al treilea copil al său, primul pe care îl are împreună cu partenerul ei, Tanguy Destable, a declarat o sursă pentru PEOPLE.

Nou-născutul se alătură celor doi copii mai mari ai actriței, fiul Aleph, în vârstă de 15 ani, și fiica Amalia, de 9 ani, pe care Natalie Portman îi are împreună cu fostul ei soț, regizorul și coregraful Benjamin Millepied. PEOPLE a contactat un reprezentant al actriței premiate cu Oscar pentru a obține o declarație. În luna aprilie, starul din „Thor: Love and Thunder” dezvăluia într-un interviu pentru Harpers Bazaar că este însărcinată cu cel de-al treilea copil.

„Tanguy și cu mine suntem foarte entuziasmați”, declara ea pentru publicație. „Sunt pur și simplu foarte recunoscătoare. Știu că este un privilegiu atât de mare și un miracol.”

PEOPLE a confirmat relația dintre Portman și Destable în martie 2025, după ce informații despre povestea lor de dragoste apăruseră anterior în publicația franceză Voici. Cei doi și-au păstrat însă relația departe de lumina reflectoarelor, Portman vorbind foarte rar despre viața lor de cuplu.

În același interviu, actrița din producțiile Marvel a mărturisit că, în timpul acestei sarcini, a simțit un sentiment și mai profund de recunoștință. Portman spunea că experiența a fost de această dată una mai „liniștită” și că a încercat să se bucure de fiecare moment.

„Există un sentiment de recunoștință pe care, atunci când ești tânăr, nu îl înțelegi neapărat pe deplin”, spunea ea. „Și există o liniște, dar și faptul că mă cunosc pe mine însămi: știu cu cine vreau să-mi petrec timpul, ce fel de energie vreau să am în jurul meu, iar toate acestea fac ca experiența să fie atât de frumoasă în fiecare zi. Și, știind că probabil este ultima dată, prețuiesc fiecare moment.”

La momentul respectiv, Portman povestea că înota și practica gyrotonic pentru „a se menține puternică” și că petrecea foarte mult timp alături de copiii săi, „ceea ce este întotdeauna cel mai frumos”. Vedeta din „The Gallerist” încheiase recent câteva proiecte și își îndreptase atenția în special către familie. Actrița spunea că este cu atât mai fericită că a putut trăi această perioadă a sarcinii la Paris, unde s-a bucurat de „o vreme superbă de primăvară”.

„A fost o vreme superbă de primăvară”, spunea ea, adăugând: „Așa că a fost minunat să mă plimb pur și simplu prin parcurile incredibile de aici și să merg să văd artă. Lucrurile obișnuite pe care le faci atunci când nu lucrezi!”

Actrița a continuat apoi în glumă: „În Franța, se consideră că o sarcină ajunge la termen la 41 de săptămâni, în loc de 40, așa că presupun că de data aceasta primesc o săptămână în plus în care să fiu însărcinată.”

foto: Getty Images

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