Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil. Primele declarații ale actriței: „Un miracol”

Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil! Actrița a confirmat că ea și partenerul său, Tanguy Destable, așteaptă primul lor copil împreună, într-un interviu publicat vineri.

„Suntem foarte emoționați. Mă simt extrem de recunoscătoare. Știu că este un privilegiu și un miracol.”, a declarat actrița în vârstă de 44 de ani pentru revista Harper’s Bazaar.

Vedeta din Black Swan a explicat că tatăl ei este medic specializat în fertilitate, motiv pentru care este conștientă cât de dificil poate fi pentru unele persoane să aibă copii.

„Am oameni dragi care au trecut prin astfel de dificultăți, așa că încerc să fiu cât mai respectuoasă. Este un lucru minunat, dar nu este deloc ușor.”

Actrița a adăugat că se consideră norocoasă și trăiește această perioadă cu multă recunoștință. Deși spune că are „mai multă energie decât s-ar fi așteptat”, mărturisește că se bucură de fiecare moment, fiind posibil ca aceasta să fie ultima sarcină.

„Acum există mai multă liniște și o mai bună cunoaștere de sine, știu cu cine vreau să-mi petrec timpul și ce fel de energie îmi doresc în jur. Asta face experiența frumoasă în fiecare zi.”

Natalie Portman a fost surprinsă recent la Paris, unde și-a făcut apariția cu burtica de gravidă, ascunsă sub haine largi.

Actrița mai are doi copii din căsnicia anterioară cu Benjamin Millepied. Cei doi s-au căsătorit în 2012, la un an după nașterea fiului lor, Aleph, în prezent în vârstă de 14 ani. Fiica lor, Amalia, s-a născut în februarie 2017.

În vara anului 2023, Portman a depus actele de divorț, pe fondul unei presupuse relații extraconjugale a lui Millepied cu activista de mediu Camille Étienne. Divorțul a fost finalizat în februarie anul următor.

Actrița a fost asociată pentru prima dată cu Destable în martie 2025, când cei doi au fost văzuți împreună la o plimbare. De atunci, relația a fost ținută departe de ochii publicului.

Tanguy Destable, cunoscut pe scenă sub numele de Tepr, are la rândul său doi copii din relația anterioară cu Louise Bourgoin, doi băieți, născuți în 2016 și 2020.

Recent, Portman a vorbit despre motivul pentru care îi place să trăiască în Franța, unde s-a mutat din Statele Unite în 2014, într-un interviu pentru Net-a-Porter.

„Sunt foarte buni la a respecta intimitatea aici,” a spus ea. „Simt că cel mai mare compliment pe care îl pot primi este ‘elle est très discrète (‘este foarte discretă’).”

Într-un interviu publicat în Interview Magazine, Natalie Portman a vorbit despre cum arată viața ei de când a finalizat divorțul de Benjamin Millepied, mărturisind că cei doi copii ai săi, Aleph și Amali, sunt prioritatea sa.

„Copiii mei sunt mereu o sursă de entuziasm, pentru că pur și simplu îi vezi cum se dezvoltă și devin indivizii care sunt”, i-a spus ea actriței Jenna Ortega, care a realizat interviul. „Am petrecut mult timp cu prietenii mei, cu copiii lor și cu ai mei; asta e destul de distractiv”, a explicat Portman despre programul ei social actual.

