Alexia Eram, apariție în alb la Festivalul de Film de la Veneția 2026. Cum arată și cât costă ținuta creatoarei de conținut

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Alexia Eram a întors toate privirile cu apariția ei de pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția 2026.

Ce ținută a ales Alexia Eram la Festivalul de Film de la Veneția 2026

Alexia Eram și-a făcut apariția pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția într-o salopetă albă din mătase pură și plisată în partea din față. Creatoarea de conținut a avut părul prins într-un coc și a mizat pe un machiaj în nuanțe neutre, care i-a pus ochii în evidență. Ea și-a completat look-ul cu o pereche de cercei masivi rotunzi și o brățară.

Potrivit descrierii de pe site-ul brandu-ului, salopeta purtată de Alexia Eram costă 2.200 de euro.

Festivalul de Film de la Veneția 2026: tot ce trebuie să știi

Festivalul de Film de la Veneția a început anul acesta înconjurat de așteptări, comentarii și, ca în fiecare an, de controverse. Trebuie să știi, în primul rând, că ediția de anul acesta este cea cu numărul 83, un număr cel puțin impresionant, dar potrivit pentru ceea ce e cunoscut drept cel mai vechi festival de profil din lume, care de-a lungul timpului a văzut și promovat pelicule care au făcut istorie. Istoria, de altfel, este strâns legată de organizarea festivalului – în așa măsură încât, la un moment dat, Festivalul de Film de la Cannes a fost creat special ca un răspuns la temerile privind funcționarea celui de la Veneția în Italia condusă pe atunci de Mussolini. La impresia asta a contat, desigur, și faptul că fondatorul, Giuseppe Volpi, a fost membru al Partidului Fascist.

Ediția de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneția are loc de pe 2 pe 12 septembrie, și, așa cum era de așteptat, vine cu o mulțime de filme care au generat așteptări încă dinainte de lansare. Filmul care a deschis festivalul a fost Ink (Cerneală, n.red.), al lui Danny Boyle, cunoscut pentru Slumdog Millionaire și Trainspotting (și multe altele). Practic, o explorare a felului în care mogulul Rupert Murdoch (interpretat de Guy Pearce) și editorul Larry Lamb (Jack O’Connell) au transformat The Sun într-una dintre cele mai influente publicații ale lumii, cu mult înainte să vorbim atât de răspicat despre post-adevăr sau fake news.

În selecția oficială a Festivalului de Film de la Veneția 2026 se regăsesc filme de toate felurile, de la Back to Buenos Aires, al lui Marco Bechis, până la Bucking Fastards, al lui Werner Herzog; Company, al lui Casey Affleck; DAU, al lui Ilya Khrzhanovsky; It Will Happen Tonight, de Nanni Moretti și Wild Horse Nine, de Martin McDonagh.

Acesta din urmă este foarte așteptat, dat fiind faptul că regizorul are la activ multiple nominalizări și premii (în principal pentru Banshees of Inisherin, dar și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), dar și subiectul: cel al unor agenți CIA (interpretați de John Malkovich și Sam Rockwell) implicați în lovitura de stat din Chile din 1973, așa-numitul prim 9/11, când președintele socialist Salvador Allende a fost înlăturat din poziția în care fusese ales democratic, cu sprijinul consistent al Statelor Unite. Și filmul lui Herzog e mult așteptat, precum e și Bunker, al lui Florian Zeller, unde îi vom vedea pe Penelope Cruz și Javier Bardem. Și, desigur, nu e de ocolit nici To Catch a Predator, cu Robert Pattinson. În plus, secțiunea dedicată documentarelor este plină de proiecte interesante – de menționat sunt cu siguranță Musk, despre celebrul și nejustificat de bogatul Elon Musk; documentarul dedicat trupei Oasis, dar și proiectul Juliei Loktev despre jurnaliștii ruși, My Undesirable Friends.

Cât despre juriul care va evalua filmele, el este condus de actrița și regizoarea Maggie Gyllenhaal, iar din el mai fac parte regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania, compozitorul Daniel Blumberg, regizorul Xavier Giannoli, cineasta afgană Shahrbanoo Sadat și, din Hong Kong, Johnnie To.

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Foto: Instagram

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