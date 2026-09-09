Laura Cosoi, imagine în costum de baie după ce a devenit mamă pentru a cincea oară: „Nu puteam face o alegere mai bună”

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La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina Elisabeta. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi, fotografie în costum de baie după ce a născut al cincilea copil

Recent, Laura Cosoi a fost într-o scurtă escapadă la mare, chiar pe litoralul românesc. Călătoria a avut loc după ce a botezat-o pe cea de-a cincea fiică, pe Nina. Vedeta s-a relaxat, departe de agitația orașului și nu s-a ferit să se afișeze într-un costum de baie negru întreg.

„Litoral românesc 2026

Nu puteam face o alegere mai bună pentru primele zile călduroase de toamnă!”

Laura Cosoi, declarații după botezul fiicei sale, Nina

La finalul lunii august, Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au botezat-o pe cea de-a cincea lor fetiță, Nina, în Maramureș, la biserica romano-catolică din Baia Sprie, un loc cu o însemnătate deosebită pentru familia lor, pentru că acolo au fost creștinate și celelalte fiice ale celor doi. Evenimentul a durat trei zile și s-a desfășurat în aer liber, într-o atmosferă încărcată de muzică populară și obiceiuri locale. În ceea ce privește meniul, s-au regăsit preparate specifice Maramureșului cu influențe din bucătăria italiană.

La acest eveniment important, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au avut alături rudele și prietenii foarte apropiați. De asemenea, au fost prezente și actrițele Adela Popescu și Ada Condeescu, cele două prietene foarte bune ale Laurei Cosoi.

La scurt timp după botezul Ninei, Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram mai multe imagini de la evenimentul din Maramureș.

„Zi binecuvantată în familia noastră! Avem inimile pline”, a transmis Laura Cosoi după botezul fiicei sale.

Laura Cosoi păstrează un obicei după nașterea fiecărei fiice

Laura Cosoi a povestit că după fiecare naștere, a păstrat o tradiție în care în prim-plan sunt fiicele ei, care au primit o bijuterie cu însemnătate specială.

„Am păstrat un obicei tare drag nouă: de fiecare dată când familia noastră a crescut, bebelușul venit acasă le-a adus surorilor mai mari câte o bijuterie, un dar care să marcheze noua formulă a familiei noastre.

De data aceasta, cadoul de la Nina a fost o cheie. Un simbol care duce mai departe ideea „Generației copiilor cu cheia de gât” și care, pentru noi, vorbește despre independență, libertate, încredere și viitor.

Ne iubim copiii enorm și ne dorim să fim lângă ele în timp ce cresc, dar poate una dintre cele mai importante forme de iubire este să le pregătim pentru lumea de dincolo de noi. Să știe cine sunt, să aibă curajul să-și aleagă drumul, să fie independente, bune și să aibă încredere că pot deschide singure ușile care le apar în cale.

Iar faptul că se au una pe cealaltă este poate cel mai frumos dar.”

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Foto: Instagram

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