10 cele mai enervante personaje principale din seriale TV

De la Emily Cooper și Carrie Bradshaw până la Ross Geller, unele dintre cele mai cunoscute personaje din seriale au ajuns să-i cucerească și să-i enerveze deopotrivă pe telespectatori.

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  de  Anca Stratulat
Ted Moseby
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Personajele principale ale serialelor sunt adesea busola morală a poveștii, însă tocmai defectele, greșelile și deciziile lor neinspirate le fac interesante. Uneori însă, aceste trăsături ajung să-i irite pe telespectatori. În schimb, antieroii și personajele secundare sarcastice sunt libere să navigheze prin zone morale ambigue, să ofere cele mai bune replici și să ia hotărârile dificile pe care protagoniștii le evită.

Serialele de mai jos s-au bucurat de succes timp de mai multe sezoane și le-au adus actorilor cariere importante și profitabile. Chiar și așa, aceștia nu vor putea scăpa complet de personajele care au reușit să enerveze o parte a publicului.

1. Ted Mosby din „How I Met Your Mother”

Defectele lui Ted au fost incluse intenționat în construcția personajului, iar prietenii săi îi ironizau frecvent ciudățeniile. Totuși, asta nu a făcut mai ușor de urmărit seria nesfârșită de decizii proaste pe care le-a luat în viața amoroasă. De-a lungul celor nouă sezoane, Ted a rănit mai multe femei, a avut sentimente ascunse pentru logodnica celui mai bun prieten și a ajutat o altă femeie să-și abandoneze viitorul soț la altar. Apoi s-a întrebat de ce nu reușea să-și găsească finalul fericit.

2. Elena Gilbert din „The Vampire Diaries”

Elena Gilbert a oscilat între doi frați în „The Vampire Diaries”, ajungând să semene mai mult decât și-ar fi dorit cu dublura ei, Katherine. După ce îi cunoaște pe vampirii Stefan și Damon, Elena află că relația lor cu Katherine a provocat o ruptură care a durat mai bine de un secol. Katherine este prezentată drept una dintre cele mai periculoase antagoniste ale serialului și își asumă fără ezitare rolul de personaj negativ.

Elena începe însă o relație cu Stefan, în timp ce dezvoltă sentimente pentru Damon, iar în cele din urmă îl părăsește pe primul pentru fratele lui. Ceea ce o face cu adevărat enervantă este atitudinea moralizatoare: îi critică permanent pe ceilalți pentru greșelile lor, deși comportamentul său seamănă izbitor cu cel al lui Katherine.

3. Lucas Scott din „One Tree Hill”

Lucas Scott a pus în pericol prietenia dintre Brooke și Peyton, atrăgându-le într-un triunghi amoros toxic. Dacă un băiat are o relație cu cea mai bună prietenă a ta, dar îți împărtășește secretele lui, se apropie de tine prin pasiunea comună pentru muzică și artă și transformă prietenia voastră într-o dramă continuă, cel mai bun sfat este să fugi. Brooke și Peyton și-au riscat prietenia de-o viață pentru afecțiunea lui Lucas în primele șase sezoane ale serialului. Sincer, după felul în care a tratat femeile, Lucas și-ar fi câștigat fără probleme un loc în „FBoy Island”.

4. Ross Geller din „Friends”

Ross Geller ne-a făcut să râdem, dar și să oftăm exasperați de nenumărate ori. Dacă singura justificare pe care o ai după ce te culci cu altcineva chiar în noaptea despărțirii de iubita ta este „Eram în pauză', atunci ești enervant. Regulile sunt simple. Ross a oferit unele dintre cele mai amuzante momente ale celor zece sezoane din „Friends” și nimeni nu și-ar dori ca el să dispară din serial. Totuși, aerul lui superior, atitudinea de „băiat prea bun” și impresia că Rachel i se cuvine chiar și după despărțire rămân greu de suportat.

5. Rory Gilmore din „Gilmore Girls”

Lipsa de maturizare a lui Rory Gilmore i-a exasperat pe fanii serialului. Declinul personajului în continuarea lansată de Netflix în 2016, la nouă ani după finalul producției originale, a devenit unul dintre principalele subiecte de discuție. Rory se comporta în continuare ca o adolescentă, avea o aventură cu un bărbat logodit și uita în mod repetat să se despartă de iubitul ei, care nu îi făcuse nimic rău.

Fanii adevărați știu însă că Rory a fost mereu enervantă. Și-a numit fostul iubit „Dean al meu”, deși acesta era căsătorit, a renunțat la Yale, a furat un iaht și apoi s-a declarat indignată că a primit ore de muncă în folosul comunității. Ba chiar s-a supărat când un coleg i-a ocupat locul preferat de studiu de sub un copac. Lorelai și Emily nu sunt nici ele perfecte, dar serialul ar fi fost mai ușor de urmărit cu puțin mai puțină Rory.

6. Dan Humphrey din „Gossip Girl”

Finalul serialului a dezvăluit că Dan era Gossip Girl, transformându-l într-un personaj de-a dreptul tulburător. Dar înainte să devină atât de dubios, era doar o prezență iritantă în Upper East Side. Dan își disprețuia colegii bogați, dar în același timp își dorea cu disperare să facă parte din lumea lor. Deși îi critica permanent, a avut relații cu Blair și Serena și s-a împrietenit cu Nate, trei dintre cei mai privilegiați elevi ai liceului.

În plus, locuia într-un loft din Williamsburg care valora probabil cel puțin un milion de dolari, iar tatăl său era un fost star rock devenit proprietar de galerie. Dan nu era deloc atât de sărac pe cât pretindea.

7. Carrie Bradshaw din „Sex and the City”

Internetul este plin de meme-uri despre cât de enervantă poate fi Carrie Bradshaw. După revenirea universului „Sex and the City” prin serialul „And Just Like That…”, glumele au reapărut imediat. Unul dintre cele mai cunoscute tipuri de meme arată cum ar reacționa fiecare dintre cele patru prietene în fața unei situații grave. Indiferent de problemă, răspunsul lui Carrie este mereu același: „Big se mută la Paris”.

În cele șase sezoane din „Sex and the City”, Carrie s-a dovedit egoistă, infidelă, absorbită de propriile probleme și, uneori, complet ruptă de realitate. Aceste trăsături au continuat și în „And Just Like That…”. Cu toate acestea, ea ține grupul unit și rămâne un personaj emblematic, așa că publicul o acceptă cu tot cu defecte.

8. Will Schuester din „Glee”

Când domnul Schue apare într-un videoclip pe TikTok, utilizatorii postează uneori chiar și avertismente. Secvențele sau momentele muzicale din „Glee” sunt însoțite frecvent de comentarii care anunță că profesorul coordonator al clubului își va face apariția. De la momentele nepotrivite susținute alături de elevi și sancționarea lui Marley pentru că nu voia să poarte bikini într-un spectacol școlar, până la obsesia pentru rap și rockul anilor 80, Will a oferit numeroase motive de iritare. La acestea se adaugă și declarația lui potrivit căreia toți membrii New Directions erau „minorități” doar pentru că făceau parte din clubul muzical.

9. Dawson Leery din „Dawsons Creek”

Deși serialul îi poartă numele, mulți spectatori ar fi preferat ca povestea să se concentreze mai mult asupra lui Joey, Pacey și Jen. Este suficient să vezi un singur episod pentru a înțelege de ce Dawson a devenit atât de enervant. A ținut-o ani întregi pe Joey într-o stare de incertitudine, s-a revoltat când aceasta și-a găsit fericirea alături de Pacey și părea incapabil să-și analizeze sentimentele fără să apeleze la referințe cinematografice. În plus, expresia lui din scenele în care plângea a devenit celebră pe internet.

James Van Der Beek, actorul care l-a interpretat pe Dawson și care a murit în 2026, a tratat mereu cu umor criticile îndreptate spre personajul său.

10. Emily Cooper din „Emily in Paris”

Unele dintre exagerări fac parte din farmecul producției: ținutele spectaculoase, interpretarea lui Ashley Park în rolul lui Mindy și atitudinea memorabil de nepoliticoasă a lui Sylvie. Totuși, un aspect rămâne greu de ignorat: Emily. Ea ia aproape întotdeauna decizii greșite și își trădează emoțional partenerii din cauza sentimentelor pentru vecinul său, Gabriel. Cu toate acestea, refuză timp de mai multe sezoane să aibă o relație cu el, invocând „codul fetelor”, deși fosta lui iubită, Camille, se dovedește o prietenă îndoielnică. Emily nu-și ascultă șefa sau colegii, dar continuă în mod inexplicabil să avanseze profesional. În plus, aproape fiecare bărbat pe care îl întâlnește se îndrăgostește imediat de ea. Vom urmări totuși sezonul al șaselea? Bineînțeles.

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foto: PR

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