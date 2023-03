Cele mai mari eșecuri cinematografice ale unor vedete TV emblematice

Deși unele dintre vedetele TV au devenit cunoscute pentru un rol emblematic pe care l-au jucat ani de zile, ele trebuie totuși să meargă mai departe. Așa că, atunci când serialul nostru favorit de lungă durată se încheie, îi urmărim adesea pe acei actori până la următorul serial, în speranța că ne vor mai distra încă o dată. Dar chiar și cele mai mari, cele mai bune și cele mai talentate vedete de televiziune nu pot întotdeauna să reproducă succesul rolurilor lor celebre și ajung să joace în producții de scurtă durată pe care ar prefera să le uităm.

Jennifer Aniston în Ferris Bueller

În 1990, cineva s-a gândit că ar fi o idee strălucită să transforme clasicul lui John Hughes Ferris Bueller’s Day Off într-un sitcom, deși era deja vechi de patru ani. La fel ca și filmul , serialul era centrat pe adolescentul rebel Ferris Bueller, care nu respectă regulile și care întotdeauna se strecoară cumva din necazuri. Niciunul dintre actorii principali din film nu s-a întors pentru serial, noul venit Charlie Schlatter înlocuindu-l pe Matthew Broderick, iar o tânără Jennifer Aniston a completat rolul surorii Jeannie.

Deși a fost un serial fermecător și nu a fost chiar atât de rău, nu a fost nici grozav. Astăzi, este amintit mai ales ca o apariție la începutul carierei pentru viitoarea vedetă din Friends, Jennifer Aniston, și încă unul dintr-un lung șir de spin-off-uri TV eșuate ale unor filme de comedie de succes.

Bob Newhart în George & Leo

Bob Newhart a fost un pilon al televiziunii timp de zeci de ani, cu o serie de emisiuni care i-au purtat numele. După o emisiune de varietăți la începutul anilor ’60, a trecut la seriale cu scenarii, cu The Bob Newhart Show, care a rulat timp de șase ani în anii ’70, înainte de a reveni la televiziune în anii ’80 cu Newhart, care a rulat și mai mult timp.

În căutarea unui succes, Newhart a făcut pereche cu o altă legendă a televiziunii, Judd Hirsch, cunoscut pentru Taxi și Dear John, pentru o comedie între prieteni absolut îngrozitoare, George & Leo. În serial, Newhart l-a interpretat pe George Stoody, un librar încrezut și docil care îi oferă adăpost lui Leo Wagonman (Hirsch), un escroc alunecos care se ascunde de mafie și care se întâmplă să fie tatăl nurorii sale. În ciuda unei distribuții secundare decente, printre care se numără Jason Bateman și Robyn Lively, serialul a fost prost primit, criticii lăudându-i pe cei doi protagoniști, dar nefiind de acord cu serialul.

Henry Winkler în Monty

În anii ’70 și la începutul anilor ’80, Henry Winkler a fost o emblemă americană pentru rolul lui Arthur „Fonzie” Fonzerelli (alias „The Fonz”) din serialul de lungă durată Happy Days. El a fost întruchiparea succesului la vremea sa, dar, din păcate, actorul nu a mai putut găsi niciodată la fel de multă faimă în sitcom-uri după aceea. În cele din urmă, Winkle a încercat să joace într-un alt sitcom, Monty, un eșec în 1994. În loc de un tânăr rebel la modă, Winkler a jucat rolul titularului Monty Richardson, un prezentator de talk-show conservator de vârstă mijlocie, de tip Rush Limbaugh.

LA Times a numit serialul „mucegăit” și „lipicios” pentru că a folosit gaguri și clișee uzate și pentru că nu a reușit să fie la fel de incisiv pe cât încerca în mod evident să fie.

Bill Cosby în The Cosby Mysteries

Deși în zilele noastre este o vedetă controversată, a existat o vreme când Bill Cosby era unul dintre cele mai mari nume de la televizor. Și-a început cariera cu o comedie de acțiune de succes, I Spy, în anii 1960, înainte de The Bill Cosby Show. Avea să revină la genul sitcom în rolul lui Hilton Lucas în 1996 cu Cosby, dar între timp, a avut un ocol dezastruos ca detectiv în comedia polițistă The Cosby Mysteries în 1994.

Încercarea de a amesteca o comedie cu o dramă polițistă nu a funcționat. Elementele de comedie nu au fost amuzante, iar poveștile cu crime nu au fost atât de convingătoare. Astăzi, este privită ca o gafă uriașă.

Scott Bakula în Mr. and Mrs. Smith

La începutul anilor ’90, Scott Bakula a jucat în drama științifico-fantastică Quantum Leap înainte de a se muta în spațiul cosmic pentru Star Trek: Enterprise în anii 2000. Mai recent, el a încheiat o lungă perioadă de timp în NCIS: New Orleans. Dar, la câțiva ani după ce Quantum Leap a ieșit din emisie, a revenit în Mr. and Mrs. Smith, un eșec pe care nimeni nu pare să și-l amintească.

Scott Bakula și Maria Bello au interpretat personajele principale, o pereche de agenți de informații foarte bine pregătiți. Nu s-a găsit nicio legătură între serial și filmul cu același nume din 2005, cu o premisă straniu de asemănătoare, cu Brad Pitt și Angelina Jolie în rolurile principale. Deși a fost prezentat ca o „comedie-dramă de acțiune sofisticată” cu „chimie sexuală explozivă”, Bakula însuși nu prea impresionează în acest rol. Serialul a fost anulat după ce au fost difuzate doar opt din cele 13 episoade.

Jerry Orbach în The Law and Harry McGraw

Dacă menționați numele Jerry Orbach, aproape toată lumea se va gândi la rolul său iconic de detectiv Lennie Briscoe din serialul de lungă durată Law & Order. Timp de 13 ani, între 1992 și 2004, Orbach a fost capul de afiș al serialului în rolul polițistului Briscoe, un polițist aspru și de modă veche, dar nu a fost primul serial polițist în care a jucat.

Acesta ar fi fost The Law and Harry McGraw, axat pe un personaj pe care l-a jucat în serialul Murder, She Wrote al Angelei Lansbury. Oricât de popular ar fi fost ca invitat în acest ultim serial, s-ar putea să nu fi fost o idee bună să îl transforme în propriul serial, deoarece The Law and Harry McGraw a fost considerat un mare eșec.

Julia Louis Dreyfus în Watching Ellie

Julia Louis-Dreyfus a devenit o emblemă pentru rolul sarcasticei Elaine Benes din serialul Seinfeld. Dar ea nu s-a oprit aici, jucând în The New Adventures of Old Christine în anii 2000 și în comedia politică Veep în anii 2010, care a avut la rândul ei o durată de șapte ani. La începutul anilor 2000, Louis-Dreyfus nu a fost la fel de norocoasă, regăsindu-se în fruntea unuia dintre cele mai prost uitate sitcom-uri ale epocii, Watching Ellie.

Din nefericire, serialul s-a dovedit atât de groaznic, iar audiențele sale au fost atât de slabe, încât s-a reprofilat complet după primele 10 episoade. Pentru următoarele 9 episoade, s-a renunțat la chestiile în timp real și a filmat în fața unui public în direct. Această intervenție nu a ajutat, iar serialul a fost anulat la scurt timp după aceea.

Steve Carell în Over the Top

Steve Carrell are la activ mai multe ecranizări eșuate, însă una dintre cele mai mari ar fi „serialul” uitat din 1997 intitulat Over the Top. Din fericire pentru Carell, el nu a fost vedeta acestuia. În schimb, este condus de o pereche de nume mari de pe marele ecran, Tim Curry și Annie Potts. Curry joacă rolul unei vedete de telenovele britanice care își pierde slujba și se mută într-un hotel elegant din Manhattan, condus de fosta sa soție simpatică Hadley (Potts), unde este angajat ca manager de personal.

Mai rău însă este că însuși Carrell a fost ținta ridicolului, interpretarea sa fiind dur criticată: „Carell țipă, gâfâie, ochii i se umflă, și asta în timp ce stă pe loc. Credeți-mă când vă spun că acesta nu este un drum pe care doriți să îl parcurgeți.„

Sherman Hemsley în Goode Behavior

Sherman Hemsley a fost unul dintre cei mai faimoși comedianți de culoare de la televizor timp de decenii. A devenit celebru datorită unui rol recurent în serialul de succes din anii ”70 All in the Family și s-a dovedit a fi prea popular pentru a fi limitat la un loc de invitat, astfel că personajul său a fost transformat în propriul serial. La revenirea la propriul serial, în 1996, a jucat rolul lui William Goode în Goode Behavior, un joc de cuvinte care nu a fost nici pe departe la fel de bine primit.

Recenziile nu au fost deloc amabile, Variety subliniind cât de deplasat părea personajul lui Hemsley, canalizându-l pe George Jefferson, la sfârșitul anilor ’90. În cele din urmă au ajuns la concluzia că „ocazional, glumele amuzante și replicile bine spuse nu vor fi suficiente pentru a face ca acest serial să merite să fie urmărit”. A fost anulat după un sezon și a fost rapid ascuns sub preș.

Mariska Hargitay în Tequila and Bonetti

Actrița Mariska Hargitay, care a fost capul de afiș al primului serial spin-off Law & Order: SVU în rolul detectivului Olivia Benson încă de la debutul acestuia, în 1999, a avut și ea un serial de televiziune eșuat. La fel ca și colegul de breaslă din franciză, Jerry Orbach, eșecul lui Hargitay a pus-o și pe aceasta într-un rol similar cu personajul ei din Law & Order, de data aceasta interpretând-o pe ofițerul Angela Garcia, partenera polițistului principal al serialului, în serialul din 1992 intitulat Tequila și Bonetti.

Mai mult decât puțin jignitor, o mare parte din umorul emisiunii derivă din misoginism și rasism ocazional. A fost întâmpinat cu derută de critici și nu a reușit să difuzeze toate cele 12 episoade.

Citește și:

TOP 25 Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2023

FOTO: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro