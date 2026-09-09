Constantin Brâncuși, anatomia unui stil vestimentar atent construit

Cu aproape un secol înaintea modei contemporane, Brâncuși avea exact genul de garderobă pe care industria încearcă astăzi să o recreeze.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Simion Mădălina
Constantin Brâncuși, anatomia unui stil vestimentar atent construit

Cu pantaloni largi, pulovere grele din tricot, cămăși de lucru, jachete utilitare și haine purtate până când căpătau propria patină, Constantin Brâncuși ar putea trece astăzi drept cel ma bine îmbrăcat bărbat din barul tău preferat. 

Pentru a înțelege felul în care se îmbrăca Brâncuși trebuie, inevitabil, să ne întoarcem la biografia lui. 

Născut în 1876 la Hobița, într-o lume rurală în care obiectele erau înainte de toate funcționale și adesea realizate manual, Brâncuși pornește în 1904 spre Occident. 

Legenda spune că ar fi mers pe jos până la Paris, dar povestea reală este ceva mai nuanțată. Documentele biografice consemnează că a traversat o parte importantă a Europei pe jos, trecând prin Bavaria, Elveția și Franța, iar de la Langres și-a continuat călătoria cu trenul până la Paris.

Artistul venit din România rurală alege să păstreze și să amplifice vizual anumite coduri asociate meșteșugarilor și lumii din care provenea. Stilul lui pare mai degrabă parte din construcția unui personaj decât rezultatul unui dezinteres față de haine.

După ce s-a mutat în acest laborator al modernității, fotografiile cu el încep să dezvăluie două personaje aparent contradictorii: Brâncuși în costume din tweed, cu vestă și cămașă, stil împrumutat din cercurile artistice în care se mișca, dar și în pantalonii largi și solizi, cămașa sau halatul de lucru, puloverele groase, încălțămintea robustă.

MoMA descrie această contradicție drept parte integrantă a personajului său: artistul era interesat de mașini, fotografie, film și cultura modernă, dar își cultiva în același timp imaginea de outsider, inclusiv prin prin felul în care își purta barba. 

Acest aspect nu este deloc de ignorat. Dorind să păstreze aparență uni țăran pustnic, știa foarte bine ce se purta în cercurile pe care le frecventa. Să nu uităm că se afla în centrul avangardei pariziene. Ca un veritabil hipster contemporan, Brâncuși voia să fie diferit. Alegerea era conștientă, nu întâmplătoare. 

Sculptorul stăpânea ceva ce avea să devină unul dintre principiile importante ale garderobei și anume conceptul de branding personal. 

Deși nu avea Facebook sau Instagram, acesta înțelegea foarte bine puterea unei imagini și era extrem de preocupat de felul în care era fotografiat atât el, cât și operele sale.

Artistul vizual Man Ray l-a ajutat să cumpere echipament profesional și să își amenajeze un laborator foto chiar în atelier. 

Brâncuși controla procesul de la fotografie până la developare și folosea imaginile inclusiv pentru a testa lumina și relația dintre obiecte. Centrul Pompidou păstrează astăzi peste 1.600 de plăci de sticlă și printuri fotografice provenite din atelierul său.

Hainele, barba, uneltele, sculpturile deveneau butaforie pentru a obține cadrul perfect. Pare că această mică punere performativă în scenă îi ieșea foarte bine, de vreme ce Metropolitan Museum of Art păstrează un autoportret realizat în 1923 (unde Brâncuși apare înconjurat de lucrări, ținând în mână un ciocan greu de piatră) comparându-l cu un Prometeu modern. 

Aproape o sută de ani mai târziu, garderoba lui pare extrem de familiară: pantaloni largi și grei, pulovere din tricot, cămăși utilitare, bocanci, haine în tonuri de pământ, alb murdar, gri și crem, volume care lasă corpul să lucreze și materiale care arată mai bine după ce au fost purtate.

Este exact universul pe care moda contemporană l-a extras în ultimele decenii din uniformele muncitorilor, mecanicilor, tâmplarilor, pescarilor sau fermierilor și l-a vândut drept luxury workwear.

Așadar, Brâncuși reușește să poarte versiunea originală a unei estetici pe care moda încearcă de zeci de ani să o falsifice cât mai convingător. 

Atenția lui la detalii ne trimite cu gândul la faptul că vestimentația lui nu era aleasă întâmplător, chiar dacă asta încerca să transmită. Brâncuși putea petrece enorm de mult timp șlefuind bronzul până când suprafața devenea aproape imaterială. Cum am putea să credem că nu trata cu aceeași minuțiozitate fiecare aspect al ținutelor sale? 

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Pe 25 octombrie, MoMA deschide la New York „Brancusi: The Artist and His Studio„, expoziție care va ocupa întreg etajul șase al muzeului și va reconstitui relația dintre artist, obiecte și atelier.

Într-un moment în care moda este din nou obsedată de meșteșug, arhive, materiale naturale, haine utilitare și ideea unei garderobe timeless, Brâncuși este neașteptat de actual.

Ar fi foarte tentant să încheiem povestea spunând că Brâncuși a devenit, fără să știe, un fashion icon. În realitate, el știa foarte bine cum arăta. Și, mai ales, știa foarte bine cum voia să fie văzut.

Citește și:

Cinci momente care au marcat istoria recentă a modei din România

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cinci idei care au revoluționat moda
Fashion
Cinci idei care au revoluționat moda
Logo-ul s-a întors. Ne-am plictisit în sfârșit de “quiet luxury”?
Fashion
Logo-ul s-a întors. Ne-am plictisit în sfârșit de “quiet luxury”?
Uniforma personală: lipsă de imaginație sau semnul unui stil foarte bun?
Fashion
Uniforma personală: lipsă de imaginație sau semnul unui stil foarte bun?
Când „nu se potrivește” devine styling
Fashion
Când „nu se potrivește” devine styling
Ce pantofi ar trebui să porți în funcție de zodie?
Fashion
Ce pantofi ar trebui să porți în funcție de zodie?
Elie Saab va lansa o colecție cu H&M
Fashion
Elie Saab va lansa o colecție cu H&M
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Cinci momente care au marcat istoria recentă a modei din România
Cinci momente care au marcat istoria recentă a modei din România
Fashion

În ultimii 40 de ani, românii au devenit tot mai pasionați de modă. Iată cinci momente care au marcat istoria recentă a modei din România.

+ Mai multe
John Galliano își anulează retrospectiva de la Met. Poate moda să separe creația de creator?
John Galliano își anulează retrospectiva de la Met. Poate moda să separe creația de creator?
Fashion

După săptămâni de controverse, John Galliano și The Metropolitan Museum of Art renunță la retrospectiva programată pentru 2027.

+ Mai multe
Topul-bijuterie, cea mai cool piesă vestimentară a sezonului
Topul-bijuterie, cea mai cool piesă vestimentară a sezonului
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC