Prințul Harry și Meghan Markle, reacție neașteptată după ce Regele Charles i-a numit oficial „cetățeni privați”

Revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie pare să fi reaprins tensiunile cu Familia Regală. Ducii de Sussex s-au declarat surprinși de o scrisoare transmisă la ordinul Regelui Charles.

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  de  ELLE.ro
Prințul Harry și Meghan Markle, reacție neașteptată după ce Regele Charles i-a numit oficial "cetățeni privați"

Tensiunile dintre Ducii de Sussex și Regele Charles s-au intensificat după ce Harry și Meghan au susținut că nu au avut suficient timp pentru a răspunde scrisorii monarhului, în care statutul lor este clarificat și sunt descriși drept „cetățeni privați”, nu membri activi ai Familiei Regale.

Purtătorul de cuvânt al cuplului a declarat că Harry și Meghan nu au fost informați corespunzător înainte ca documentul să devină public. Surse de la Palat au respins însă această afirmație, precizând că echipa cuplului a primit scrisoarea înaintea presei, chiar dacă Ducele și Ducesa nu au fost consultați în privința conținutului.

Scrisoarea, redactată în numele Regelui de Lordul Șambelan, a ajuns la biroul Ducilor de Sussex luni, la ora 13:59, iar presei i-a fost transmisă la 15:06, adică 67 de minute mai târziu. Echipa cuplului susține că a contactat Palatul Buckingham la 14:19 pentru a afla dacă documentul fusese deja distribuit și pentru a avea posibilitatea de a clarifica anumite aspecte.

Prințul Harry, care se afla la Tower Bridge Studios din Londra, unde ar lucra la un „proiect misterios”, nu ar fi putut fi contactat până la ora 15:09.

„Am fost puțin surprinși că nu am fost informați despre acest lucru în avans”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan.

Situația alimentează din nou speculațiile privind relația tensionată dintre familia Sussex și Casa Regală, la doar două săptămâni după revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie.

Cei doi ar fi îngrijorați și de faptul că momentul ales pentru publicarea scrisorii ar putea avea legătură cu o reuniune importantă privind securitatea lor. Harry și Meghan solicită protecție permanentă asigurată de polițiști înarmați, acum că locuiesc din nou în Regatul Unit împreună cu Archie și Lilibet. Royal and VIP Executive Committee (Ravec), organismul din cadrul Ministerului britanic de Interne care ia deciziile privind protecția membrilor Familiei Regale și a persoanelor VIP, ar urma să discute măsurile de securitate pentru familia Sussex.

Surse de la Palat insistă însă că scrisoarea Regelui nu are nicio legătură cu problema securității sau cu reuniunea Ravec și că aceasta a fost făcută publică din motive de „transparență”.

Regele Charles clarifică statutul lui Harry și Meghan

Scrisoarea a fost transmisă către peste 100 de oficiali și reprezentanți de rang înalt din Regatul Unit și stabilește foarte clar că Harry și Meghan nu și-au recăpătat statutul de membri activi ai Familiei Regale după revenirea în țară. Documentul precizează că „nu există nicio schimbare în ceea ce privește statutul actual al Ducelui și Ducesei de Sussex. Titulaturile lor de Alteță Regală rămân suspendate din uz și nu sunt folosite.”

Mai mult, activitățile publice și caritabile desfășurate de cei doi nu trebuie considerate angajamente regale.

„Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei reprezintă o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitate privată. Pe scurt, poziția lor este similară cu cea a unor cetățeni privați care au interese comerciale și caritabile”, se arată în document.

Palatul precizează și că nu ar trebui folosite fonduri publice pentru aparițiile publice ale celor doi.

Clarificarea vine în contextul în care apropiați ai lui Harry și Meghan ar fi vorbit despre reluarea aparițiilor publice în Marea Britanie, iar unii ar fi sugerat că Prințul a obținut, în cele din urmă, modelul „jumătate în interior, jumătate în afară” pe care și l-a dorit încă din 2020: libertatea de a desfășura proiecte comerciale și, în același timp, anumite activități apropiate de cele regale.

Această variantă fusese respinsă de Regina Elisabeta a II-a în urma „Summitului de la Sandringham” din ianuarie 2020. Prin noua scrisoare, Regele Charles reafirmă practic limitele stabilite atunci. Ailsa Anderson-Cole, fost secretar de presă al Reginei Elisabeta, a descris documentul drept „categoric și fără echivoc”.

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foto: Getty Images 

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