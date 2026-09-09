Adrian Sînă, implicat într-un accident rutier în București. Ce au descoperit polițiștii când i-au verificat scuterul

Adrian Sînă a fost implicat într-un accident rutier în Capitală, însă coliziunea nu a fost singura problemă pentru artist.

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  de  ELLE.ro
Anca Serea & Adrian Sînă
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Adrian Sînă a fost implicat într-un accident rutier în București, în timp ce se deplasa cu un scuter de tip Vespa. Incidentul s-a produs în zona Bulevardului Aviatorilor, la intersecția cu Bulevardul Mircea Eliade, unde vehiculul condus de artist a intrat în coliziune cu un autoturism.

Adrian Sînă, implicat într-un accident rutier

La fața locului au intervenit polițiștii de la Brigada Rutieră, care au făcut verificări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Adrian Sînă și celălalt șofer implicat au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că niciunul dintre ei nu consumase alcool.

Ulterior, cei doi conducători au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare, unde urmau să fie întocmite documentele necesare în urma coliziunii, potrivit cancan.ro.

Artistul a fost sancționat de polițiști

Verificările făcute de oamenii legii au scos însă la iveală o altă problemă. Scuterul condus de Adrian Sînă nu avea Inspecția Tehnică Periodică valabilă și nici o poliță RCA în termen. În aceste condiții, artistul a fost sancționat contravențional. Polițiștii au dispus și reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuței cu numărul de înmatriculare a scuterului. În plus, conducătorul vehiculului a primit trei puncte de penalizare.

Brigada Rutieră a transmis detalii despre intervenție și măsurile luate în urma verificărilor:

„La data de 07.09.2026, in jurul orei 15:20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la un accident rutier la intersecția Bd. Aviatorilor cu Bd. Mircea Eliade. Conducătorii implicați au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind ‘zero’ și au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare. În urma verificărilor efectuate, polițiștii rutieri au constatat că scuterul nu avea Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă și nici poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Astfel, conducătorul scuterului a fost sancționat contravențional, fiind totodată dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare și a plăcuței cu numărul de înmatriculare, dar și aplicarea a 3 puncte de penalizare”.

Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei

Într-un interviu, Anca Serea a vorbit despre relația cu soțul ei și cum reușesc să mențină vie pasiunea în căsnicie.

„Noi mai dormim la hotel. Și împreună, și separat. E firesc. Mai plecăm și de acasă. Chiar avem un hotel preferat în centrul capitalei. Altfel n-am reuși, îți dai seama. Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel. Câteodată se duce el și mă așteaptă pe mine sau câteodată mă duc eu și îl aștept”, a povestit Anca Serea.

În ceea ce privește secretul relației lor de durată, fosta prezentatoare mărturisește că artistul o surprinde adesea cu gesturi romantice.

„Pasiunea în cazul nostru, pentru care lucrăm mult. Faptul că nu ne plictisim unul de celălalt. Avem activități comune, deși el nu e foarte des acasă. El are un rol important, că trage de mine mult, chiar și când sunt foarte obosită și nu am chef.
Îmi spune să mergem la masă, la un film, hai în vacanță. Chiar acum a vrut să-mi facă o surpriză, dar știam că urmează o perioadă aglomerată. A vrut să mergem la Viena, unul dintre orașele mele preferate. Ce să mai spun, multă toleranță, comunicare. Adi lasă mult de la el. Eu sunt un pic mai înverșunată și mai supărăcioasă.
Mai vine cu câte un buchet de flori acasă, mă întreabă ce să cumpere de mâncare, mai mergem la masaj, lucruri din astea simple care pentru mine sunt importante. Cel mai mare avantaj al relației noastre este că nu petrecem foarte mult timp împreună”, a dezvăluit Anca Serea.

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Foto: Instagram

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