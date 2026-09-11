Ce salariu ar avea Radu Vâlcan la Antena 1. Un singur sezon Insula Iubirii i-ar aduce sume considerabile

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Radu Vâlcan este una dintre figurile asociate deja cu „Insula Iubirii”, emisiune pe care o prezintă încă de la lansarea sa în România. În 2026, show-ul de la Antena 1 a ajuns la sezonul 10, iar odată cu popularitatea proiectului au apărut și informații despre suma pe care prezentatorul ar primi-o pentru filmările realizate în Thailanda.

Câți bani ar primi Radu Vâlcan pentru un sezon Insula Iubirii

De la primul sezon și până în prezent, Radu Vâlcan a fost cel care i-a însoțit pe concurenți pe parcursul experienței și a moderat unele dintre cele mai tensionate momente ale emisiunii, inclusiv celebrele ceremonii ale focului.

Potrivit informațiilor publicate de cancan.ro despre veniturile vedetelor Antena 1, prezentatorul ar încasa între 10.000 și 15.000 de euro pentru fiecare sezon al show-ului. Informația nu a fost însă confirmată oficial nici de Radu Vâlcan, nici de reprezentanții postului de televiziune.

Filmările pentru un sezon din „Insula Iubirii” s-ar desfășura pe parcursul a aproximativ trei săptămâni, perioadă în care prezentatorul se află în Thailanda și participă la filmarea momentelor esențiale ale competiției.

Dacă suma vehiculată este raportată strict la cele aproximativ trei săptămâni petrecute la filmări, Radu Vâlcan ar ajunge la un venit de câteva mii de euro pe săptămână. Este vorba însă doar despre un calcul estimativ, întrucât nu există informații oficiale despre structura contractului său sau despre modul în care este remunerat pentru participarea la „Insula Iubirii”.

Radu Vâlcan a rămas constant la conducerea emisiunii de-a lungul celor zece sezoane, devenind una dintre prezențele reprezentative ale formatului. În fiecare ediție, acesta îi însoțește pe concurenții care aleg să își testeze relațiile în Thailanda, unde petrec mai multe săptămâni separați de parteneri și în compania ispitelor.

Care sunt cele cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026

Când simți că relația ta are nevoie de răspunsuri. Când crezi că știi tot despre omul de lângă tine, dar rămân unele lucruri care te apasă. Când vrei să ți treci relația printr-un test, dar te întrebi care ar fi cel potrivit. Atunci… apare Insula Iubirii, locul unde nu poți ascunde nimic, unde nu poți fugi de imagini și de conștientizare. Testul suprem începe din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu cinci cupluri noi, care-și asumă totul pentru iubire! Iată care sunt cele cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026.

Marcel Andrei și soția lui, Armina

Marcel Andrei revine la Insula Iubirii, de această dată, alături de soția lui, Armina! Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit. Locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

Remi Dobre și Bianca Iotu

Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani, sunt împreună de trei ani și povestea lor s-a scris într-un mod special, lăsând în urmă diferența de vârstă și de experiențe anterioare. Bianca este instructor de pilates și are propriul ei studio, acolo unde își lasă pasiunea să se întâlnească cu persoanele dornice să facă mișcare și să simtă o schimbare în stilul de viață. Remi este creator de conținut, iar materialele lui din mediul online au devenit în ultima vreme tot mai virale, datorită modului original în care sunt create. S-au cunoscut prin fratele Biancăi, prieten cu Remi, când erau într-o altă țară pentru un festival.

Diferența mare de vârstă i-a făcut să creadă că nu ar putea fi ceva între ei, însă timpul le-a demonstrat contrariul. Ea nu locuia în România, însă a decis să-și schimbe viața și s-a mutat pentru a-și dezvolta pasiunea pentru pilates. Ea este în zodia leu, iar el recunoaște că fiind născut pe 20 martie, nu știe sigur dacă este pești sau berbec.

Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă

Direct din Italia, vin Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani. Cei doi sunt într-o relație de 10 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cu cea mai lungă poveste de dragoste din acest an. S-au cunoscut în Italia și acolo și-au construit o viață împreună. Acum sunt antreprenori și dețin un local de succes, care le permite să-și consolideze planurile pe termen lung. Prima dată când a văzut-o, Bianca lucra într-un bar, iar Marco a știut că este femeia potrivită pentru el și pentru ceea ce visa.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo)

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo) sunt stabiliți în Marea Britanie, au 31 de ani și sunt într-o relație de un an și șapte luni. Acum au simțit că e o momentul perfect să se testeze și să realizeze dacă sunt pregătiți de un posibil nou pas împreună. Spre surprinderea multor persoane, ea are o meserie atipică, este dominatoare, în timp ce el este excavatorist și creator de conținut, fiind cunoscut de pe Tik Tok, acolo unde a reușit să aibă mai multe materiale virale.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani, sunt într-o relație de aproape trei ani și au simțit că e momentul să facă un nou pas pentru un viitor împreună: să vadă cum le este, atunci când stau separați pentru 21 de zile. Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează tot în domeniul de beauty, fiind Nail Artist. El este balanță, iar ea scorpion, iar între ei pot sări scântei, atunci când liniștea dispare și lasă loc vreunui conflict.

Prima dată când s-au gândit să se mute împreună, Claudia nu s-a simțit pregătită să lase confortul de acasă în urmă, însă acum au făcut acest pas și realizează că viața în doi nu este atât de ușoară, cum s-ar fi așteptat. Au decis să vină la Insula Iubirii pentru a vedea dacă sunt pregătiți de un nou pas împreună. Oare ce le va arăta perioada în care sta vor separați? Îi va ajuta să fie mai sudați… sau dimpotrivă, le va răsturna toate calculele?

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Foto: PR

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