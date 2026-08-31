Schimbare importantă la Insula Iubirii 2026. Ce surpriză majoră vor avea fanii: „Nu este doar o premieră, ci o…”

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Cel mai așteptat format, cel mai comentat sezon și cele mai puternice povești care așteaptă să fie cunoscute de către toți cei de acasă. Până la startul sezonului X Insula Iubirii au mai rămas doar câteva zile, iar așteptarea crește cu fiecare pas. Vinerea aceasta, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii vor păși în Thailanda și vor descoperi cel mai fierbinte univers. În plus, în premieră, în acest an, Insula își deschide ușile și în culise, în mediul online!

Naba Salem revine la Insula Iubirii în ipostaza de Ispita din culise

Cea care revine în proiect este un dintre ispitele din sezonul 9 care a cucerit publicul prin naturalețe, bucurie de viață și sinceritate. Creatoarea de conținut Naba Salem revine în Thailanda, de această dată, din rolul de Ispita din culise.

„Un nou capitol, aceeași iubire. Insula Iubirii este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase proiecte din parcursul meu. Să mă întorc, dar dintr-o ipostază cu totul nouă, a fost o experiență pe care sigur nu am cum să o uit niciodată”, a declarat aceasta.

De această dată, Naba va fi cea care va lua la întrebări ispitele de la Insula Iubirii 2026, care va ajunge în vile atunci când concurenții sau concurentele sunt la bonfire și care va descoperi toate detaliile din culisele poveștilor.

„Sunt profund mândră și recunoscătoare să fiu prima care ocupă rolul de Ispita din culise. Pentru mine, nu este doar o premieră, ci o responsabilitate și o dovadă că uneori cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când ai curajul să accepți o nouă provocare”, mărturisește acesta.

Toate materialele create de aceasta vor fi disponibile, pe toată perioada difuzării sezonului X Insula Iubirii, în mediul online, atât pe rețelele de socializare, cât și în ediții speciale, pe AntenaPLAY!

„Revenirea la Insula Iubirii a avut o emoție aparte. De data aceasta, am privit proiectul dintr-un alt unghi, am simțit altfel energia lui și am descoperit o versiune nouă a mea. Unele proiecte sunt experiențe. Altele devin amintiri pentru o viață”, a ținut să mai adauge Naba Salem.

Care sunt cele cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026

Când simți că relația ta are nevoie de răspunsuri. Când crezi că știi tot despre omul de lângă tine, dar rămân unele lucruri care te apasă. Când vrei să ți treci relația printr-un test, dar te întrebi care ar fi cel potrivit. Atunci… apare Insula Iubirii, locul unde nu poți ascunde nimic, unde nu poți fugi de imagini și de conștientizare. Testul suprem începe din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu cinci cupluri noi, care-și asumă totul pentru iubire! Iată care sunt cele cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026.

Marcel Andrei și soția lui, Armina

Marcel Andrei revine la Insula Iubirii, de această dată, alături de soția lui, Armina! Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit.

Locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

S-au cunoscut online, înainte de participarea lui Marcel în show și s-au văzut pentru prima dată când el a revenit din Thailanda. Acum, vor să arate că sunt un cuplu stabil și că o dragoste reală nu lasă loc de infidelități. Vor reuși să treacă de testul suprem și să facă următorii pași în doi? Se va dovedi că depărtarea pentru 21 de zile le poate pune probleme?

Remi Dobre și Bianca Iotu

Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani, sunt împreună de trei ani și povestea lor s-a scris într-un mod special, lăsând în urmă diferența de vârstă și de experiențe anterioare.

Bianca este instructor de pilates și are propriul ei studio, acolo unde își lasă pasiunea să se întâlnească cu persoanele dornice să facă mișcare și să simtă o schimbare în stilul de viață. Remi este creator de conținut, iar materialele lui din mediul online au devenit în ultima vreme tot mai virale, datorită modului original în care sunt create.

S-au cunoscut prin fratele Biancăi, prieten cu Remi, când erau într-o altă țară pentru un festival. Diferența mare de vârstă i-a făcut să creadă că nu ar putea fi ceva între ei, însă timpul le-a demonstrat contrariul. Ea nu locuia în România, însă a decis să-și schimbe viața și s-a mutat pentru a-și dezvolta pasiunea pentru pilates. Ea este în zodia leu, iar el recunoaște că fiind născut pe 20 martie, nu știe sigur dacă este pești sau berbec.

Vin la Insula Iubirii cu gânduri clare – să-și dea seama unde se îndreaptă relația lor. Ea vrea mai multă comunicare și o stabilitate emoțională de care simte că are nevoie, iar el își dorește să i le ofere. Pot cei doi să-și găsească răspunsurile de care au nevoie și să-și dea seama de următorii pași în viitorul lor comun?

Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă

Direct din Italia, vin Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani. Cei doi sunt într-o relație de 10 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cu cea mai lungă poveste de dragoste din acest an.

S-au cunoscut în Italia și acolo și-au construit o viață împreună. Acum sunt antreprenori și dețin un local de succes, care le permite să-și consolideze planurile pe termen lung. Prima dată când a văzut-o, Bianca lucra într-un bar, iar Marco a știut că este femeia potrivită pentru el și pentru ceea ce visa.

Motivul înscrierii lor este unul simplu – gelozia! Ea vrea să știe tot, el vrea mai multă libertate și să-i demonstreze că trebuie să existe încredere, chiar și în puținele momente când nu sunt împreună. Când tentația va fi atât de aproape, va reuși să-și țină toate promisiunile?

El este leu, iar ea este în zodia gemeni. Ce spun astrele pentru ei doi, atunci când lasă în urmă viața de zi cu zi și acceptă să intre într-un format care poate schimba vieți? Cum va arăta căsnicia lor, după 21 de zile, în care vor fi complet separați? Ce vor învăța din acest test și cum vor alege să plece la final?

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo)

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo) sunt stabiliți în Marea Britanie, au 31 de ani și sunt într-o relație de un an și șapte luni. Acum au simțit că e o momentul perfect să se testeze și să realizeze dacă sunt pregătiți de un posibil nou pas împreună.

Spre surprinderea multor persoane, ea are o meserie atipică, este dominatoare, în timp ce el este excavatorist și creator de conținut, fiind cunoscut de pe Tik Tok, acolo unde a reușit să aibă mai multe materiale virale.

De la momentul în care au decis să aibă o relație, cei doi au petrecut constant timp împreună și acum, pentru 21 de zile, vor să vadă cum arată distanța și cum se simt atunci când nu-și pot vorbi, la fiecare pas. Oare depărtarea își va spune cuvântul sau doar le va accentua dorul și dorința de revedere?

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani, sunt într-o relație de aproape trei ani și au simțit că e momentul să facă un nou pas pentru un viitor împreună: să vadă cum le este, atunci când stau separați pentru 21 de zile.

Ionuț este hairstylist, în timp ce Claudia lucrează tot în domeniul de beauty, fiind Nail Artist. El este balanță, iar ea scorpion, iar între ei pot sări scântei, atunci când liniștea dispare și lasă loc vreunui conflict.

Prima dată când s-au gândit să se mute împreună, Claudia nu s-a simțit pregătită să lase confortul de acasă în urmă, însă acum au făcut acest pas și realizează că viața în doi nu este atât de ușoară, cum s-ar fi așteptat.

Au decis să vină la Insula Iubirii pentru a vedea dacă sunt pregătiți de un nou pas împreună. Oare ce le va arăta perioada în care sta vor separați? Îi va ajuta să fie mai sudați… sau dimpotrivă, le va răsturna toate calculele?

Thailanda este locul perfect în care soarele, iubirea, tentațiile și aventurile se împletesc în unele dintre cele mai frumoase povești. Cele cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026 vor intra în cel mai dur test al relațiilor și vor lua decizii importante, după ce își vor răspunde la întrebări extrem de relevante.

Totul va putea fi urmărit de telespectatori, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY în sezonul MAXIM Insula Iubirii, prezentat de Radu Vâlcan!

Vezi și care sunt cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii 2026!

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Foto: PR

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