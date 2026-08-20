Ispitele feminine de la Insula Iubirii 2026. Cine sunt cele 10 femei care și-au propus să cucerească participanții la show

Cele 10 ispite feminine de la Insula Iubirii 2026 știu ce vor și care nu se vor da la o parte din fața unei provocări.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Aurica (Andrușca)
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Cel mai fierbinte și mai așteptat format al anului. Show-ul care captivează, oferă subiecte pentru discuții nesfârșite și care aduce trăiri reale în fața celor de acasă, se apropie de momentul revenirii.

Cine sunt ispitele feminine de la Insula Iubirii 2026

Thailanda este locul perfect în care soarele, iubirea, tentațiile și aventurile se împletesc în unele dintre cele mai frumoase povești. În mai puțin de o lună, cinci cupluri vor intra în cel mai dur test al relațiilor – Insula Iubirii – și vor lua decizii importante, după ce își vor răspunde la întrebări extrem de relevante.

Totul va putea fi urmărit de telespectatori, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY în sezonul MAXIM Insula Iubirii, prezentat de Radu Vâlcan! Până la start, iată care sunt cele 10 ispite feminine din acest sezon.

Cunoscută de anul trecut, iubită de toată lumea și apreciată pentru naturalețea ei constantă, Andrușca, pe numele ei, Andreea Aurică, revine în emisiune. Are 27 de ani, este în zodia vărsător și este hairstylistă. Viața ei s-a schimbat total, s-a mutat la București și acum vrea să fie descoperită în totalitate de către cei de acasă.

„Înseamnă o experiență nouă, trăiri noi, sentimente noi, o nouă redescoperire față de mine însămi. Și de ce nu? Poate noi începuturi! Și bineînțeles, în același timp, noi prietenii”, spune Andrușca.

O româncă stabilită în Spania a devenit cunoscută, odată cu ediția de acolo, pentru povestea cu cel mai cunoscut concurent – Montoya! Cei care nu o știau, au descoperit-o și apreciat-o, iar acum este vremea să apară în ediția românească! Ea este Gabriella Barbu, ispita lui Montoya, are 28 de ani, este scorpion și este creatoare de conținut. Surprinde din prima cu frumusețea, iar apoi te câștigă cu modul ei de a fi și cu starea bine pe care o aduce, la fiecare apariție. Acum, vrea să-și scrie noua poveste, în țara în care s-a născut!

Daniela Pană are 30 de ani, este în zodia rac și este manageră de marketing, iar la prima vedere este cea care știe să aducă starea de bine în orice grup sau locație. Nu și-a făcut așteptări, dar e convinsă că va fi genul de trăire pe care o va păstra peste ani, așa că e decisă să o trăiască la cote înalte.

„Este o experiență unică, de care vreau să mă bucur în totalitate și în care probabil voi mai descoperi lucruri la mine. O să mă ajute, cu siguranță”, spune Daniela.

Florina Carafa, un capricorn desăvârșit, are tot 30 de ani și lucrează în domeniul IT, ca Automation Developer.

„Vreau să fiu eu, să fiu respectuoasă, dar să-mi dau voie să fac ce simt, să mă distrez, să mă bucur de experiență la maximum”, mărturisește aceasta, înainte de a-i descoperi pe bărbații din acest sezon.

Larisa Spătaru are 28 de ani, este fecioară și este stabilită în Italia, unde este designer vestimentar. A absolvit cursuri de specialitate acolo și știe să surprindă cu fiecare apariție.

„Chiar dacă nu sunt emotivă, sunt foarte selectivă, nu-mi place să mă înconjor de oricine. Aș vrea să fiu mai deschisă cu persoanele să le dau o șansă, chiar dacă e pe termen scurt sau lung. Totul vine ca o experiență”, povestește aceasta.

Frankie, pe numele ei, Cristina Belu, are 35 de ani, este în zodia rac și este artistă vizuală, îmbind pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit, pictat și multe altele. Este o femeie care nu poate trece neobservată și care știe bine ce vrea de la viață și de la omul de lângă ea.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, mărturistește ea.

Andreea Homescu are 28 de ani, este în zodia vărsător, a fost asistentă medicală și a cochetat cu zona de creare de conținut, iar zâmbetul ei este unul molipsitor.

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”, a spus ea chiar la sosirea în Thailanda.

Are 33 de ani, este fecioară și în viața de zi cu zi este manageră de resurse umane. Ea este Sandra Vintilă și vrea să arate că prin naturalețe și sinceritate, poți obține tot ceea ce îți dorești. Vede Insula Iubirii ca locul în care se va schimba și în care-și va regăsi puterea interioară.

„Este o experiență care consider că o să mă renască. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”, spune ea.

La 30 de ani, Oana Rusu este în zodia fecioară, pasionată de make-up și acreditată în acest domeniu, iar acum vrea să trăiască o nouă experiență în viața ei. Știe că are nevoie de oameni frumoși în jurul ei, pentru a trăi și ea la cote înalte, și asta vrea să găsească în acest format.

„Vreau să pot intra în starea mea naturală, să pot să fiu glumeață, să aibă și ei simțul umorului, ca să mă pot deschide și eu”, a mărturisit Oana.

Cea mai tânără apariție a sezonului are doar 24 de ani, este rac și este cunoscută din mediul online, fiind o creatoare de conținut apreciată de urmăritori – Rebecca Toma! A mai fost în alte show-uri TV, dar știe că acesta este cel care îi va aduce fix ce avea nevoie și o va face să se schimbe, cu adevărat.

„Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat”, mărturisește Rebecca.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii 2026 sunt pregătite să le ofere toată atenția lor bărbaților din cupluri, pentru a-i ajuta să trăiască la cea mai mare intensitate testul suprem al relațiilor!

Vezi și care sunt cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii 2026!

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Foto: PR

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