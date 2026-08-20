Dakota Johnson și Role Model s-au despărțit după câteva luni de relație

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Dakota Johnson și Role Model, al cărui nume real este Tucker Pillsbury, s-au despărțit. Actrița în vârstă de 36 de ani și artistul în vârstă de 29 de ani au decis să meargă pe drumuri separate după câteva luni de relație.

Dakota Johnson și Role Model s-au despărțit

Dakota Johnson și Role Model s-au separat după mai puțin de un an de relație. O sursă a declarat în excluvisitate pentru publicația PEOPLE faptul că și-au încheiat relația „acum ceva timp.” Respectiva sursă nu a dezvăluit cine anume dintre cei doi a inițiat despărțirea.

Anunțul conform căruia Dakota Johnson și Role Model s-au despărțit vine la câteva săptămâni după ce artistul a menționat-o pe actriță în cadrul unui interviu pentru NYLON Guys. Vocea ei este prezentă pe piesa lansată recent de Role Model, Love I You, de pe albumul său, Chuck Timely & the Hourglass, după ce actrița a trecut spontan pe la studio în timp ce el înregistra piesa.

„Aveam o mulțime de nume din care să aleg pentru asta, iar apoi Dakota a venit într-o zi la studio, iar Mason [Stoops, chitarist și producător] mi-a zis: „De ce nu o faci?” Am zis ceva de genul: „Stai! Nu mai amestecăm munca cu relațiile”, a declarat Role Model.

Despre relația dintre Dakota Johnson și Role Model

Dakota Johnson și Role Model au fost văzuți pentru prima dată împreună în luna decembrie a anului 2025. Această ieșire a avut loc la o lună după ce o sursă declara pentru PEOPLE că actrița „a început să iasă din nou la întâlniri, treptat, și este fericită”, menționând că relația cu Chris Martin „era adesea instabilă și, deși a sperat mereu că lucrurile vor funcționa, acum pare mai liniștită și mai împăcată după încheierea definitivă.” Actrița a format un cuplu cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin. Cei doi au fost împreună din octombrie 2017 și până în iunie 2025 și au fost și logodiți.

O lună mai târziu, Dakota Johnson și Role Model au fost surprinși în timpul unei întâlniri în Los Angeles. În martie, o sursă apropiată actriței a declarat pentru PEOPLE că legătura dintre ei era una casual și că Dakota „explorează opțiuni în acest moment.”

În aprilie, o sursă dezvăluia pentru PEOPLE că: „Este cu siguranță mai mult decât o aventură sau doar un flirt.” Aceeași sursă mai spunea că Dakota Johnson „îl place foarte mult” pe Role Model, însă „ia lucrurile mai încet după relația ei anterioară de lungă durată.”

Potrivit sursei, Dakota Johnson și Role Model sunt „pe aceeași lungime de undă”, iar relația „pare naturală și ușoară. Ea îl consideră drăguț și el se poartă incredibil de bine cu ea”, a mai spus aceasta.

În plan profesional, Dakota Johnson va apărea pe marile ecrane în filmul Verity, adaptat după thrillerul psihologic al lui Colleen Hoover, unde joacă alături de Anne Hathaway și Josh Hartnett. Mai lucrează la Three Incestuous Sisters, alături de Josh O’Connor, Saoirse Ronan, Jessie Buckley și Isabella Rossellini.

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Foto: Getty Images

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