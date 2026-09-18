Ilinca Vandici, vacanță la New York după ce a anunțat că este însărcinată. Cum a apărut pe internet și ce au observat fanii

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IIlinca Vandici traversează o perioadă specială pe plan personal. Prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit recent că este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. La scurt timp după ce a făcut anunțul în direct, vedeta a plecat peste ocean și a publicat mai multe imagini din vacanța sa la New York.

Ilinca Vandici, vacanță la New York după anunțul sarcinii

Prezentatoarea emisiunii „Follow Us” profită de timpul petrecut în Statele Unite și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva dintre momentele călătoriei. Ilinca Vandici a vizitat mai multe locuri emblematice din New York și s-a fotografiat inclusiv pe celebrul Brooklyn Bridge.

În imaginile publicate în mediul online, sarcina prezentatoarei este încă foarte puțin vizibilă, detaliu remarcat imediat de urmăritorii săi. „Unde este burtica?”, a întrebat una dintre admiratoarele vedetei în secțiunea de comentarii. Ilinca nu a oferit alte detalii despre sarcină cu această ocazie, preferând să își însoțească fotografiile din New York de un mesaj despre atmosfera metropolei americane.

„Printre luminile orașului care nu doarme”, a scris prezentatoarea alături de imaginile din vacanță.

Călătoria vine la scurt timp după ce Ilinca Vandici a confirmat public că așteaptă al doilea copil. Vedeta a ales să facă ea însăși anunțul, în timpul emisiunii „Follow Us”, explicând că nu și-a dorit ca informația să genereze speculații înainte de a fi confirmată chiar de ea.

Ce pofte are Ilinca Vandici în sarcină

Vedeta a anunțat pe 1 septembrie că este însărcinată și că familia sa urmează să se mărească. Ilinca trăiește această perioadă alături de partenerul ei, Bogdan Boitor, după ce, în trecut, a fost căsătorită cu Andrei Neacșu, tatăl fiului său, Zian. Dacă în timpul primei sarcini nu s-a confruntat cu pofte sau senzații neobișnuite, lucrurile sunt diferite acum. Ilinca spune că preferă alimentele sărate, în special fructele și legumele, și că trebuie să mănânce mai des, dar în cantități mai mici.

„Accept de toate. Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de dulce mai puțin, de sărat mai mult, dar mai ales de fructe și legume. Știu pe cineva care mirosea toba de eșapament sau pompele de la stațiile de benzină. Stau bine. La Zian nu am avut simptome de genul ăsta. Aș dormi toată ziua daca s-ar putea. Am voie maxim două cafele pe zi”, a declarat Ilinca Vandici, în emisiunea Follow Us.

Pe lângă schimbările legate de alimentație , prezentatoarea a mărturisit că resimte și o stare accentuată de somnolență. În ceea ce privește cafeaua, aceasta spune că în perioada sarcinii trebuie să se limiteze la cel mult două cafele pe zi.

Anunțul sarcinii a fost făcut în direct, în cadrul emisiunii „Follow Us!”, astfel că vedeta a ales să împărtășească personal cu publicul această etapă importantă din viața sa.

„Am să vă spun ceva, sunt însăcinată. Nu e glumă, Sunt însărcinată, suntem foarte fericiți. La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r – pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a spus Ilinca în emisiune.

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Foto: Instagram

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