Anunțul făcut de Diana Dumitrescu după 8 ani de căsătorie cu Alin Boroi, cu care are un băiețel: „Iubirea nu arată întotdeauna ca în povești. Uneori…”

Diana Dumitrescu a dezvăluit pe rețelele de socializare că, la împlinirea a opt ani de căsătorie, a îmbrăcat din nou vechea ei rochie de mireasă și a vorbit despre dinamica relației cu soțul ei.

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  . Actualizat 18.09.2026, 10:25,  de  Andreea Ilie
Diana Dumitrescu, soțul și fiul lor
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Diana Dumitrescu este printre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se bucură zilnic de o familie superbă. Vedeta și soțul ei, Alin Boroi, sunt căsătoriți din 2018, iar împreună au un băiețel adorabil, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie.

Diana Dumitrescu și Alin Boroi au sărbătorit 8 ani de căsătorie

Diana Dumitrescu și partenerul ei de viață sunt împreună de 13 ani, perioadă în care au construit o familie stabilă și echilibrată.

Diana Dumitrescu a dezvăluit pe rețelele de socializare că, la împlinirea a opt ani de căsătorie, a îmbrăcat din nou vechea ei rochie de mireasă pentru o ședință foto la malul mării, în care apare alături de soțul ei și fiul lor.

„Opt ani mai târziu, aceeași rochie. Altă femeie. Altă viață. Și, poate, o iubire mai adevărată decât îmi imaginam atunci. În ziua în care am purtat rochia asta prima dată, eram doi și aveam în față o lume întreagă pe care încă nu o cunoșteam. Astăzi suntem trei. Avem ani trăiți împreună, amintiri, încercări, râsete, oboseală, zile ușoare și zile în care am învățat că iubirea nu înseamnă doar să te privești în ochi, ci și să privești în aceeași direcție. Am îmbrăcat-o din nou pe malul mării și, pentru câteva clipe, parcă am stat între două vieți: fata care spunea „da” acum opt ani și femeia care știe astăzi ce a însemnat acel „da””, a povestit ea.

Actrița a mărturisit cu emoție că cea mai mare realizare a vieții ei este băiețelul pe care îl are cu soțul ei.

„Iar lângă mine era cea mai frumoasă dovadă că unele promisiuni cresc, capătă glas, aleargă desculțe pe plajă și îți spun „mama”. Dacă aș putea să mă întorc la mine cea de atunci, nu i-aș spune ce urmează. Aș lăsa-o să trăiască tot. I-aș spune doar atât: ține-l de mână și mergi înainte. Va fi frumos. Nu mereu ușor, nu mereu perfect, dar al vostru. Și într-o zi o să porți din nou rochia asta, cu marea în față, cu el lângă tine și cu copilul vostru alergând spre tine, și o să înțelegi că iubirea nu arată întotdeauna ca în povești. Uneori arată chiar mai frumos. La mulți ani nouă. Opt ani de căsnicie și o viață întreagă de trăit împreună”, a conchis ea.

Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune

Au trecut două decenii de când Diana Dumitrescu pășea în lumea actoriei, marcând un început care avea să o transforme într-una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Cu roluri importante în telenovele românești de succes, actrița a reușit să cucerească publicul prin talentul autentic și prezența carismatică. Chiar dacă a ales să se retragă din prim-planul industriei, numele ei rămâne puternic legat de perioada de glorie a serialelor filmate în Buftea.

În 2025 Diana Dumitrescu s-a alăturat echipei TVR și a prezentat împreună cu Alexandra Timofte emisiunea „Top Invers – Eroii Comediei', care a debutat la TVR pe 20 aprilie 2025 și care a putut fi vizionată în fiecare duminică.

Diana Dumitrescu și-a întristat fanii după ce a anunțat că a luat decizia de a renunța la actorie și televiziune. Actrița trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual.

Diana Dumitrescu s-a botezat în religia penticostală și a decis să își schimbe radical stilul de viață și imaginea, renunțând la aparițiile provocatoare și alegând ținute sobre și elegante.

Vedeta a dezvăluit că, după ce s-a pocăit, dorește să își trăiască viața după alte principii și, deși nu i-a fost ușor să se gândească la retragerea din televiziune și din lumea serialelor, a înțeles că aceasta este direcția pe care trebuie să o urmeze.

„Nu mai iau nicio decizie fără să mă rog, fără să primesc un semn, dar mi se așază ce am de făcut și ce nu. Sunt contracte pe care le refuz, sunt oameni cu care nu mai lucrez, sunt oameni cu care nu mai vorbesc, pentru că schimbarea cere sacrificiu. Eu mi-am dat viața mea Domnului și îl las să o modeleze așa cum consideră El. Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că nu L-am cunoscut mai devreme, dar eu cred că El m-a chemat atunci când a considerat că sunt pregătită să renunț la mine, la tot.

Inclusiv cu ieșitul meu din această lume a fost una din realizările cele mai dureroase că mi-am dat seama că mă opresc din drumul meu alături de Dumnezeu, pentru că am această teamă de a ieși cu totul din lumea asta. În momentul când am realizat ce mă ține înapoi mi-am dat seama că trebuie să las aceste trăiri și emoții, pentru că Dumnezeu are alt plan cu mine. Televiziunea, serialele, nu mai fac parte din drumul meu”, a mărturisit actrița în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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Foto: Instagram

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