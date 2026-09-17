Florin Dumitrescu, adevărul despre relația cu Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu: „Ne-am dat seama cine din ce aluat e făcut”

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Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au devenit, de-a lungul anilor, o formulă bine cunoscută publicului. Dincolo de competiția de la MasterChef și de schimburile de replici dintre ei, cei trei au construit însă o relație care continuă și atunci când camerele de filmat sunt oprite.

Florin Dumitrescu, detalii din culisele MasterChef

Florin Dumitrescu a vorbit despre legătura cu cei doi colegi ai săi și a răspuns inclusiv speculațiilor potrivit cărora aceștia nu ar petrece timp împreună în afara proiectelor de televiziune.

„Nu știu cine tot zice (…) că n-am ieșit la bere niciodată. Băi, ești nebun? Pe bune? Nu”, a spus Florin Dumitrescu.

Potrivit juratului MasterChef, relația dintre cei trei s-a consolidat în special în perioadele complicate pe care le-au traversat împreună. Pentru Dumitrescu, modul în care au reușit să se susțină atunci când au întâmpinat dificultăți a fost mai important decât momentele în care s-au bucurat de succes.

„Cred că relația noastră s-a sudat foarte tare și prin prisma greutăților prin care noi am trecut împreună. Adică, cum să zic… Noi ne putem bucura împreună la succes, dar cel mai tare e important să ne adunăm atunci când trebuie să ne repliem”, a declarat el în cadrul Fresh by Unica.

Tocmai astfel de experiențe le-au oferit ocazia să se cunoască mai bine și să vadă cum reacționează fiecare în situațiile mai puțin favorabile. „Și atunci ne-am dat seama cine din ce aluat e făcut”, a mai spus Florin Dumitrescu.

Legătura lor depășește însă, în opinia lui, granițele unei simple prietenii. Chef-ul vorbește despre un parteneriat în care fiecare își cunoaște atât propria valoare, cât și importanța formulei pe care au construit-o împreună.

„Relația noastră de prietenie, dincolo de relația de prietenie, e mai mult un parteneriat. E un parteneriat asumat, în care noi știm că oricare dintre noi trei, luat separat, are o valoare care nu va depăși niciodată valoarea întregului”, a explicat Florin Dumitrescu.

În ciuda diferențelor de personalitate și a contradicțiilor care apar inevitabil între ei, Dumitrescu spune că există respect reciproc și dorința de a continua să lucreze împreună.

„Nu suntem nici sinucigași, nici masochiști, nu suntem nici iraționali. Vrem să rămânem împreună cât se poate de mult. Și atunci ne apreciem, ne respectăm felul în care este fiecare separat. Se duce, bineînțeles, și în spatele camerelor, pentru că ce ar însemna asta? Ar însemna că noi, când s-a dat REC, am intrat într-un personaj, s-a dat STOP, gata, am terminat? Nu. Ne ține”, a mărturisit juratul de la MasterChef.

Ce s-a întâmplat în prima ediție din noul sezon MasterChef România

120 de pasionați de gastronomie au gătit simultan, în fața celor trei chefi – Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, pentru a avea șansa de a intra în lupta pentru un șorț și un loc în bucătăria MasterChef.

Prima ediție i-a pus pe concurenți în fața unei provocări fără precedent. Într-un decor spectaculos, chiar în centrul Bucureștiului, în fața Casei Poporului, aceștia au trebui să demonstreze că au ceea ce le trebuie pentru a merge mai departe în cel mai iubit show de cooking din România. Chefii au pregătit două probe speciale, iar fiecare farfurie poate face diferența între visul de a continua competiția și eliminarea din concurs. Miza este uriașă: din cei 120 de concurenți care au intrat în această primă etapă, doar 40 vor obține locul în etapa Duelurilor.

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Foto: PR, Instagram

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