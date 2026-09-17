A doua echipă care a părăsit competiția Asia Express 2026: "A fost frumos, ne-am bucurat..."

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Ultima cursă din Uzbekistan a adus una dintre cele mai tensionate seri de la Asia Express. Pe străzile din Tașkent, trei echipe au luptat până la epuizare pentru un loc în etapa următoare: Valerie Lungu și Alex, Mirela Retegan și Maya, respectiv Radu Isac și Eduard Hordilă, într-o nouă ediție urmărită cu sufletul la gură de telespectatori.

O nouă eliminare la Asia Express 2026

Aseară, la Asia Express – Drumul Mătăsii miza a fost uriașă, iar fiecare secundă a contat. Concurenții au avut de trecut prin provocări foarte diferite, de la elemente de circ și călătorii cu metroul până la o vizită în cel mai mare bazar din Uzbekistan. Aventura lor a continuat cu o experiență culinară autentică, în care au descoperit celebrul plov, unul dintre preparatele emblematice ale țării.

După o cursă intensă, clasamentul final a adus o veste pe care nimeni nu și-o dorea. Pentru a doua etapă consecutiv, eșarfa a fost roșie. Radu Isac și Edi Hordilă au ajuns pe ultimul loc și au fost nevoiți să-și încheie călătoria pe Drumul Mătăsii. Eliminarea celor doi a fost cu atât mai dificilă cu cât toate echipele au sperat până în ultima clipă că eșarfa va fi verde. Pentru Radu și Edi, aventura Asia Express se oprește în Uzbekistan, după o călătorie plină de provocări, adrenalină și momente care le-au pus la încercare limitele.

„A fost frumos, ne-am bucurat că v-am cunoscut. O să ne fie dor de voi. Sper să fiți în siguranță în China, sper să păstrăm legătură”, a spus Radu Isac la aflarea veștii că el și Edi Hordilă părăsesc competiția Asia Express 2026.”

Însă competiția merge mai departe, iar o schimbare spectaculoasă de decor îi așteaptă pe concurenții rămași în joc. Cea de-a treia etapă începe în China, iar punctul de pornire va fi orașul Shenzhen, unul dintre cele mai impresionante centre tehnologice ale lumii.

După drumurile din Uzbekistan, concurenții pășesc într-un univers complet diferit. O nouă cultură, o altă civilizație, oameni cu obiceiuri și tradiții fascinante, preparate surprinzătoare și o limbă pe care cu greu o vor putea descifra. În China, regulile jocului se schimbă, iar fiecare misiune poate deveni o adevărată probă de adaptare.

Asia Express – Drumul Mătăsii continuă duminică, de la 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Ce trebuie să știi despre Asia Express sezonul 9

De la tradițiile Uzbekistanului la spectacolul tehnologic al Chinei, de la prietenii și alianțe la orgolii și lupte pentru supremație, Asia Express – Drumul Mătăsii promite un sezon mare cât China, în care distanțele sunt uriașe, diferențele culturale copleșitoare, iar competiția mai puternică decât oricând.

Sezonul cu numărul 9, prezentat de Irina Fodor, readuce la viață ideea unei rute care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul. Drumul Mătăsii nu a legat doar continente și nu a însemnat doar schimburi comerciale, ci a pus în mișcare oameni, idei, culturi și tehnologii, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat lumea. Același lucru îl promite și experiența Asia Express: o călătorie care schimbă perspective și după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Noul sezon va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată de concurenții Asia Express. Trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului. Dacă în Uzbekistan concurenții vor descoperi tradiții și obiceiuri păstrate de generații, China îi va arunca într-un decor care pare desprins din viitor: șosele supraetajate, roboți, tehnologie la tot pasul și clădiri îmbrăcate în LED-uri. Două țări care vor avea nevoie de două abordări total diferite și care îi vor obliga pe concurenți să uite rapid ceea ce tocmai învățaseră și să o ia, de fiecare dată, de la capăt. Iar misiunile vor amplifica și mai mult această experiență. Mâncăruri locale greu de digerat, shot-uri de adrenalină, obiceiuri străvechi și conversații aproape imposibile din cauza barierei lingvistice sunt doar câteva dintre situațiile prin care vor trece cele nouă echipe. Dincolo de competiție, toate vor dezvălui două țări pe care atât concurenții, cât și telespectatorii vor ajunge să le cunoască dincolo de clișeele turistice.

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Foto: PR, Instagram

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