Dani Oțil, ironii la adresa soției lui, Gabriela Prisăcariu, după ce a fost confundată la grădinița fiului lor: „Instagram versus Reality”

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Gabriela Prisăcariu a povestit recent despre o întâmplare amuzantă petrecută la grădinița fiului său, Tiago. Modelul nu a fost recunoscut de unul dintre angajații instituției, care a crezut că este mama unui alt copil. Situația nu a trecut neobservată de Dani Oțil, care a transformat imediat momentul într-un motiv de glume.

Dani Oțil, glume la adresa soției sale

Totul s-a întâmplat atunci când Gabriela Prisăcariu a mers la grădinița lui Tiago. Un membru al personalului, pe nume Victor, nu și-a dat seama că este mama băiețelului și a întrebat-o dacă fiul ei se numește Mihai. Dani Oțil s-a amuzat pe seama confuziei și a pus întâmplarea pe seama diferențelor dintre imaginile pe care soția sa le publică pe rețelele sociale și felul în care arată atunci când nu este machiată. Prezentatorul TV a glumit inclusiv că Tiago ar avea nevoie de două tricouri cu fotografii diferite ale mamei sale, astfel încât asemenea situații să nu se mai repete.

„Tiago, să mă rogi să îți fac un tricou cu maică-ta machiată și unul cu ea nemachiată, că la grădi, domnul Victor nu a știut cine e. Instagram versus Reality. De ziua ta, a întrebat-o domnul Victor dacă îl cheamă pe băiețelul ei Mihai. Îmi pare rău, dar nu arătați ca în realitate, doamnă”, a spus Dani Oțil, în mediul online.

Cum a reacționat Gabriela Prisăcariu

În loc să se supere din cauza glumelor soțului său, Gabriela Prisăcariu a continuat în aceeași notă și a făcut haz de situație. Modelul a recunoscut, în stil autoironic, că diferența dintre aparițiile sale de pe Instagram și cele din viața de zi cu zi poate fi suficient de mare încât să provoace astfel de confuzii. De altfel, aceasta le mai spusese urmăritorilor săi că Tiago pare să aibă „două mame”, în timp ce Dani Oțil ar avea, practic, „două soții”, în funcție de ipostaza în care apare.

„Eu v-am zis și ieri pe Instagram-ul meu: Tiago are două mame, soțul meu are două soții”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu.

Cei doi sunt cunoscuți pentru schimburile de replici amuzante din mediul online și pentru faptul că nu ezită să se ironizeze reciproc, inclusiv atunci când împărtășesc cu urmăritorii momente din viața lor de familie.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au sărbătorit trei ani de la nuntă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar pe 30 iulie 2023 s-au căsătorit religios la Mănăstirea Cașin din Capitală. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

Cu ocazia aniversării, Gabriela Prisăcariu a postat mai multe imagini emoționante pe Instagram, prin care a sărbătorit trei ani de la nuntă.

„A fost o nuntă făcută pentru noi, exact așa cum am visat. Fără dorința de a impresiona pe cineva și fără grija lui „ce o să zică lumea”. Am ales să ne bucurăm de fiecare clipă, iar asta a făcut ca totul să fie… divin.

Noi și familia noastră. O zi plină de iubire, de emoții sincere și de amintiri care vor rămâne cu noi o viață întreagă.

Nu am pus melodia la postare pentru că trebuie să ajungeți până la ultimul filmuleț din carusel… Acolo se simte cel mai bine cine suntem noi.

La mulți ani nouă! Happy anniversary!”, a scris Gabriela pe social media.

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Foto: Instagram

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