Radu Vâlcan, sincer despre gelozia în căsnicia cu Adela Popescu: „Le vedem peste tot”

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Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc și au împreună trei copii. De-a lungul anilor, meseriile lor i-au ținut uneori departe unul de celălalt, însă prezentatorul TV spune că perioadele petrecute separat nu au reprezentat o problemă pentru relația lor.

Radu Vâlcan, despre relația cu Adela Popescu

După mulți ani împreună, cei doi continuă să pună pe primul plan comunicarea și sprijinul reciproc. Radu Vâlcan mărturisește că el și Adela și-au dorit încă de la început o familie numeroasă, iar viața pe care au construit-o împreună reprezintă astăzi unul dintre cele mai importante motive de bucurie pentru ei.

„Suntem îndrăgostiți și suntem fericiți că am construit o familie atât de frumoasă. Ne-am dorit să avem o familie mare și, când suntem toți la masă, realizăm cât suntem de norocoși. Cheia noastră a fost mereu comunicarea sinceră. Nu au existat subiecte pe care să le ocolim sau elemente de care să ne ferim. Ne-am spus tot, ne-am încurajat în orice situație sau ne-am fost aproape atunci când celălalt avea de luat o decizie importantă. Am fost mereu parteneri, ne-am înțeles și am știut să ne arătăm sentimentele în modul nostru, nu în acele metode clasice, pe care le vedem peste tot. V-am mai zis cât suntem de norocoși?”, a spus el pentru Radu Vâlcan pentru revista VIVA!

Radu Vâlcan spune că gelozia nu își are locul în relația lor

Proiectele profesionale au presupus de multe ori deplasări și perioade în care cei doi nu au fost împreună. Chiar și în aceste condiții, prezentatorul spune că nu a avut motive să fie gelos și că încrederea în Adela Popescu a existat încă de la începutul relației.

„Nu, nu sunt gelos, așa cum am mai spus și cu alte ocazii. Încă de la început, am avut încredere deplină în Adela și în ceea ce aveam împreună. Prin prisma meseriilor, am fost des plecați, unul fără celălalt, și am știut că nu este cazul să ne punem semne de întrebare. Comunicăm sincer, direct și povestim despre tot ceea ce trăim, așa că nu e loc de astfel de probleme.”, a mai spus el.

Asta nu înseamnă că între cei doi nu apar și neînțelegeri. Radu Vâlcan recunoaște că există ocazional discuții mai aprinse, însă acestea sunt de obicei provocate de oboseală sau de diferențele de opinie legate de creșterea celor trei băieți. Important, spune el, este că niciunul nu încearcă să contabilizeze compromisurile făcute în relație.

„Îmi place să cred că suntem foarte echilibrați și că, de fiecare dată când apar mici scântei, se sting la fel de repede. Fiecare dintre noi lasă în mod egal și nu ținem vreun scor asupra acestui lucru. În rarele ocazii când se întâmplă să avem o discuție mai aprinsă, cu siguranță, are la bază oboseala sau vreo diferență cu privire la ceva legat de băieți. Însă, acele mici diferențe vin din lucrurile pe care le-am trăit noi, în copilărie, și pe care, poate, acum le vedem altfel. Le reglăm rapid și mergem înainte.”

Adela Popescu, detalii despre perioada în care a stat departe de Radu Vâlcan

Adela Popescu a explicat recent că ea și Radu Vâlcan au uneori stiluri diferite în ceea ce privește educația celor trei copii. Actrița și prezentatorul TV se bazează pe aceleași valori, însă există și situații în care Radu Vâlcan este mult mai precaut în anumite privințe.

„Alexandru are 10 ani, pentru mine e în regulă ca el să meargă un kilometru pe jos până la magazin. Pentru Radu este o traumă. Ei sunt copii crescuți în mașină. Adică ei nu au nici măcar responsabilitatea întârzierii lor la școală… Ei nu au reflexul format când traversează, trebuie expuși la lucrul ăsta, ca să-l învețe. Avem foarte mulți prieteni care aleg pentru copiii lor o viață singuratică. Li se pare că cel mai sigur loc în care pot să și crească copiii este acea familie pe care ei și-au construit-o din doi oameni. Mi se pare că pentru copii e atât de important să crească cu multe ancore”, a povestit Adela Popescu în podcast-ul „Ac de siguranță” moderat de Răzvan Exarhu.

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Foto: Arhiva ELLE

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