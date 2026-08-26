Adela Popescu și Radu Vâlcan au sărbătorit 11 ani de căsnicie cu o vacanță de vis. Ce destinație impresionantă au ales

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat într-o escapadă romantică în Mykonos, la scurt timp după ce au aniversat 11 ani de căsnicie.

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  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan în vacanță
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Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales să marcheze cei 11 ani de căsnicie printr-o escapadă în doi. Cei doi au lăsat pentru câteva zile agitația de acasă și au plecat în Mykonos, de unde au publicat mai multe imagini.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță de vis

Deși sunt părinții a trei băieți și o mare parte din timpul lor este dedicată familiei, actrița și prezentatorul TV încearcă să păstreze loc și pentru momentele petrecute împreună. De această dată, destinația aleasă a fost celebra insulă grecească, apreciată pentru plajele sale, atmosfera animată și peisajele spectaculoase.

Adela Popescu le-a arătat urmăritorilor câteva secvențe din vacanță, iar fotografiile surprind o atmosferă relaxată. Vedeta s-a bucurat de una dintre activitățile sale preferate, cititul, având alături o ceașcă de cafea și un fresh rece.

„Ce bine e”, a transmis Adela Popescu pe rețelele de socializare, descriind simplu starea pe care i-a oferit-o această pauză.

Ba mai mult, ei sunt însoțiți și de prieteni apropiați, printre care și Adelina Chivu.

11 ani de căsnicie

Escapada din Mykonos vine la scurt timp după aniversarea a 11 ani de la nunta celor doi. Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc și obișnuiesc să împărtășească online atât momente din viața de familie, cât și imagini din călătoriile lor.

„Acu’ foarte mulți ani ai acceptat să te lași iubită de îndrăgostitul rupt în cap după tine. Și ăla, rupt în cap, te-a acceptat cu bune și cele mai bune. Te iubesc, frumoasa mea! La mulți ani nouă și copiilor noștri!”, a scris Radu Vâlcan în mediul online.

Vacanța la mare a venit după o perioadă petrecută de cei doi la Șușani, localitatea natală a actriței, unde familia deține o casă de vacanță. Recent, Radu Vâlcan a revenit în București și le-a vorbit fanilor despre efectele pe care timpul petrecut departe de agitația orașului le-a avut asupra sa.

Prezentatorul a povestit că abia după această pauză a conștientizat cât de multe stări și tensiuni din viața cotidiană ajung să fie purtate acasă, fără să ne dăm seama.

„Azi mă întorc în București și mă tot gândesc că luna asta mi-a făcut bine într-un fel în care nu mă așteptam. Stând mult la țară, mi-am dat seama că am scăpat, încet, de multe dintre lucrurile pe care le aducem acasă fără să ne dăm seama. Nu mă refer la lucrurile pe care le punem în valiză. Ci la cele care se lipesc de noi. Mirosuri rămase în haine și în bagaje după filmări, călătorii sau seri petrecute în anumite locuri. Nervi pe care îi luăm cu noi de la alții. Agitație. Stări ciudate. O oboseală care nu pare neapărat a noastră”, a transmis Radu Vâlcan.

Prezentatorul a observat că, de multe ori, membrii familiei sunt cei care sesizează primii schimbările de dispoziție. Timpul petrecut departe de oraș l-a ajutat să lase în urmă o parte dintre aceste stări.

„Și, de multe ori, cel mai straniu este că familia le observă înaintea noastră. Cei de acasă simt că ai venit ‘cu ceva înainte ca tu să-ți dai seama că porți ceva cu tine. Luna asta, la țară, parcă s-au mai desprins din ele. Poate pentru că am stat mai mult afară, poate pentru că am avut mai multă liniște, poate pentru că am fost departe de ritmul ăla nebun în care intrăm automat când suntem în oraș”.

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Foto: Instagram

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