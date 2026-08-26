Madonna, mesaj emoționant pentru fiicele sale gemene. Cum arată Stella și Estere, care au împlinit 14 ani

Madonna a publicat imagini rare cu fiicele sale gemene, Stella și Estere, cu ocazia zilei lor de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Madonna, mesaj emoționant pentru fiicele sale gemene. Cum arată Stella și Estere, care au împlinit 14 ani

Madonna a marcat cea de-a 14-a aniversare a fiicelor sale gemene, Stella și Estere, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare. Artista în vârstă de 68 de ani a distribuit luni, pe Instagram, mai multe fotografii cu cele două adolescente, realizate de-a lungul anilor.

În imagini, Stella și Estere apar atât împreună, cât și alături de mama lor, iar Madonna a inclus și câteva portrete individuale ale fiicelor sale. Artista le-a dedicat și un mesaj în care a vorbit despre personalitățile lor și despre legătura specială dintre ele.

„La mulți ani gemenelor mele Fecioare! Stella și Estere! Atât de pline de viață, muzică și opinii. Nu-mi vine să cred că aveți 14 ani!!! Trăiți în acea lume magică pe care doar gemenii o pot locui”, a scris Madonna.

Cântăreața și-a amintit și de momentul în care le-a cunoscut pe Stella și Estere la Home of Hope, în Malawi, înainte de a le adopta.

„Am simțit o legătură profundă din momentul în care v-am întâlnit la Home of Hope. Ați crescut și ați devenit niște tinere frumoase. Atât de îndrăznețe!! La fel ca toate surorile voastre, nu aveți deloc răbdare cu oamenii proști. Regine din Malawi. Să domniți cât mai mult”, a adăugat artista.

Madonna este mama a șase copii. Prima sa fiică, Lourdes, în vârstă de 29 de ani, provine din relația cu fostul său partener, antrenorul de fitness Carlos Leon. Cei doi s-au despărțit în mai 1997. În august 2000, artista l-a avut pe Rocco, acum în vârstă de 26 de ani, împreună cu regizorul Guy Ritchie. Ulterior, Madonna i-a adoptat pe David și Mercy, ambii în vârstă de 20 de ani, precum și pe gemenele Stella și Estere.

Madonna, imagini fabuloase de la aniversarea ei

Madonna a împlinit 68 de ani pe 16 august. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de cinci dintre copiii săi și de iubitul ei, Akeem Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță.

„Este ziua mea! Mănâncă, roagă-te, iubește, bea, dansează, sparge farfurii, hrănește pisici!!”, a scris Madonna în descrierea postării. „Îți mulțumesc, Doamne!”, a adăugat artista, care a menționat și Villa Ortholithi, proprietatea privată din Corfu unde a fost cazată.

În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce & Gabbana cu broderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversare, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumânări.

Alături de Madonna s-au aflat cinci dintre cei șase copii ai săi: Lourdes Leon, Rocco, Mercy și gemenele Stella și Estere. Familia a fost fotografiată împreună pe o stradă din Corfu, seara, dar și în fața unui restaurant, alături de un grup de bărbați.

La aniversare a participat și iubitul Madonnei, Akeem Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Estere.

Fotografiile publicate de artistă surprind și câteva momente de la petrecere. Lourdes și Rocco au dansat ținându-se de mână într-un cerc, în timp ce o formație cânta în spatele lor. Rocco și Mercy au fost cei care i-au adus Madonnei tortul aniversar.

David, în vârstă de 20 de ani, cel de-al șaselea copil al cântăreței, nu apare în fotografiile distribuite de aceasta pe Instagram.

Aniversarea a venit într-un moment important și pentru cariera Madonnei. Marți, artista a primit 11 nominalizări la MTV Video Music Awards 2026, devenind artista cu cele mai multe nominalizări la ediția din acest an.

Printre categoriile la care concurează se numără Artistul anului, Piesa anului și Cea mai bună colaborare pentru „Bring Your Love”, piesa realizată împreună cu Sabrina Carpenter. Melodia este inclusă pe cel mai recent album al Madonnei, Confessions II, lansat în luna iulie. Confessions II: The Film i-a adus, de asemenea, o nominalizare la categoria Videoclipul anului.

Artista și-a șocat recent fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Într-una dintre secvențele din Confessions II: The Film, care are o durată de aproximativ zece minute, cântăreața apare într-o baie de club, în timpul unei petreceri, alături de un tânăr. La începutul scenei, Madonna se apleacă în fața acestuia, în timp ce o altă persoană privește peste ușa cabinei, vizibil surprinsă de ceea ce se întâmplă. Ulterior, bărbatul o prinde de talie și o ridică în brațe, într-un moment cu tentă provocatoare.

Unul dintre cele mai comentate momente din Confessions II: The Film este apariția actriței Julia Garner, cea care urmează să o interpreteze pe Madonna în viitorul film biografic dedicat artistei.

Citește și:
Mama lui Hayden Panettiere pune la îndoială ultimele ore din viața actriței și precizările autorităților: „Este plin de neconcordanțe”

Foto: Getty, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Anca Țurcașiu a surprins-o pe nepoata ei, Zoe, într-o ipostază adorabilă: "Dragostea mea"
People
Anca Țurcașiu a surprins-o pe nepoata ei, Zoe, într-o ipostază adorabilă: "Dragostea mea"
Adela Popescu și Radu Vâlcan au sărbătorit 11 ani de căsnicie cu o vacanță de vis. Ce destinație impresionantă au ales
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan au sărbătorit 11 ani de căsnicie cu o vacanță de vis. Ce destinație impresionantă au ales
Virgil Ianțu încheie colaborarea cu TVR după nouă ani. Ce se întâmplă cu emisiunea "Câștigă România!"
People
Virgil Ianțu încheie colaborarea cu TVR după nouă ani. Ce se întâmplă cu emisiunea "Câștigă România!"
George și Amal Clooney, petrecere elegantă la vila lor de pe Lacul Como. Imagini rare din reședința spectaculoasă
People
George și Amal Clooney, petrecere elegantă la vila lor de pe Lacul Como. Imagini rare din reședința spectaculoasă
Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini superbe din vacanța în Grecia: "Mai avem multe de descoperit..."
People
Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini superbe din vacanța în Grecia: "Mai avem multe de descoperit..."
În ce țară s-a mutat Sorana Cîrstea și ce spune sportiva despre decizia luată: "Acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România..."
People
În ce țară s-a mutat Sorana Cîrstea și ce spune sportiva despre decizia luată: "Acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România..."
Publicitate
Kaufland vinde cu 29,75 de lei un aparat pe care oricine îl folosește în bucătărie
Kaufland vinde cu 29,75 de lei un aparat pe care oricine îl folosește în bucătărie
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Mireasa, sezon 14. AdrenaLinia a sunat pentru prima dată și toți au fost uimiți! Ce decizie importantă au luat concurenții
Mireasa, sezon 14. AdrenaLinia a sunat pentru prima dată și toți au fost uimiți! Ce decizie importantă au luat concurenții
Fuego a lăsat scena și s-a întors acasă, la Turda. Imagini rare cu mama și bunica artistului
Fuego a lăsat scena și s-a întors acasă, la Turda. Imagini rare cu mama și bunica artistului
Mireasa, sezon 14. Raluca Preda a răbufnit în direct și a avut o reacție dură! Ce a făcut-o pe vedetă să aibă o ieșire nervoasă
Mireasa, sezon 14. Raluca Preda a răbufnit în direct și a avut o reacție dură! Ce a făcut-o pe vedetă să aibă o ieșire nervoasă
Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul
Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Adelina Pestrițu a postat mai multe imagini din vacanța în Maldive. Ce detaliu au observat, însă, fanii și ce a dezvăluit vedeta: "Trebuie să vă anunț că..."
Adelina Pestrițu a postat mai multe imagini din vacanța în Maldive. Ce detaliu au observat, însă, fanii și ce a dezvăluit vedeta: "Trebuie să vă anunț că..."
People

Aflată în vacanță în Maldive, Adelina Pestrițu a dezvăluit mai multe imagini inedite, unele stârnind imaginația fanilor.

+ Mai multe
Horia Brenciu, mesaj neașteptat despre Irina Rimes și prezența ei în juriul emisiunii Vocea României: "Încă sper să se răzgândească"
Horia Brenciu, mesaj neașteptat despre Irina Rimes și prezența ei în juriul emisiunii Vocea României: "Încă sper să se răzgândească"
People

Horia Brenciu a făcut o dezvăluire neașteptată despre Irina Rimes, colega sa din juriul emisiunii "Vocea României."

+ Mai multe
Dolly Parton a luptat în secret cu cancerul, înainte de decesul său la 80 de ani. Ce rugăminte emoționantă a adresat familia ei fanilor
Dolly Parton a luptat în secret cu cancerul, înainte de decesul său la 80 de ani. Ce rugăminte emoționantă a adresat familia ei fanilor
People

Cauza morții lui Dolly Parton a fost dezvăluită la scurt timp după decesul vedetei, la vârsta de 80 de ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC