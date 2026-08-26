Horia Brenciu, mesaj neașteptat despre Irina Rimes și prezența ei în juriul emisiunii Vocea României: „Încă sper să se răzgândească”

Horia Brenciu a făcut o dezvăluire neașteptată despre Irina Rimes, colega sa din juriul emisiunii "Vocea României."

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  . Actualizat 26.08.2026, 10:27,  de  ELLE.ro
Horia Brenciu, mesaj neașteptat despre Irina Rimes și prezența ei în juriul emisiunii Vocea României: "Încă sper să se răzgândească"

Pe 22 august, Irina Rimes și-a sărbătorit ziua de naștere. Artista a primit o mulțime de urări de bine, însă cea care a atras atenția a venit din partea lui Horia Brenciu, colegul ei din juriul show-ului „Vocea României” de la PRO TV.

Horia Brenciu, mesaj neașteptat despre Irina Rimes

În ziua în care Irina Rimes și-a celebrat aniversarea, Horia Brenciu i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, care a luat prin surprindere pe toată lumea. În urarea lui, cântărețul a menționat faptul că artista și-ar fi anunțat decizia de a nu mai fi antrenoare anul viitor în cadrul emisiunii „Vocea României.”

„E ziua Irinei Rimes. Mi-e dragă fata asta. Nu puteam să trec peste aniversare și să nu fi postat una dintre cele mai personale interpretări ale ei în podcastul nostru. Irina a anunțat în repetate rânduri că nu va mai fi anul viitor antrenor la Vocea României. Eu încă sper să se răzgândească. La mulți ani, Irinucă!”, a scris Horia Brenciu. 

Ce se întâmplă cu sezonul 14 al show-ului Vocea României

În ultima perioadă au circulat mai multe zvonuri cu privire la modificarea componenței juriului. Mai exact, unele publicații mondene au anunțat că Irina Rimes ar părăsi juriul emisiunii. Nici Theo Rose nu a fost ferită de aceste zvonuri, după o declarație puțin confuză pe rețelele de socializare.

Se dovedește însă că speculațiile au fost false. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose & Horia Brenciu sunt pregătiți să întoarcă scaunele pentru cele mai spectaculoase voci, iar noul sezon vine și cu surprize importante.

Atât antrenorii, cât și Pavel Bartoș vor avea la dispoziție noi avantaje și „ași” în mânecă, care vor schimba dinamica și vor face fiecare decizie și mai imprevizibilă.

Irina Rimes, despre schimbările de la Vocea României

Noul sezon „Vocea României”, care revine la PRO TV din data de 4 septembrie, aduce o regulă care le permite antrenorilor să își corecteze una dintre deciziile luate în timpul audițiilor pe nevăzute. PRO TV introduce „Butonul de a doua șansă”, prin intermediul căruia un concurent poate reveni în competiție după ce a părăsit scena fără ca vreun scaun să se întoarcă.

Mai exact, dacă unul dintre antrenori își schimbă părerea și consideră că vocea respectivă merita să meargă mai departe, poate folosi noua opțiune pentru a aduce concurentul în echipa sa. Astfel, o prestație care părea să marcheze finalul participării se poate transforma într-un nou început.

Irina Rimes se numără printre antrenorii care au profitat deja de această regulă. Artista a dezvăluit că a apelat la „Butonul de a doua șansă” pentru un concurent pe care l-a considerat suficient de talentat pentru a continua în concurs.

„Noul sezon vine cu un nou buton, o mică unealtă numită ‘Butonul de a doua șansă. Practic, dacă nu suntem complet convinși de prestația unui concurent, dar ulterior simțim că totuși ar fi trebuit să ne întoarcem, îl putem folosi. Eu m-am bucurat foarte mult de acest nou buton și chiar l-am folosit cu plăcere pentru un concurent foarte talentat”, a detaliat artista pentru tvmania.ro.

Deși noua regulă poate influența alcătuirea echipelor, Irina Rimes nu și-a schimbat abordarea. Artista spune că va continua să își aleagă concurenții în funcție de instinct și de conexiunea pe care o simte încă din primele momente ale interpretării.

„Nu am arme secrete, cred că sezonul ăsta voi merge tot pe intuiție. Cei care trebuie să fie în echipa mea vor simți asta și de multe ori reușesc să mă conectez cu anumiți concurenți chiar de la primele acorduri”, a explicat Irina Rimes.

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Foto: Instagram

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