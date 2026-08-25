Irina Fodor dezvăluie provocările din spatele Asia Express 2026: „A fost una din experiențele cele mai solicitante”

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Începând cu 6 septembrie, telespectatorii vor urmări cu sufletul la gură aventurile prin care au trecut concurenții de la Asia Express 2026.

Irina Fodor, despre provocările de la Asia Express 2026

Pe 6 septembrie, are loc la Antena 1 premiera unui nou sezon palpitant din Asia Express. Fanii sunt nerăbdători să urmească cum s-au descurcat concurenții în fața celor mai mari situații limită din viața lor. Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a vorbit despre vedetele care au acceptat să participe în competiție.

„Avem unii dintre cei mai puternici și mai surprinzători concurenți de până acum. Au un instinct de competiție pe care îl veți citi pe fețele lor aproape din primul moment. Am văzut sezonul acesta orgolii uriașe, dar și gesturi mărinimoase, de o frumusețe incredibilă”, a spus Irina Fodor pentru tvmania.ro.

Irina Fodor a recunoscut că ritmul alert în care se desfășoară competiția Asia Express i-a adus câteva provocări.

„Pentru mine, provocarea este întotdeauna să țin pasul cu acest organism viu care este Asia Express. Pentru că emisiunea asta se scrie în timp real. Oricât de bine ne-am pregăti, Asia are prostul obicei să nu citească desfășurătorul. Dar anul acesta, cel mai greu a fost să țin pasul cu viitorul. Când credeam că am înțeles cum funcționează tot, mă încurcam iar în butoane. Iar dimensiunea acestui traseu a fost una din experiențele cele mai solicitante: peste 10.000 de kilometri în care totul se schimba cu viteza fulgerului.”

Irina Fodor a vorbit despre experiențele culinare și șocurile culturale întâlnite în China și Uzbekistan.

„În China, de exemplu, au prostul obicei de a nu dezosa puiul. Ei îl toacă cu satârul, cu tot cu oase, în bucăți mici, și îl gătesc așa. Din ce am înțeles, e o chestie culturală: consideră că proteina animală are gust doar dacă are și os, dar nu e deloc distractiv să culegi oase ca din pește, din tocănița de pui. Dar, în rest, nu am avut motive serioase să mă plâng. Poate aș mai evita, totuși, preparatele lor pe bază de organe: texturile alea ușor buretoase și amestecate ca într-un ghiveci nu au format chiar cina ideală după o zi grea de cursă. Altfel, în Uzbekistan am mâncat cele mai bune mese din toate sezoanele, deci un echilibru în universul gastronomic a existat.”

Având în vedere locurile neașteptate în care a ajuns, Irina Fodor a cumpărat mai multe suveniruri pentru cei dragi.

„Iar mă faceți să scriu aici lucruri despre care Fodor nu știe și pe care am reușit să le fac nevăzute până acum! (râde) Am luat eșarfe de mătase, haine, încălțăminte, plușuri cu panda (nu mă întrebați la ce îmi folosesc), mâncare ciudată (de încercat acasă, cu familia), cosmetice și nici nu mai știu, le-am pierdut șirul. Totul era burdușit când am ajuns acasă: în fiecare pantof era împachetat câte un suvenir, nu aveai loc să arunci un ac în bagajele mele.”

Despre Asia Express, sezonul 9

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni și obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne – de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 – Drumul Mătăsii – va readuce la viață ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul și Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale și tehnologice continuă să modeleze oamenii și spațiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Ce vedete participă la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane și fără bani, având la dispoziție doar propria ingeniozitate și bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina Fodor, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, și anume Perla din Shanghai.

Cheloo și Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul lui, Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, What’s UP și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care au plecat pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseți neașteptate, prin Uzbekistan și China.

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Foto: PR, Instagram

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