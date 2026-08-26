4 semne zodiacale care trebuie să învețe să trăiască mai mult în prezent

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Din cauza agitației și a stresului care ne înconjoară, putem uita foarte ușor să trăim și să ne bucurăm în mod real de fiecare clipă. Câteva zodii experimentează asta frecvent pe pielea lor, pentru că nu reușesc să fie prezente în viața lor și să fie recunoscătoare pentru parcursul lor și tot ceea ce au realizat.

1. Leu

Leii fac o tragedie chiar și din cel mai mic obstacol pe care îl întâmpină. Își imaginează cele mai rele scenarii și cu greu își păstrează optimismul. Trebuie să își îndrepte atenția mai mult către prezent și să nu se mai streseze atât de tare pe greșelile trecutului. Incertitudinea le cauzează cele mai mari îngrijorări, însă trebuie să renunțe la problemele imaginare.

2. Scorpion

Nativii Scorpion trebuie să învețe să aprecieze bucuria momentului și să nu se mai preocupe de probleme care nu există. Se îngrijorează pentru fiecare lucru mărunt din viața lor și fiecare deadline reprezintă o adevărată provocare și corvoadă pentru ei. Trebuie să aibă mai multă încredere în înțelepciunea lor și să își folosească în favoarea lor mintea pragmatică.

3. Capricorn

Capricornii trăiesc că impresia că sunt vinovați de majoritatea lucrurilor negative din viața lor. Consideră că din cauza acțiunilor lor au de suferit. Însă, nu totul este în controlul lor și nu pot fi răspunzători de comportamentul altora. Trebuie să aibă mai multă apreciere pentru realizările lor din prezent, dar și de acum încolo. Pot începe prin a ține un jurnal în care să își noteze în fiecare zi un lucru pentru care se simt recunoscători.

4. Pești

Nativii Pești au tendința de a-și compara viața cu a altora și acest lucru reprezintă sursa multor frustrări pe care le au. Oricât de mult s-ar schimba, trebuie să accepte faptul că fiecare are propriul traseu și că dacă își impun standarde înalte, nu le vor îndeplini. Este important să conștientizeze că fiecare moment are farmecul lui și că le poate aduce inspirația pe care o tot căutau.

Citește și:

5 zodii care își asumă riscuri și sunt mereu în căutare de noi experiențe

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro