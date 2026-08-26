4 semne zodiacale care trebuie să învețe să trăiască mai mult în prezent

Zodiile acestea nu reușesc să se bucure în totalitate de momentele minunate din viața lor și își creează scenarii negative.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
4 semne zodiacale care trebuie să învețe să trăiască mai mult în prezent

Din cauza agitației și a stresului care ne înconjoară, putem uita foarte ușor să trăim și să ne bucurăm în mod real de fiecare clipă. Câteva zodii experimentează asta frecvent pe pielea lor, pentru că nu reușesc să fie prezente în viața lor și să fie recunoscătoare pentru parcursul lor și tot ceea ce au realizat.

1. Leu

Leii fac o tragedie chiar și din cel mai mic obstacol pe care îl întâmpină. Își imaginează cele mai rele scenarii și cu greu își păstrează optimismul. Trebuie să își îndrepte atenția mai mult către prezent și să nu se mai streseze atât de tare pe greșelile trecutului. Incertitudinea le cauzează cele mai mari îngrijorări, însă trebuie să renunțe la problemele imaginare.

2. Scorpion

Nativii Scorpion trebuie să învețe să aprecieze bucuria momentului și să nu se mai preocupe de probleme care nu există. Se îngrijorează pentru fiecare lucru mărunt din viața lor și fiecare deadline reprezintă o adevărată provocare și corvoadă pentru ei. Trebuie să aibă mai multă încredere în înțelepciunea lor și să își folosească în favoarea lor mintea pragmatică.

3. Capricorn

Capricornii trăiesc că impresia că sunt vinovați de majoritatea lucrurilor negative din viața lor. Consideră că din cauza acțiunilor lor au de suferit. Însă, nu totul este în controlul lor și nu pot fi răspunzători de comportamentul altora. Trebuie să aibă mai multă apreciere pentru realizările lor din prezent, dar și de acum încolo. Pot începe prin a ține un jurnal în care să își noteze în fiecare zi un lucru pentru care se simt recunoscători.

4. Pești

Nativii Pești au tendința de a-și compara viața cu a altora și acest lucru reprezintă sursa multor frustrări pe care le au. Oricât de mult s-ar schimba, trebuie să accepte faptul că fiecare are propriul traseu și că dacă își impun standarde înalte, nu le vor îndeplini. Este important să conștientizeze că fiecare moment are farmecul lui și că le poate aduce inspirația pe care o tot căutau.

Citește și:
5 zodii care își asumă riscuri și sunt mereu în căutare de noi experiențe

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Zodiile care sunt cele mai pasionale în intimitate
Astrologie
Zodiile care sunt cele mai pasionale în intimitate
4 semne zodiacale care nu refuză ideea de a avea o aventură cu fostul iubit
Astrologie
4 semne zodiacale care nu refuză ideea de a avea o aventură cu fostul iubit
Zodiile care sunt încrezătoare că își vor îndeplini toate dorințele
Astrologie
Zodiile care sunt încrezătoare că își vor îndeplini toate dorințele
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 24-30 august 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 24-30 august 2026
Cele 4 zodii care nu se bazează pe intuiție atunci când iubesc
Astrologie
Cele 4 zodii care nu se bazează pe intuiție atunci când iubesc
Zodiile care depun eforturi sincere ca să recâștige inima persoanei iubite
Astrologie
Zodiile care depun eforturi sincere ca să recâștige inima persoanei iubite
Publicitate
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Dolly Parton a murit. Regina muzicii country avea 80 de ani
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț
Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț
Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei
Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”
Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
4 zodii care își sabotează singure șansa de a-și întâlni dragostea adevărată
4 zodii care își sabotează singure șansa de a-și întâlni dragostea adevărată
Astrologie

Dezamăgirile amoroase se vor ține lanț pentru următoarele semne zodiacale.

+ Mai multe
Zodiile care își răsfață partenerul de cuplu
Zodiile care își răsfață partenerul de cuplu
Astrologie

Aceste zodii obișnuiesc să își răsfețe partenerul de cuplu.

+ Mai multe
Semnele zodiacale care nu cred că există dragoste la prima vedere
Semnele zodiacale care nu cred că există dragoste la prima vedere
Astrologie

Aceste zodii nu cred că se pot îndrăgosti la prima vedere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC