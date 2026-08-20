Cele 4 zodii care nu se bazează pe intuiție atunci când iubesc

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În ceea ce privește dragostea și relațiile, sunt zodii care își ignoră cu desăvârșire intuiția. Cu toate că sesizează aspectele nepotrivite și toxice la comportamentul unui om, tind să ignore aceste semnale alarmante și să se complacă în situația în care se află. Nu sunt conflictuale, așa că nu vor să fie ele care care inițiază o situație tensionată.

1. Berbec

În cazul Berbecilor, intuiția i-a ferit de anumite contexte profesionale nepotrivite și care i-ar fi adus în pragul epuizării. Nu același lucru se poate spune și despre capitolul dragoste, pentru că în relații aproape că nu vor deloc să mai asculte de sfatul cuiva și ignoră complet orice fel de semnal de alarmă. Spiritul lor de observație devine înșelător în momentul în care sentimentele lor sunt tot mai puternice și evidente.

2. Rac

Nativii Rac au tendința de a ignora eventuale semnale care le arată că o persoană este toxică. Se îndrăgostesc foarte repede de cineva, iar atunci doar sentimentele lor contează. Nu trebuie să accepte simple promisiuni ale cuiva, ci să vadă cu ochii lor faptele. Nu vor să pornească un conflict, însă trebuie să conștientizeze că este vorba despre fericirea lor, care trebuie să fie pe primul plan. Nu acceptă cu ușurință că poate e mai bine să fie singuri decât alături de un om nepotrivit lor.

3. Fecioară

Fecioarele trebuie să învețe că încrederea lor poate fi salvatoare în anumite situații. Din păcate, ajung de foarte multe ori să confunde anumite gesturi din complezență sau amabilitate cu forme de afecțiune. E necesar să își impună limite și să știe peste ce praguri nu pot trece în interacțiunea cu o persoană. Iau decizii pripite în plan amoros, care mai târziu le vor aduce o lungă perioadă de suferință și tristețe.

4. Balanță

Cu toate că Balanțele au o intuiție dezvoltată foarte bine, se întâmplă foarte des să o ignore. Le este teamă de singurătate, așa că uneori pot trece cu vederea anumite aspecte și comportamente care nu sunt în regulă într-o relație. Caută mereu afecțiunea cuiva și vor să se simtă dorite și iubite. Din cauza asta, ajung în stadiul în care să accepte compromisuri pe care în alte situații le-ar fi refuzat fără niciun fel de discuție.

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Foto: PR

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