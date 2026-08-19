Actori care au devenit prieteni pe platourile de filmare și au rămas apropiați de-a lungul anilor

Unele dintre cele mai longevive relații de prietenie dintre staruri au început pe platourile de filmare.

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  de  Braslasu Iulia
1. Bryan Cranston și Aaron Paul
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Avem câteva exemple de staruri care s-au apropiat pe platourile de filmare și au păstrat de-a lungul anilor relații strânse de prietenie. Astfel, au dovedit că Hollywood-ul le-a oferit atât șansa de a apărea în fața camerelor, dar și de a forma prietenii care au continuat după ce au încheiat filmările și au rezistat testului timpului. 

1. Bryan Cranston și Aaron Paul

Bryan Cranston și Aaron Paul i-au interpretat pe Walter White și Jesse Pinkman în celebrul serial Breaking Bad. Cei doi s-au apropiat atât de tare încât au devenit parteneri de afaceri, iar în 2019, la șase ani după finalul serialului Breaking Bad, au lansat un brand de mezcal, Dos Hombres. „Este o prietenie profundă construită pe încredere, respect și mult râs”, a spus Bryan Cranston despre Aaron Paul pentru publicația People.

2. Busy Philipps și Michelle Williams

Michelle Williams și Busy Philipps s-au întâlnit pe platourile de filmare ale serialului Dawson’s Creek. Relația lor de prietenie durează din 2003, de când s-a încheiat proiectul. S-au sprijinit în momentele dificile pe care le-au traversat și s-au bucurat de realizările lor. „Pur și simplu ne cunoaștem și ne înțelegem într-un mod atât de profund, fundamental în acest moment. Când ai un astfel de prieten, ești binecuvântat”, a mărturisit Busy Philipps pentru Page Six despre Michelle Williams. 

3. Jennifer Aniston și Courteney Cox

Jennifer Aniston și Courteney Cox au jucat rolurile principale pe parcursul celor zece sezoane din Friends. Personajele lor, Rachel Green și Monica Geller, au ajuns rapid să fie îndrăgite datorită chimiei lor care se vedea în fiecare episod. Când a vorbit despre prietena ei, Jennifer Aniston, Courteney Cox a spus pentru TV Week: „Ne distrăm, râdem, suntem inseparabile și este minunat.”

4. Amy Poehler și Kathryn Hahn

Amy Poehler și Kathryn Hahn s-au apropiat prin prisma serialului Parks and Recreation. Cele două nu se așteptau să se înțeleagă atât de bine și să se împrietenească după încheierea serialului. „Sunt atât de recunoscătoare pentru prezența ta în viața mea. Am trecut prin multe momente grele împreună. Cred că ne-am străduit foarte mult să ne vedem”, a mărturisit cu emoție Amy Poehler despre Kathryn Hahn în podcast-ul ei, Good Hang cu Amy Poehler.

5. Matthew McConaughey și Woody Harrelson

Matthew McConaughey și Woody Harrelson s-au apropiat atunci când au lucrat împreună la serialul EDtv din 1999. S-au reîntâlnit pe ecrane în serialul Surfer, Dude și în primul sezon din True Detective. În cadrul unui interviu pentru Deadline, Woody Harrelson a vorbit despre cât de apropiat e față de Matthew McConaughey: „Îl cunosc din ’97. Ne-am distrat mult împreună… Îl iubesc ca pe un frate, cu siguranță.”

6. Martin Short și Steve Martin

Martin Short și Steve Martin s-au cunoscut prin intermediul filmului Three Amigos! din 1986. De atunci, prietenia lor a devenit tot mai strânsă și s-au reîntâlnit în diverse proiecte profesionale, cum ar fi în serialul Only Murders in the Building, unde joacă alături de Selena Gomez

7. Sophie Turner și Maisie Williams

Sophie Turner și Maisie Williams le-au jucat pe surorile Arya și Sansa Stark în serialul de succes Game of Thrones vreme de opt sezoane. Cele două s-au maturizat pe parcursul filmărilor și și-au fost alături în momentele importante. În 2019, într-un interviu pentru Vogue Paris, Sophie Turner a vorbit cu sinceritate despre cum s-a format prietenia lor: „Eu și cea mai bună prietenă a mea, Maisie, avem o prietenie foarte intensă, o prietenie pe care nu am mai avut-o cu niciuna dintre celelalte prietene ale mele.”

8. Ian Somerhalder și Paul Wesley

Ian Somerhalder și Paul Wesley i-au interpretat pe frații Damon și Stefan Salvatore în serialul The Vampire. Diaries. Cei doi s-au apropiat pe parcursul filmărilor, iar după încheierea serialului în 2017 și-au continuat relația de prietenie. Pe lângă faptul că sunt prieteni, cei doi au devenit și parteneri de afaceri, pentru că au lansat împreună o marcă proprie de bourbon, Brother’s Bond, băutura preferată a personajelor lor din serial. 

9. Sabrina Bryan și Kiely Williams

Sabrina Bryan și Kiely Williams au fost în distribuția celor trei filme Cheetah Girls. Au lucrat împreună și pe plan muzical, în grupul de fete care a avut același nume. Când au terminat lucrul la pelicule, relația lor de prietenie nu s-a încheiat, ba din contră. „Încă de la primul film, ne-am conectat cu adevărat”, a povestit Sabrina Bryan în 2024 pentru E! News despre Kiely Williams.

10. Zach Braff și Donald Faison

Zach Braff și Donald Faison s-au cunoscut datorită proiectului Scrubs. După ce s-a terminat primul sezon al serialului, au decis să se mute împreună în New York într-un apartament, semn că au format o legătură puternică. Cu toate că viețile lor au avut traiectorii diferite, prietenia s-a păstrat și locuiesc aproape unul de celălalt în Los Angeles.

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Foto: PR, Getty Images

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