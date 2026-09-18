Kim Kardashian, internată în spital. Afecțiunea care i-a amintit de boala care a provocat moartea tatălui ei

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Kim Kardashian se confruntă cu o afecțiune care îi amintește în mod dureros de boala care i-a provocat moartea tatălui ei, Robert Kardashian, la vârsta de 59 de ani. Cel mai recent trailer al sezonului opt din „The Kardashians' dezvăluie că vedeta a fost internată în spital cu esofagită, o inflamație sau iritație a mucoasei esofagului.

Robert, avocatul care a făcut parte din echipa de apărare a lui O.J. Simpson în celebrul proces pentru crimă, a murit de cancer esofagian în 2003.

„Am ceva ce se numește esofagită”, le spune Kim membrilor echipei sale de machiaj, înainte de a fi prezentată întinsă pe un pat de spital, vizibil obosită, în timp ce cadrele medicale o îngrijesc. Un prieten al lui Kim întreabă apoi dacă este vorba despre aceeași afecțiune din cauza căreia a murit Robert. „Nu pot, îmi vine să plâng”, spune mama lui Kim, Kris Jenner, în teaser.

Kris a fost căsătorită cu Robert timp de 13 ani, iar cei doi au avut împreună patru copii: Kim, Kourtney, Khloé și Robert Jr. Au divorțat în 1991. Robert a murit cu patru ani înainte ca familia sa să devină cunoscută în întreaga lume datorită reality show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, difuzat de E!.

În 2023, Kim și-a amintit una dintre ultimele conversații pe care le-a avut cu tatăl ei înainte de moartea acestuia, într-un interviu acordat revistei GQ. Ea a povestit că acesta i-a spus: „Știu că vei fi bine. Este aproape ca și cum aș putea vedea în viitor. Știu că vei fi bine, dar ai grijă de frații tăi pentru mine. Doar asigură-te că ai grijă de ei.”

Kim a explicat: „Am interpretat ceea ce mi-a spus ca pe un semn că voi fi bine în viață. Dar m-a făcut să iau anumite decizii în mod diferit.”

Robert nu doar că a fost unul dintre avocații lui Simpson în timpul procesului pentru crimă intens mediatizat, ci fusese și prietenul acestuia timp de mulți ani înainte de procedurile judiciare, care s-au încheiat cu achitarea fostului star al fotbalului american. Anul trecut, la împlinirea a 22 de ani de la moartea tatălui său, Kim i-a adus un omagiu și i-a mulțumit pentru că „protejează mereu familia din ceruri”.

„Nu-mi vine să cred că aveam 22 de ani când ai murit și că astăzi se împlinesc 22 de ani de când ai plecat în ceruri. Te-am cunoscut la fel de mult timp cât a trecut de când nu mai ești. Sper că ești atât de mândru de noi toți. Te iubim, tată, și ne este atât deeeeeeeee dor de tine.”, a scris ea pe Instagram Stories.

Familia Kardashian a devenit una dintre cele mai cunoscute familii din industria de divertisment odată cu lansarea reality show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, în 2007. După divorțul de Robert, Kris s-a căsătorit cu Caitlyn Jenner, alături de care le-a avut pe Kendall și Kylie Jenner. De-a lungul anilor, membrii familiei și-au transformat notorietatea obținută prin televiziune într-un adevărat imperiu, dezvoltând afaceri în modă, beauty și lifestyle. Kim Kardashian se numără printre cele mai cunoscute membre ale familiei, succesul său extinzându-se dincolo de reality TV prin brandul SKIMS, proiectele din modă și beauty, dar și activitatea sa în domeniul reformei justiției penale. Viața familiei continuă să fie documentată în reality show-ul „The Kardashians”, lansat în 2022.

foto: Getty Images

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