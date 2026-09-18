Phoebe Dynevor, starul din Bridgerton, s-a căsătorit cu Cameron Fuller. Primele imagini de la nunta discretă din Franța

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Phoebe Dynevor și Cameron Fuller s-au căsătorit! Cei doi au anunțat vestea și au publicat fotografii de la nuntă joi, 17 septembrie, însă ceremonia secretă a avut loc, de fapt, pe 5 septembrie, în regiunea Provence din Franța.

Vedeta din „Bridgerton” a publicat joi pe Instagram două superbe fotografii alb-negru, într-una dintre ele mireasa și mirele mergând de mână, iar în cealaltă sărutându-se.

„M-am căsătorit cu cel mai bun prieten al meu”, a scris Phoebe în descrierea postării.

Mai multe imagini au fost publicate pe Instagram de organizatoarea evenimentului, inclusiv fotografii suplimentare cu Phoebe în spectaculoasa sa rochie Louis Vuitton.

Phoebe a purtat o rochie Louis Vuitton realizată special pentru ea și creată de Nicolas Ghesquière, directorul artistic al colecțiilor pentru femei ale casei. Potrivit British Vogue, numai etapa finală de realizare a rochiei a necesitat peste 600 de ore de lucru. Ținuta finală a constat într-o rochie fără bretele, cu decolteu în formă de inimă și ornamente din dantelă și paiete. Look-ul a fost completat de o eșarfă elegantă purtată în jurul gâtului și de un voal din mătase de lungime catedrală.

Pentru cea de-a doua ținută, actrița a ales o rochie furou într-o nuanță de șampanie, inspirată de stilul lui Kate Moss din anii 90.

„Este, într-un fel, tot ceea ce îmi doream fără să-mi fi dat seama”, a spus Phoebe.

Phoebe Dynevor și Cameron Fuller s-au cunoscut în ianuarie 2023, la Festivalul de Film Sundance, unde actrița își promova thrillerul „Fair Play”. Phoebe a povestit ulterior că întâlnirea a avut loc la un eveniment organizat la TAO, în timpul festivalului. Pentru actriță, perioada respectivă era una importantă din punct de vedere profesional, succesul filmului „Fair Play” marcând o nouă etapă a carierei sale după fenomenul „Bridgerton”.

Primele zvonuri despre o relație au apărut câteva luni mai târziu. În martie 2023, cei doi au fost fotografiați împreună în New York, iar în aprilie au fost surprinși ținându-se de mână în timpul unei plimbări prin Londra. În vara aceluiași an, Phoebe și Cameron și-au făcut apariția împreună la Wimbledon.

La aproximativ un an de la începutul relației, cei doi au făcut următorul pas. Phoebe Dynevor a declanșat zvonurile despre logodnă în mai 2024, când a apărut la Met Gala purtând un inel cu diamant pe mâna stângă. Vestea logodnei a fost confirmată la scurt timp, iar Cameron Fuller a publicat ulterior pe Instagram o fotografie care marca momentul. Cererea în căsătorie avusese loc în Cotswolds, în prezența familiei. Hattie Dynevor, sora actriței, a povestit ulterior că momentul a fost unul extrem de emoționant pentru Phoebe și că aceasta a izbucnit în lacrimi de fericire. Cei doi nu s-au grăbit însă să organizeze nunta, preferând să se bucure o perioadă de logodnă.

foto: Getty Images

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