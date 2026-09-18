PETA a întrerupt show-ul H&M la London Fashion Week, după o acțiune similară la prezentarea COS din New York

Trei activiști PETA au intrat pe podium în timpul show-ului H&M de la London Fashion Week, cerând brand-ului să renunțe la folosirea lânii. Acțiunea vine la câteva zile după un protest al organizației la prezentarea COS din New York.
Show-ul H&M de joi seară, desfășurat la Olympia London, a fost întrerupt de trei protestatari PETA, două femei și un bărbat, care au intrat, pe rând, pe catwalk cu pancarte pe care scria „H&M: Wool is bloody cruel. Drop it!”. Unul dintre ei a ajuns în backstage și a intrat pe podium alături de modele. Cei trei au parcurs catwalk-ul înainte ca echipa de securitate să intervină și au părăsit scena fără confruntări fizice.
Protestul vine la doar câteva zile după ce PETA a întrerupt și show-ul COS de la New York Fashion Week, pe 13 septembrie. COS și H&M fac parte din același grup, H&M Group, iar protestul de la New York a avut aceeași temă: PETA a cerut companiei să renunțe la folosirea lânii.
PETA desfășoară în prezent o campanie prin care cere H&M Group să elimine lâna din colecțiile sale. Organizația își susține demersul printr-o investigație proprie realizată la o fermă din Africa de Sud certificată de NATIVA, companie care furnizează lână prin lanțul său de aprovizionare către H&M Group. H&M Group susține că folosește doar lână virgină certificată potrivit unor standarde care includ criterii privind bunăstarea animalelor.
În mai puțin de o săptămână, PETA a vizat astfel două show-uri ale unor branduri H&M Group, la New York și Londra, cu același mesaj privind folosirea lânii.
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Foto: Profimedia
Mai mulți activiști PETA au întrerupt prezentarea COS FW26 de la New York Fashion Week, iar intervenția lui Steven Kolb, CEO-ul Council of Fashion Designers of America, a transformat protestul într-unul dintre cele mai discutate incidente ale sezonului.+ Mai multe