PETA a întrerupt show-ul H&M la London Fashion Week, după o acțiune similară la prezentarea COS din New York

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Show-ul H&M de joi seară, desfășurat la Olympia London, a fost întrerupt de trei protestatari PETA, două femei și un bărbat, care au intrat, pe rând, pe catwalk cu pancarte pe care scria „H&M: Wool is bloody cruel. Drop it!”. Unul dintre ei a ajuns în backstage și a intrat pe podium alături de modele. Cei trei au parcurs catwalk-ul înainte ca echipa de securitate să intervină și au părăsit scena fără confruntări fizice.

Protestul vine la doar câteva zile după ce PETA a întrerupt și show-ul COS de la New York Fashion Week, pe 13 septembrie. COS și H&M fac parte din același grup, H&M Group, iar protestul de la New York a avut aceeași temă: PETA a cerut companiei să renunțe la folosirea lânii.

PETA desfășoară în prezent o campanie prin care cere H&M Group să elimine lâna din colecțiile sale. Organizația își susține demersul printr-o investigație proprie realizată la o fermă din Africa de Sud certificată de NATIVA, companie care furnizează lână prin lanțul său de aprovizionare către H&M Group. H&M Group susține că folosește doar lână virgină certificată potrivit unor standarde care includ criterii privind bunăstarea animalelor.

În mai puțin de o săptămână, PETA a vizat astfel două show-uri ale unor branduri H&M Group, la New York și Londra, cu același mesaj privind folosirea lânii.

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Foto: Profimedia

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