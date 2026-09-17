Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, despărțiți timp de aproape două luni. Care este motivul: „Explicația este una logică”

Dani Oțil se pregătește să plece pentru o lună și jumătate în Malta, unde vor avea loc filmările pentru noul sezon "Power Couple". Gabriela Prisăcariu a dezvăluit, cu umor, cum a ales prezentatorul să-și petreacă ultima zi înainte de plecare.

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  de  ELLE.ro
Gabriela Prisăcariu
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Dani Oțil va lipsi de acasă aproximativ o lună și jumătate, perioadă în care se va afla în Malta pentru filmările noului sezon „Power Couple”. Cu doar o zi înainte de plecare, Gabriela Prisăcariu se aștepta ca ea și soțul său să profite de ultimele ore împreună. Prezentatorul TV avea însă un cu totul alt plan: o ieșire la Enduro.

Cum și-a petrecut Dani Oțil ultima zi înainte de plecarea în Malta

Filmările pentru „Power Couple” îl duc din nou pe Dani Oțil în Malta, iar de această dată prezentatorul va sta departe de familie timp de aproximativ șase săptămâni. Înainte ca acesta să plece, Gabriela Prisăcariu le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram cum au arătat pregătirile pentru despărțirea temporară.

Modelul și-ar fi imaginat că ultima zi ar putea fi rezervată familiei sau, eventual, unei după-amiezi romantice în doi. Dani Oțil a considerat însă că momentul este numai bun pentru a se bucura de una dintre marile sale pasiuni, Enduro. Gabriela Prisăcariu a povestit întreaga situație cu umor, dezvăluind inclusiv explicația pe care a primit-o de la soțul său.

„A sosit și acel moment din an. Nu știu când a trecut anul ăsta. Mâine, soțul meu pleacă pentru o lună și jumătate în Malta, pentru că încep filmările la Power Couple și, probabil, veți crede că vom petrece o după-amiază și o seară romantică. Ei bine, nu! Ce a decis soțul să facă astăzi? Să meargă la Enduro, bineînțeles. Explicația este una logică. Dacă, și subliniez aici, dacă atunci când se va întoarce el va veni iarna și frigul, zăpezile alea mari, și nu o să poată să se mai dea la Enduro până în primăvară? Așa mă minte în fiecare an. Se dă toată iarna, lejer, la Enduro, nu are nicio problemă”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Gabriela Prisăcariu, amuzată de alegerea soțului său

Nu este pentru prima dată când pasiunea lui Dani Oțil pentru motociclete ajunge subiect de glume în familie. Gabriela Prisăcariu a sugerat că argumentul potrivit căruia vremea rece l-ar putea împiedica să mai practice Enduro nu o convinge deloc, mai ales că prezentatorul obișnuiește să iasă cu motocicleta inclusiv în timpul iernii.

Soția lui Dani Oțil a continuat să ironizeze situația și a remarcat că, în timp ce pentru timpul petrecut împreună vor exista suficiente ocazii după întoarcerea lui din Malta, motocicleta pare să fi devenit o urgență înainte de plecare.

„Zice că nu mai are timp să se dea cu motocicleta lui și cu mine are timp să stea toată iarna. Dar cu motocicleta lui la Enduro, nu! Așa că, ce voiam eu să vă zic este că îmi place mult să fiu femeie măritată și-l iubesc pe soțul meu foarte mult. Dar câteodată îmi vine… Da”, a mai spus vedeta.

Tot într-o notă plină de umor, Gabriela a anunțat pe Instagram că s-ar putea să „vândă motocicleta” cât timp soțul ei este plecat. Fanii au gustat și ei gluma și i-au susținut ideea.

Dani Oțil, glume la adresa soției sale

Totul s-a întâmplat atunci când Gabriela Prisăcariu a mers la grădinița lui Tiago. Un membru al personalului, pe nume Victor, nu și-a dat seama că este mama băiețelului și a întrebat-o dacă fiul ei se numește Mihai. Dani Oțil s-a amuzat pe seama confuziei și a pus întâmplarea pe seama diferențelor dintre imaginile pe care soția sa le publică pe rețelele sociale și felul în care arată atunci când nu este machiată. Prezentatorul TV a glumit inclusiv că Tiago ar avea nevoie de două tricouri cu fotografii diferite ale mamei sale, astfel încât asemenea situații să nu se mai repete.

„Tiago, să mă rogi să îți fac un tricou cu maică-ta machiată și unul cu ea nemachiată, că la grădi, domnul Victor nu a știut cine e. Instagram versus Reality. De ziua ta, a întrebat-o domnul Victor dacă îl cheamă pe băiețelul ei Mihai. Îmi pare rău, dar nu arătați ca în realitate, doamnă”, a spus Dani Oțil, în mediul online.

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Foto: Instagram

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