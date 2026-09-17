Paula Chirilă, jignită și hărțuită în mediul online. Ce decizie a luat actrița: „Nu mai tolerăm abuzul”

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Paula Chirilă le-a povestit urmăritorilor ei că a trecut printr-o experiență extrem de neplăcută. Actrița a primit din partea unui utilizator mai multe comentarii jignitoare și a demarat un demers important, pentru a se proteja. Despre ce este vorba?

Paula Chirilă a primit comentarii jignitoare în mediul online

Paula Chirilă a vorbit recent pe rețelele de socializare despre o situație incomodă cu care se confruntă în prezent. Actrița a primit mai multe comentarii i care i se aduc jigniri din partea unei persoane care, conform profilului său de Facebook, de pe care a făcut acele afirmații ofensatoare, ar fi jurist în cadrul Curții de Apel. Vedeta nu a rămas indiferentă și a decis să acționeze și să facă publică povestea.

„În peste 20 de ani de carieră în televiziune, am învățat că expunerea publică aduce cu sine nu doar aprecierea comunității, ci și vulnerabilitatea în fața unor atacuri venite din mediul online. Sunt un promotor ferm al libertății de exprimare și al criticilor constructive, însă există o linie roșie pe care nimeni nu ar trebui să o treacă: injuria, calomnia și hărțuirea.

Recent, pe această pagină profesională, am fost ținta unor comentarii profund injurioase din partea unui cont de utilizator. Ceea ce face situația cu adevărat gravă este faptul că persoana din spatele acestui profil își asumă public pe rețelele sociale calitatea de „jurist în cadrul Curții de Apel”.

Consider că o asemenea conduită și un astfel de limbaj degradant aduc o atingere gravă prestigiului sistemului judiciar din România și imaginii unei instituții de o asemenea importanță, dacă acea calitate declarată este una reală. În acelasi timp, dacă profilul este unul fictiv, asistăm la o folosire abuzivă a numelui unei instanțe pentru a oferi o falsă autoritate unor mesaje de hărțuire.

Din respect pentru normele de confidențialitate și pentru a nu coborî la același nivel, am decis să anonimizez identitatea vizuală a acestui cont în spațiul public.”

Ce decizie a luat Paula Chirilă după ce a fost jignită

Paula Chirilă susține că nu este sigură de faptul că acel om este într-adevăr jurist în cadrul Curții de Apel. Motiv pentru care a decis să se adreseze autorităților competente care să verifice această informație și să pună capăt hărțuirii cu care se confruntă.

„Totuși, ca cetățean care crede în responsabilitate, nu pot lăsa lucrurile așa. Asadar, ca un prim pas în demersul meu, am sesizat oficial, în cursul zilei de astăzi, Biroul de Informare și Relații Publice al Curții de Apel pentru a verifica calitatea profesională a acestui cont și pentru a stabili dacă un astfel de comportament încalcă normele deontologice ale instituției.

Le mulțumesc celor care aleg zi de zi să rămână aici, pe pagină, și să păstreze un dialog bazat pe respect, decență și argumente.

Mediul online poate deveni mai curat doar dacă nu mai tolerăm abuzul.”

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Foto: Instagram

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