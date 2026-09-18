Care este numele bebelușului lui Lady Gaga și ce semnificație specială are pentru artistă?

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Bebelușul lui Lady Gaga suscită deja la fel de multă atenție din partea presei ca și celebra sa mamă, mai cu seamă că această și partenerul său de viață, Michael Polansky, încă nu au făcut nici un fel de declarații oficiale privind venirea pe lume a primului lor născut. Totuși, îndată ce aceștia au fost zăriți alături de copil, presa dedicată celebrităților din întreaga lume a început să investigheze venirea pe lume a acestuia și să caute și cele mai mici detalii despre el.

Astfel, publicația People a raportat faptul că bebelușul lui Lady Gaga este o fetiță, iar numele acesteia este Rose Bean. Cântăreața în vârstă de 40 de ani și partenerul său, Michael Polansky, de 42 de ani, ar fi celebrat venirea pe lume a copilei pe data de 9 iunie.

Se pare că și numele alese de cei doi pentru primul lor copil are o semnificație specială. Rose, primul nume al fetiței, ar fi inspirat de celebra piesă La Vie En Rose, pe care Lady Gaga a interpretat-o în filmul A Star Is Born, regizat de Bradley Cooper, care a și jucat în el; care a avut premiera în 2018 și care a confirmat statutul de actriță al vedetei. Era clar deja că piesa are o însemnătate aparte pentru artistă, dat fiind și faptul că aceasta a ales să își tatueze pe spate un trandafir, alături de titlul melodiei.

Bean, în schimb, cel de-al doilea nume al fetiței, pare să fie asociat cu numele activistului Carl Bean, cel care a fondat o confesiune religioasă – Unity Fellowship Church Movement – deosebit de deschisă față de comunitatea LGBTQIA+, de care și Gaga este foarte apropiată. Carl Bean este persoana care a inspirat hitul Born This Way pe care Lady Gaga l-a dedicat comunității și care a devenit un adevărat imn pentru numeroase persoane queer.

De asemenea, TMZ și Just Jared au raportat și faptul că bebelușul lui Lady Gaga ar fi venit pe lume prin intermediul unei mame surogat, după speculații intense privind o potențială sarcină a artistei. Zvonurile au fost alimentate de faptul că aceasta nu a mai fost văzută în public de luni de zile, însă era puțin probabil ca acestea să fie adevărate, dat fiind faptul că artista a vorbit în mai multe rânduri despre condiția de care suferă, fibromialgie, o afecțiune cronică definită prin durere musculo-scheletală generalizată, oboseală persistentă și tulburări de somn, și care i-a afectat întreaga viață.

Imediat după vestea venirii pe lume a bebelușului lui Lady Gaga, pe 11 septembrie, publicația People a vorbit cu o sursă din apropierea vedetei, care a declarat că aceasta este foarte fericită în noua sa ipostază de mamă.

„Mereu și-a dorit să fie mamă, este un lucru foarte important pentru ea.”

Aceeași sursă a declarat și că Lady Gaga era pregătită să ia o pauză de la turnee și alte proiecte pentru a se dedica maternității.

„Acum se bucură să fie departe de atenția publicului și să aibă timp de petrecut cu copilul. Michael este minunat cu bebelușul. Împreună, încearcă să își dea seama cum să fie părinți iar ea nu vrea să rateze nici un moment din această experiență.”

Lady Gaga și Michael Polansky au fost văzuți pentru prima dată împreună în 2020, la o petrecere de revelion care a avut loc în Las Vegas. Și-au confirmat relația imediat după Super Bowl-ul din același an. Polansky este antreprenor în domeniul tehnologiei, absolvent al universității Harvard, și a petrecut carantina de Covid alături de artistă. Cei doi și-au anunțat logodna în 2024, veste care a venit prin intermediul artistei, care a fost surprinsă povestindu-i prim ministrului francez Gabriel Attal despre logodnicul ei, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Foto: Getty Images

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