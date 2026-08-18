Kim Kardashian și Lewis Hamilton, imagini rare din vacanța tropicală alături de familie

Kim Kardashian a publicat noi imagini din vacanța tropicală petrecută alături de Lewis Hamilton, copii și sora ei, Khloé Kardashian.

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  de  ELLE.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, imagini rare din vacanța tropicală alături de familie

Kim Kardashian le-a oferit urmăritorilor o privire asupra vacanței tropicale petrecute alături de Lewis Hamilton și familia ei.

În prima fotografie, cei doi se plimbă pe o plajă tropicală. Pilotul de Formula 1 în vârstă de 41 de ani poartă pantaloni scurți de baie negri, iar vedeta de reality-show apare într-o ținută strălucitoare verde-lime, purtată peste costumul de baie. Într-o altă imagine, Kardashian și Hamilton pozează împreună pentru un selfie în oglindă, îmbrăcați în ținute asortate în nuanțe de roz, alb și gri, înainte de a merge la plajă.

Cei doi au realizat și un selfie alături de Khloé Kardashian, care i-a însoțit în vacanță împreună cu cei doi copii ai săi, True, în vârstă de opt ani, și Tatum, în vârstă de patru ani. Alte fotografii o arată pe Kim încercând să facă surfing alături de fiica sa, Chicago, în vârstă de opt ani, și de fiul său Saint, în vârstă de zece ani. Psalm, fiul său de șapte ani, și-a petrecut timpul pe nisip.

Kim Kardashian a publicat și mai multe imagini în care apare în bikini pe plajă, precum și fotografii cu o broască-țestoasă marină și cu apusul.

„Undeva, dincolo de curcubeu”, a scris Kardashian, în vârstă de 45 de ani, într-o postare publicată pe Instagram.

Aceasta este cea mai recentă vacanță de familie a lui Kardashian și Hamilton, după ce, în luna iulie, cei doi au petrecut câteva zile la un lac.

La momentul respectiv, pilotul Ferrari a publicat fotografii alături de Kardashian, la scurt timp după moartea bunicii acesteia, Mary Jo „MJ” Shannon, care avea 91 de ani.

„Țineți-i aproape pe oamenii dragi”, a scris Hamilton în dreptul postării sale, publicată la câteva ore după ce Kris Jenner, mama lui Kardashian, anunțase moartea lui MJ.

Cu câteva zile înainte, Kim Kardashian publicase și ea imagini din aceeași vacanță. Într-una dintre fotografii apare zâmbind alături de Lewis Hamilton și de fiica sa, Chicago, într-un selfie care pare să fie prima imagine în care cuplul apare împreună cu unul dintre copiii vedetei.

În luna iunie, o sursă a declarat pentru PEOPLE că faptul că fondatoarea SKIMS îl lasă pe Hamilton să petreacă timp în preajma copiilor ei arată „cât de multă încredere are în el”.

„Kim este foarte atentă când vine vorba despre persoanele pe care le lasă în preajma copiilor săi”, a adăugat sursa. „Este foarte protectoare cu ei și nu tratează cu superficialitate prezentarea unor persoane noi.”

Kardashian și Hamilton au fost văzuți pentru prima dată împreună în februarie, în timpul unei „întâlniri romantice” la Paris. În lunile care au urmat, cei doi și-au arătat public susținerea reciprocă. Hamilton a vizitat platourile de filmare în timp ce Kardashian lucra la producția „Alls Fair”, iar vedeta a participat, în luna iunie, la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.

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Foto: Instagram

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