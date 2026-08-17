Cristina Ștefan, mărturisire emoționantă despre soțul ei, Denis Ștefan. Actorul a împlinit 50 de ani: „Fac și eu parte din viața ta”

Cristina Ștefan i-a transmis un mesaj special soțului ei, Denis Ștefan, care a împlinit 50 de ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Denis Ștefan
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Cristina și Denis Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013, iar împreună au două fiice, pe Delia și pe Dominique. Actorul și soția lui își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți în declarațiile despre relația lor.

Cristina Ștefan, mărturisire emoționantă despre soțul ei

Pe 15 august, Denis Ștefan și-a sărbătorit aniversarea. Actorul a împlinit 50 de ani, iar soția lui, Cristina, i-a făcut o urare emoționantă pe rețelele de socializare despre povestea lor de dragoste. 

50 de ani… astăzi, 15 august!
Din cei 50 de ani ai tăi, în ultimii 14 am avut norocul să fac și eu parte din viața ta. 14 ani în care am crescut împreună și am construit cea mai frumoasă parte din noi: familia noastră și cele două fete.
Îți doresc să fii fericit, să rămâi omul care visează, care muncește, care face filme, sport, box și care încă are atât de multe de făcut și de trăit. Iar eu promit să am grijă să te țin tânăr… sau măcar în formă.
La mulți ani, iubirea mea! Te iubim!

Denis Ștefan și soția lui, Cristina, au aniversat 13 ani de la nuntă

Denis Ștefan și soția sa, Cristina, au marcat un moment important în povestea lor de dragoste. Cei doi au aniversat 13 ani de la căsătorie, iar ea a ales să împărtășească bucuria cu urmăritorii săi din mediul online printr-o postare plină de emoție.

Cu ocazia aniversării căsătoriei, Cristina a publicat pe Instagram două fotografii realizate în ziua în care ea și Denis și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă. Imaginile au fost însoțite de un mesaj dedicat soțului său, în care a vorbit despre parcursul lor împreună și despre alegerea de a rămâne unul lângă celălalt, chiar și după mai bine de un deceniu.

„13 ani.
Pe 20 iulie 2013 am spus : DA!
De atunci s-au schimbat multe: Noi, viața, planurile, felul în care privim lumea.
Dar n-am simțit niciodată nevoia să ne schimbăm unul pe celălalt,
poate tocmai asta ne-a adus până aici.
După 13 ani, încă te aleg, iar asta spune mai mult decât orice „Te iubesc.”
La mulți ani nouă!”, a scris Cristina Ștefan pe Instagram.

Cristina Ștefan, confesiuni despre viața de familie

Cristina Ștefan a vorbit recent despre relația cu soțul ei. Vedeta a dezvăluit de la ce pornesc micile tensiuni dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.ro.

În ciuda programului lor încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei pe care îl consideră important.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă.”

Cristina Ștefan a mai precizat că spre deosebire de soțul ei, ea este cea cu o atitudine ușor fermă față de fiicele ei.

„Nu există părinte bun sau rău, dar de cele mai ori, chiar dacă nu par, eu sunt aia mai fermă în relația cu fetele. Denis le face toate poftele, dar ce vrei?! Suntem trei fete în casă și trebuie să ne înțeleagă, dar de cele mai multe ori eu sunt mai fermă cu ele. Tati e tati și mami e mami. Mami trebuie să le educe pe fete, să le ajute să devină femei mișto.”

Citește și:
Alina Pușcău, despre starea ei de sănătate după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Ce mesaj a transmis femeilor care suferă de aceeași boală

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Laura Cosoi, primele imagini în formula completă, alături de soț și cele cinci fiice
People
Laura Cosoi, primele imagini în formula completă, alături de soț și cele cinci fiice
Noi detalii despre decesul actriței Hayden Panettiere, care a murit la doar 36 de ani. Ce au dezvăluit oficial reprezentanții poliției
People
Noi detalii despre decesul actriței Hayden Panettiere, care a murit la doar 36 de ani. Ce au dezvăluit oficial reprezentanții poliției
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Anunțul făcut de familia regală
People
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Anunțul făcut de familia regală
Anisia Gafton, în luna a opta de sarcină. Cum arată actrița cu puțin timp înainte să devină mamă pentru prima dată
People
Anisia Gafton, în luna a opta de sarcină. Cum arată actrița cu puțin timp înainte să devină mamă pentru prima dată
Imagini inedite cu Anca Dumitra și fiul ei la plajă. Cum a apărut actrița alături de micuțul Levi Nicholas
People
Imagini inedite cu Anca Dumitra și fiul ei la plajă. Cum a apărut actrița alături de micuțul Levi Nicholas
Elizabeth Olsen a devenit mamă pentru prima dată. Cum a fost surprinsă actrița împreună cu bebelușul
People
Elizabeth Olsen a devenit mamă pentru prima dată. Cum a fost surprinsă actrița împreună cu bebelușul
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată. Actorul formează un cuplu de mai mulți ani cu Iulia Vântur
Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată. Actorul formează un cuplu de mai mulți ani cu Iulia Vântur
People

Salman Khan și Iulia Vântur formează de mulți ani un cuplu și au vorbit destul de rar despre viața lor personală și relația lor.

+ Mai multe
Detalii inedite despre nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodríguez. De ce s-au căsătorit în sufrageria casei lor și au avut doar cinci invitați
Detalii inedite despre nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodríguez. De ce s-au căsătorit în sufrageria casei lor și au avut doar cinci invitați
People

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez, care formează un cuplu de mulți ani, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile pe 11 august 2026, în Cascais, Portugalia.

+ Mai multe
Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după ce înotătorul a făcut istorie la Campionatele Europene
Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după ce înotătorul a făcut istorie la Campionatele Europene
People

Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după victoria înotătorului de la Campionatele Europene de natație de la Paris.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC