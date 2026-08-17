Cristina Ștefan, mărturisire emoționantă despre soțul ei, Denis Ștefan. Actorul a împlinit 50 de ani: „Fac și eu parte din viața ta”

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Cristina și Denis Ștefan sunt căsătoriți din anul 2013, iar împreună au două fiice, pe Delia și pe Dominique. Actorul și soția lui își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor și sunt discreți în declarațiile despre relația lor.

Cristina Ștefan, mărturisire emoționantă despre soțul ei

Pe 15 august, Denis Ștefan și-a sărbătorit aniversarea. Actorul a împlinit 50 de ani, iar soția lui, Cristina, i-a făcut o urare emoționantă pe rețelele de socializare despre povestea lor de dragoste.

50 de ani… astăzi, 15 august!

Din cei 50 de ani ai tăi, în ultimii 14 am avut norocul să fac și eu parte din viața ta. 14 ani în care am crescut împreună și am construit cea mai frumoasă parte din noi: familia noastră și cele două fete.

Îți doresc să fii fericit, să rămâi omul care visează, care muncește, care face filme, sport, box și care încă are atât de multe de făcut și de trăit. Iar eu promit să am grijă să te țin tânăr… sau măcar în formă.

La mulți ani, iubirea mea! Te iubim!

Denis Ștefan și soția lui, Cristina, au aniversat 13 ani de la nuntă

Denis Ștefan și soția sa, Cristina, au marcat un moment important în povestea lor de dragoste. Cei doi au aniversat 13 ani de la căsătorie, iar ea a ales să împărtășească bucuria cu urmăritorii săi din mediul online printr-o postare plină de emoție.

Cu ocazia aniversării căsătoriei, Cristina a publicat pe Instagram două fotografii realizate în ziua în care ea și Denis și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă. Imaginile au fost însoțite de un mesaj dedicat soțului său, în care a vorbit despre parcursul lor împreună și despre alegerea de a rămâne unul lângă celălalt, chiar și după mai bine de un deceniu.

„13 ani.

Pe 20 iulie 2013 am spus : DA!

De atunci s-au schimbat multe: Noi, viața, planurile, felul în care privim lumea.

Dar n-am simțit niciodată nevoia să ne schimbăm unul pe celălalt,

poate tocmai asta ne-a adus până aici.

După 13 ani, încă te aleg, iar asta spune mai mult decât orice „Te iubesc.”

La mulți ani nouă!”, a scris Cristina Ștefan pe Instagram.

Cristina Ștefan, confesiuni despre viața de familie

Cristina Ștefan a vorbit recent despre relația cu soțul ei. Vedeta a dezvăluit de la ce pornesc micile tensiuni dintre ea și Denis Ștefan.

„Nu pot să zic că sunt certuri, ci contraziceri. De exemplu, că trebuia astăzi să o las pe Delia, fata cea mare să facă nu știu ce, trebuia să nu-i dai pantaloni, mici chestii, nu neapărat certuri. Nu avem timp să ne certăm. Avem un program strict, cu job, cu copii, ne împărțim activitățile”, a declarat Cristina Ștefan pentru Spynews.ro.

În ciuda programului lor încărcat, Cristina și Denis Ștefan încearcă să respecte un obicei pe care îl consideră important.

„Ne vedem seara cu toții, e foarte important, avem masa împreună, cina, povestim ce s-a întâmplat peste zi. E foarte important. În rest în prima parte a zilei suntem foarte mult plecați, nu avem timp real să ne certăm sau să ne contrazicem. Nu e neapărat o regulă, ci o plăcere. Cred că e nevoie să te strângi după o zi plină, să mănânci liniștit, să vorbești, să râzi, să discuți ce ai făcut peste zi. E foarte importantă treaba asta și ne ținem de ea. Cine e întotdeauna în familie acasă.”

Cristina Ștefan a mai precizat că spre deosebire de soțul ei, ea este cea cu o atitudine ușor fermă față de fiicele ei.

„Nu există părinte bun sau rău, dar de cele mai ori, chiar dacă nu par, eu sunt aia mai fermă în relația cu fetele. Denis le face toate poftele, dar ce vrei?! Suntem trei fete în casă și trebuie să ne înțeleagă, dar de cele mai multe ori eu sunt mai fermă cu ele. Tati e tati și mami e mami. Mami trebuie să le educe pe fete, să le ajute să devină femei mișto.”

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Foto: Instagram

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