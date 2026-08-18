Cătălin Cazacu, primele declarații despre revederea cu Ramona Olaru la o petrecere: „Nu e clubul lui mama”

Cătălin Cazacu a vorbit despre întâlnirea recentă cu Ramona Olaru, după ce foștii logodnici au fost surprinși împreună într-un club de pe litoral.

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  de  ELLE.ro
Cătălin Cazacu, primele declarații despre revederea cu Ramona Olaru la o petrecere: "Nu e clubul lui mama"

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au întâlnit din nou, la câțiva ani după încheierea relației lor. Cei doi au fost surprinși într-un club de pe litoral, unde au stat de vorbă și și-au zâmbit, semn că tensiunile dintre ei par să se fi diminuat între timp.

Mesajul publicat de Ramona Olaru după întâlnire

Potrivit Spynews.ro, întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată. Deși asistenta de la „Neața cu Răzvan și Dani” a exclus în trecut posibilitatea unei împăcări, ea și fostul logodnic nu s-au evitat și nu au părut deranjați de prezența celuilalt. La scurt timp după apariția imaginilor, Ramona Olaru a distribuit pe rețelele de socializare un mesaj despre lucrurile importante din viață. Vedeta nu a precizat dacă postarea avea legătură cu revederea recentă, însă momentul publicării a atras atenția urmăritorilor.

„Viața e ciudată. Vii pe lume cu nimic, îți petreci toată viața alergând după absolut tot și, cu toate acestea, pleci cu nimic. Asigură-te că sufletul tău câștigă mai mult decât mâinile tale!”, se arată în clipul distribuit de Ramona Olaru.

Cătălin Cazacu a comentat, la rândul său, întâlnirea cu fosta parteneră. Acesta a explicat că despărțirea lor nu îi împiedică să se salute sau să poarte o conversație atunci când ajung în același loc.

„Nu e clubul lui mama. Suntem oameni. Nu ne-am trântit uși, nu am spart farfurii. Suntem oameni. Ne salutăm. Ce ar fi, când ne vedem, să aruncăm cu șervețele unul în altul? Suntem doi oameni, sper eu, normali la cap”, a declarat Cătălin Cazacu la Summer Star.

Ce a spus Ramona Olaru despre despărțirea lor

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au avut o relație care a ajuns până la logodnă. Cei doi au organizat inclusiv o ceremonie simbolică în timpul unei vacanțe în Grecia, însă nunta propriu-zisă nu a mai avut loc. După separare, Ramona Olaru a vorbit despre perioada dificilă prin care susține că a trecut. În 2023, aceasta spunea că ruptura nu ar fi fost provocată de un singur episod, ci de mai multe experiențe acumulate în timpul relației.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe pshic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte. Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău ‘răul’ după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie”, a declarat Ramona Olaru pentru Ego Life.

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Foto: Arhiva ELLE

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