Cătălin Cazacu i-a cerut inelul de logodnă înapoi fostei sale partenere, Ramona Olaru, după ce s-au despărțit: „A însemnat foarte mult”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au avut o relație cu urcușuri și coborâșuri, iar o scurtă perioadă au fost logodiți.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au format un cuplu timp de doi ani. Relația lor a fost marcată de mai multe despărțiri și împăcări. După ce au încheiat definitiv relația, cei doi foști iubiți și-au adresat acuzații reciproce și au schimbat cuvinte grele, în ciuda faptului că plănuiau să își petreacă restul vieții împreună. În vara anului 2022, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au logodit în timpul unei vacanțe romantice în Grecia și aveau intenții serioase în ceea ce privește organizarea nunții. Anunțul că s-au despărțit i-a luat prin surprindere pe fanii lor.

Ramona Olaru a dezvăluit că fostul ei iubit, Cătălin Cazacu, i-a cerut inelul înapoi

Recent, Ramona Olaru a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit cu deschidere despre experiențele sale amoroase anterioare. Vedeta TV a dezvăluit că fostul ei logodnic, Cătălin Cazacu, i-a spus că își dorește să îi dea înapoi inelul cu care a cerut-o în căsătorie. Ramona Olaru a fost extrem de deranjată de gestul acestuia și, pe lângă asta, el i-a adresat și insulte. 

„Mi se pare o prostie asta. Dacă e dat, atunci să fie, nu să-ți recuperezi banii tu, nebunule, care ești. Sau ce? Mulți spun: «Am pierdut atâția ani cu tine, trebuie să îi recuperez». Păi dacă tu consideri că ai pierdut atâția ani cu mine, de ce ai stat atâta timp? «Ești o vagaboantă». Așa mi-a zis atunci când mi-a cerut inelul. Nu știu de ce mi-a zis așa, probabil că așa îi plăcea, să stea cu astfel de femei. Eu nu eram, și nu trebuia să spună asta.

Mi-a cerut inelul înapoi, i l-am dat, am încheiat povestea. M-am dus în treaba mea acasă și am încheiat de tot, nu am mai răspuns niciodată la nimic. Și apoi a venit 1 martie. Eu am mulți colegi bărbați care îmi aduc flori, că, na, sunt colega lor. Buchete peste buchete, le-am făcut poze și le-am postat. Și apoi individul a scris: „Bine că ai vrut să faci femeie de casă, să-i dea alții flori la vagaboantă” sau ceva de genul. Deci m-a făcut vagaboantă pentru că mi-a dat cineva flori, pe story, iar apoi au preluat toate ziarele. Eu nu pot să consider un asemenea om bărbat”, a povestit Ramona Olaru în podcastul găzduit de Jorge.

Cătălin Cazacu, despre motivul pentru care i-a cerut Ramonei Olaru inelul înapoi

După ce declarațiile Ramonei Olaru au făcut înconjurul internetului, Cătălin Cazacu a reacționat și și-a exprimat punctul său de vedere cu privire la situația din trecutul lor amoros. 

„Îmi asum ceea ce spun. Nu ne cerem adidașii înapoi și nu ne cerem cadourile. Inelul pe care eu ți l-am dat la un moment dat, a fost dat din inimă și consider că nu are ce să caute la tine. Dacă tu ești cu un nou iubit și ești de mână cu el și porți inelul meu pe mână, este foarte urât. Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet și la fel este urât. Dă-mi-l mie, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult. Niciodată în viața mea nu am să spun niciun lucru urât despre nimeni care a făcut parte din viața mea”, a declarat Cătălin Cazacu în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos.”

Foto: Arhiva ELLE

