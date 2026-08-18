ELLE Fashion Voice: Mai avem nevoie de trend-uri?

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Material de Irina Bucur

Moda a funcționat dintotdeauna printr-o contradicție: vrem să fim diferiți, dar ajungem, inevitabil, să dorim aceleași lucruri. Astăzi, algoritmul începe să complice relația. Două persoane pot deschide aceeași platformă și pot vedea două lumi estetice complet diferite. Peste zece ani, această personalizare ar putea ieși din ecran și intra direct în ceea ce purtăm.

Primele semne sunt deja aici. Succesul Ray-Ban Meta a arătat că tehnologia devine mai ușor de purtat atunci când se ascunde într-un obiect familiar. Acum, Google dezvoltă alături de Gentle Monster o nouă generație de ochelari integrați cu Gemini, în care AI-ul poate interpreta ceea ce purtătorul vede și aude. Faptul că un gigant tech a ales un brand cunoscut pentru rame sculpturale și campanii aproape suprarealiste nu pare deloc întâmplător. În 2036, s-ar putea să nu mai vorbim despre „smart glasses”. Vor fi pur și simplu ochelari.

AI-ul este deja mai puțin vizibil în altă parte: în atelier. Pentru colecția SS24 Collina Strada, Hillary Taymour a folosit arhiva brand-ului într-un proces de design asistat de AI, apoi a transformat o parte dintre rezultate în haine reale. Interesant nu este doar că AI-ul poate genera o siluetă, ci ce face designerul cu celelalte 99 pe care decide să nu le folosească. Când posibilitățile devin aproape nelimitate, creativitatea ține tot mai mult de o viziune suficient de clară încât să știi ce merită dus mai departe.

Social media a schimbat deja felul în care descoperim moda. Trend-urile ajung astăzi la noi prin feed-uri diferite, creatori și estetici care pot deveni virale aproape peste noapte. Cu ajutorul AI, marketing-ul ar putea deveni și mai personal. Brand-urile vor putea adapta mai ușor produsele și mesajele pe care ni le arată în funcție de preferințele noastre, iar asistenții AI ar putea ajunge să caute și să compare haine în numele nostru. În acel moment, un brand nu va mai trebui doar să ne atragă atenția, ci să rămână relevant chiar și atunci când un algoritm intervine între noi și produs.

Aici apare însă o problemă pentru modă. Dacă algoritmul devine din ce în ce mai bun la a ne arăta exact ceea ce știe că ne place, de unde mai vine surpriza? Și cât de mult se poate adapta un brand fiecăruia dintre noi fără să-și dilueze propria identitate?

Poate că în 2036 trend-urile nu vor dispărea. Dar s-ar putea să nu mai existe un singur trend pentru milioane de oameni, ci milioane de versiuni ale lui. Și atunci moda va avea o provocare nouă: cum creezi un fenomen comun într-o lume construită special pentru fiecare dintre noi?

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Foto: Getty Images, din show-ul Collina Strada primăvară-vară 2024

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